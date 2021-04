Fall Schostok: Schluss mit Beamtenstatus für Bürgermeister?

Hannover

Der Bund der Steuerzahler schlägt vor, den Bürgermeistern und Landräten in Niedersachsen den Beamtenstatus zu entziehen. Stattdessen soll ihre Bezahlung in einem eigenen Gesetz geregelt werden. Der Vorsitzende der Lobby, Bernhard Zentgraf, geht zur Begründung auf den Fall des einstigen hannoverschen Oberbürgermeisters Stefan Schostok ein. Dieser haben seinen Rücktritt nach der sogenannten „Rathaus-Affäre“ im April 2019 hinausgezögert – „zu einem Zeitpunkt, als die fünfjährige Mindestamtszeit für den lebenslangen Ruhegehaltsanspruch gesichert war“.

„Für Steuerbürger ist nicht nachvollziehbar, dass in Niedersachsen eine lebenslange Sofort-Pension nach nur fünf Jahren (Bürgermeister, Landräte) oder acht Jahren (andere kommunale Wahlbeamte) Amtszeit losgelöst von Altersgrenzen rechtlich möglich ist“, argumentiert Zentgraf. Diese Mindestversorgung betrage je nach Größe der Kommune rund 2500 bis 4270 Euro monatlich – im Vergleich zur Höhe der gesetzlichen Rente „teils abstrus“.

Amtsgehalt aufstocken

Zentgraf schlägt vor, das Amtsgehalt der Bürgermeister und Landräte deutlich aufzustocken. Im Gegenzug sollten diese jedoch eigenverantwortlich für das Alter vorsorgen. Das Risiko einer Abwahl solle mit einem befristeten Übergangsgeld abgefedert werden, um die berufliche Neuorientierung zu ermöglichen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Amtszeit soll acht Jahre dauern

Der Steuerzahlerbund fordert zudem eine Rückkehr zur achtjährigen Amtszeit. Die Verkürzung auf fünf Jahre gilt erst seit 2013 in Niedersachsen. Man erhoffte sich eine stärkere Wahlbeteiligung, wenn das Kommunalparlament und der Bürgermeister zeitgleich gewählt würden. Erst von 2021 an. also von diesem Jahr, wählt tatsächlich ein Großteil der Kommunen die Spitzenbeamten im Fünf-Jahres-Rhythmus.

Dem Steuerzahlerbund zufolge wäre eine derartige Reform bundesweit ein Novum. Allerdings seien die Ruhestandsregelungen in Niedersachsen auch besonders großzügig. Insbesondere junge Amtsträger hätten bisher „übertrieben hohe Versorgungsansprüche bei nur kurzen Amtszeiten“. Ein Durchschnittsverdiener müsste in die gesetzliche Rentenversicherung zwischen 73 und knapp 125 Jahren einzahlen, um auf eine Rente in dieser Größenordnung zu kommen.

Auch Wennigsen als Beispiel?

Zentgraf ist klar, dass das durchaus als Position zu einem in Wennigsen anstehenden Amtswechsel verstanden werden kann. Bürgermeister Christoph Meineke, als Parteiloser gewählt im Jahr 2006, hat im Januar angekündigt, nicht wieder zur Kommunalwahl im September anzutreten. Das Problem: Meineke ist erst 42 Jahre alt.

Am Fall eines namentlich nicht genannten Hauptverwaltungsbeamten, der ebenfalls 42 Jahre alt ist und nach zwei Amtsperioden nicht wiedergewählt wird, listet der Steuerzahlerbund auf, dass der „Barwert einer betrieblichen Versorgungszusage (einschließlich Witwenrente) rund 1.85 Millionen Euro“ ausmacht. Bei einem anderen Beamten auf Zeit (geboren 1985), der sich wegen eines gestörten Vertrauensverhältnis zur eigenen Verwaltung nach fünf Jahren und 40 Tagen in den Ruhestand versetzen lässt, mache der Barwert sogar 2,03 Millionen Euro aus.

Der niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) weist die Darstellung des Steuerzahlerbundes als „unsäglich“ zurück. Die Belastungen der Amtsträger gingen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger weit über das Normalmaß in der Privatwirtschaft hinaus, erklärte NSGB-Präsident Marco Trips. „In der Privatwirtschaft würde eine derartige Verantwortung mit weitaus höheren Gehältern bezahlt.“ Die Absicherung bei einer Abwahl müsse daher im Gesamtpaket gesehen werden.

Von Vera König