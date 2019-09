HANNOVER

Ein florierendes Familienunternehmen: Tofan S. (31) steckte die 13.000 Euro ein. Anschließend überwies er das Geld in die Türkei an seinen Bruder Tarek (47). Da das Geld in mehreren Tranchen überwiesen wurde, halfen auch noch zwei Brüder mit. Der Gesetzgeber nennt so etwas vorsätzliche Geldwäsche.

Denn die Angeklagten wussten, dass das Geld aus einem Trickbetrug stammt. Ein polizeibekannter Deutsch-Türke hatte im April 2018 bei einer Seniorin (84) in Kirchrode angerufen. Er gab sich als „Polizeibeamter Andreas Schwarz“ aus. Er machte der Frau Angst, dass bald Einbrecher kämen. Also legte sie Geld, Schmuck, Münzen und Goldbarren vor die Haustür – im Wert von 43.000 Euro. Bei einem unbekannt gebliebenen Hehler im Steintor wurden die Preziosen weit unter Wert verramscht. Derzeit läuft ein Großverfahren gegen Trickbetrüger dieser Art im Landgericht Hannover. Demnächst wird ein zweites Verfahren im Landgericht beginnen.

Richter spricht von „Dreckstat“

Für ihre „Dreckstat“, so Richter Lars Stanull, gab es am Montag im Amtsgericht Geld- und Bewährungsstrafen. Tekin S. (23) und Salih S. (25) bekamen jeweils sechs Monate Haft auf Bewährung. Sie brachten Vorstrafen mit und standen unter Bewährung. Bei Tekin S. wurde eine Gesamtstrafe von einem Jahr gebildet. Salih S. muss noch 1200 Euro zahlen.

Für Tofan S. und Sascha P. war es die erste Begegnung mit der Justiz. Sie hatten noch keine Vorstrafen. Sie bekamen jeweils eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen. S. muss 1800 Euro zahlen, P. 3600 Euro.

Zwei Angeklagte bekamen keinen „Lohn“

Die Angeklagten hatten ein Geständnis abgelegt. Richter Stanull sagte deutlich, wie wichtig Geldwäscher in einer Betrugsbande sind: „Würde es solche Leute nicht geben, müssten sich die Betrüger offenbaren.“ Die Angeklagten hätten das Vertrauen einer Seniorin in die Polizei erschüttert. „So etwas wollen sie in ihrer eigenen Familie nicht haben“, meinte der Richter.

Anwalt Anselm Schanz erklärte, dass sich die jungen Männer keine Gedanken gemacht hätten. „Sie habe es für die Familie getan.“ Typisch sei, dass Salih und Tekin S. für ihre Dienste keine Belohnung erhalten hätten. Tofan S. und Sascha P. hatten 300 beziehungsweise 100 Euro „Lohn“ erhalten. Nun sind sie vorbestraft, und müssen ein Vielfaches an Strafe und Verfahrenskosten zahlen.

Von Thomas Nagel