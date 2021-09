Hannover

Neues im Fall Silke B.: Laut Staatsanwaltschaft Hannover wird derzeit mit einem dafür ausgebildeten Spürhund nach der Sim-Karte für das Handy des in U-Haft sitzenden Verdächtigen gesucht. Dazu ist laut Staatsanwalt Oliver Eisenhauer ein Datenspeicherspürhund aus Nordrhein-Westfalen angefordert worden. Niedersachsen habe zwar Spürhunde, die Handys aufspüren könnten, jedoch nicht eine einzelne Sim-Karte.

Auch DNA wurde gefunden

Seit Freitag sitzt der 25-Jährige aus Hildesheim in Untersuchungshaft: Er wird verdächtigt, in Hannover die Prostituierte Silke B. (53) in ihrer Wohnung in Stöcken getötet zu haben. Sie war am Sonntag vor einer Woche gefesselt und tot aufgefunden worden.

Laut Eisenhauer bestreitet der Mann die Tat, habe aber zugegeben, „am Tatort gewesen zu sein, auch zur mutmaßlichen Tatzeit – doch sei ihm die Tür nicht geöffnet worden“. Dass er seine Handy-Karte weggeworfen hat, erklärte er damit, das er wütend gewesen sei – „aber nicht im Zusammenhang mit einem Thema, das mit der Tat zu tun hat“. Er habe den Ort benannt, wo er die Telefonkarte weggeworfen habe.

Dem Verdächtigen sei man durch Auswertung der Handydaten der getöteten Frau auf die Spur gekommen. Man habe zudem am Tatort auch Spuren mit der DNA des Mannes gefunden – diese Erkenntnis sei aber erst gewonnen worden, als er schon in U-Haft saß.

Totschlag oder Mord?

Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Hildesheimer wegen des Verdachts auf Totschlag – laut dem Staatsanwalt ist Mord aber noch nicht ausgeschlossen.

Datenspeicherspürhunde sind darauf trainiert, Chemikalien, die in USB-Sticks, Festplatten oder eben Sim-Karten verarbeitet sind, zu erschnüffeln.

Von Ralph Hübner