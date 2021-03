Hannover

Das Corona-Krisenmanagement der Region Hannover gerät zunehmend in die Kritik. Mit einem Brief an Regionspräsident Hauke Jagau haben drei Abgeordnete aus Bund, Land und Regionsversammlung ihrem Ärger jetzt Luft gemacht. Darin kritisieren sie insbesondere Jagaus Vorstoß, von der Fixierung auf den Inzidenzwert als alleiniger Maßstab für Lockerungen abzurücken. Es sei falsch und unverantwortlich, jetzt die kritischen Marken infrage zu stellen und anheben zu wollen, nur weil man diese nicht erreicht. 

Verfasst haben das Schreiben Grünen-Bundestagsabgeordneter Sven-Christian Kindler, die Fraktionschefin im Landtag Julia-Willie Hamburg und Evrim Camuz, Mitglied der Regionsversammlung. Ihr deutlicher Appell in Richtung Regionshaus: „Die Pandemie kriegt man nicht in den Griff, wenn man die Statistik ändert, sondern nur durch eine wirksame Strategie mit konsequenten Maßnahmen.“ Dabei reagieren die Politiker auf Aussagen Jagaus, der sich zuletzt wiederholt für Lockerungen – unter anderem für Handel und Gastronomie – auch oberhalb einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 ausgesprochen hatte. Der Regionspräsident kritisierte dabei mehr oder weniger direkt die Vorgaben von Bund und Land, indem er von einer „Monstranz des Inzidenzwertes“ sprach. Man müsse auch die Situation in den Krankenhäusern, Erfolge bei der Kontaktnachverfolgung oder das Fortschreiten von Impfprogrammen berücksichtigen.

Grüne vermissen Gesamtstrategie

Eine Diskussion, die aus Sicht der Grünen von den eigentlichen Problemen ablenke. Insbesondere durch die Zunahme der deutlich ansteckenderen Virus-Mutation B.1.1.7 seien konsequentere Maßnahmen nötig, um die neue pandemische Lage unter Kontrolle zu kriegen. „Diese konsequente Reaktion vermissen wir aber in der Region Hannover“, so der Vorwurf der Grünen. Es fehle an einer Gesamtstrategie, für die Jagau als Regionspräsident verantwortlich sei. Seit Wochen würden die Menschen auf nahende Lockerungen vertröstet, die dann doch nicht eintreten können, weil die Pandemie in der Region nicht unter Kontrolle ist. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz deutlich über 100 (120,7 am Sonntag) gilt die Region weiter als Hochinzidenzkommune, was bislang jegliche Lockerungen ausschließt.

Statt den Inzidenzwert zu relativieren, müsste unter anderem die Teststrategie weiter verbessert werden: Mehr mobile Testteams, regelmäßige kostenlose Schnelltests – mindestens zweimal pro Woche – in Schulen, Kitas und Betrieben. Jagaus Erklärung, dass die Fallzahlen steigen, weil mehr getestet wird, bezeichnen die Grünen als „statistischen Irrtum. Denn die Zahlen steigen in jedem Fall. Die Frage ist, ob das Gesundheitsamt frühzeitig davon erfährt und konsequent Infektionsketten durchbricht oder aber erst viel zu spät auf Grund der Unkenntnis gegensteuert, was sich bei einem exponentiellem Wachstum als besonders erschwerend erweist.“ Langfristig könne viel testen sogar zu niedrigeren Zahlen führen, da die Infektionsketten so schneller durchbrochen werden können.

Kontaktnachverfolgung zu langsam?

Weiterhin kritisieren Kindler, Hamburg und Camuz die Abläufe im Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung. Betroffene müssten teils eine Woche auf Anweisung zu Quarantäne und Testungen warten. Auf die bundesweit für alle Gesundheitsämter eingeführte Software Sormas ist die Region noch nicht umgestiegen. Außerdem sei die Homeoffice-Quote in Betrieben immer noch zu gering. Die Grünen schlagen daher eine runden Tisch Vertretern aus Wirtschaft und Handwerkskammer vor, um Unternehmen in Frage zur mobilen Arbeiten zu beraten. Verstöße gegen den Infektions- und Arbeitsschutz müssten konsequent überprüft werden. „Im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes zum Schutz der Bevölkerung hat die Region Hannover zurecht weitreichende Befugnisse, die sie auch im betrieblichen Kontext stärker anwenden sollte“, heißt es in dem Schreiben.

Eine angefragte Stellungnahme der Region stand am Sonntag zunächst noch aus.

Von André Pichiri