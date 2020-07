Hannover

Der bekannte Psychotherapeut und Trauma-Experte Christian Lüdke aus Essen hat den Fall Maddie von Anfang an beobachtet und wurde von der britischen Presse angegriffen, weil er die Rolle der Eltern McCann in Frage stellte. Er sieht immer noch viele Ungereimtheiten – auch mit Blick auf das Täterprofil von Christian B.

Dr. Lüdke, ist es für Sie vorstellbar, dass jemand ein Kind aus Portugal verschleppt, um es möglicherweise in Hannover umzubringen oder zu verscharren?

Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich habe schon sehr kranke Sachen bei Tätern erlebt, das ist nicht ausgeschlossen. Man unterscheidet Vortatverhalten, Tatverhalten und Nachtatverhalten, manche legen das Opfer ab, manche verscharren es, manche nehmen sich Trophäen mit, um den Tatrausch zu verlängern. Es gibt hier aber sehr viele offene Fragen, die nur über DNA-Nachweise oder ein Geständnis geklärt werden können. Etwa die nach dem Täter: Normalerweise sind diese drogenabhängigen Kleinkriminellen und Vergewaltiger nicht die hellsten. Die haben eher eine Bauernschläue. Aber das Kind dort herauszuholen, alle Spuren zu verwischen, es nach Hannover zu bringen, ohne aufzufliegen – da müsste man ihm schon einen extrem hohen Tatplan unterstellen. Das wäre extrem ungewöhnlich.

Spurensuche: Zwei Tage lang hat die Polizei in Letter einen Kleingarten durchsucht. Quelle: Rainer Droese

Man hat Kinderpornos gefunden, er hat in Portugal eine 72-Jährige vergewaltigt. Kriegen Sie das zusammen?

Passt für mich nicht. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit der Psyche von Kindesmissbrauchern. Die haben zum Teil die perversesten abartigsten Neigungen, aber wer pädophil ist, ist normalerweise nicht nekrophil oder vergewaltigt alte Frauen. Diese Bandbreite ist extrem ungewöhnlich, eine eigenartige Geschichte. Wobei: Beide Tätertypen suchen sich die hilflosesten, wehrlosen Opfer – das aber könnte man letztlich nur aus der persönlichen Lebensgeschichte des Täters erklären.

„ Christian B. passt nicht ins Täterprofil“

Wir wissen bis heute nicht, was tatsächlich passiert ist, ob Maddie einem Missbrauch zum Opfer fiel?

Nein, das wissen wir nicht. Die Polizisten von der Operativen Fallanalyse, die sehr akribische Fleißarbeit betreiben, Daten und Spuren sichern, analysieren und auswerten, die stellen immer eine zentrale Frage: Was hat ein Täter getan, was er nicht hätte tun müssen? Über die Beantwortung dieser Frage nähern sie sich dem Psychogramm des Täters. Die Frage ist, warum geht der Täter in einen eigentlich gut einsehbaren Bereich hinein? Warum ist er das hohe Risiko eingegangen? Wenn er Kinder missbrauchen will, geht das einfacher. In jeder europäischen Stadt können Täter in Problemvierteln Kinder abgreifen, ohne dass es jemand merkt. Warum nun Maddie, und warum lässt er die schlafenden Zwillinge dort?

Wird vielleicht doch nicht mehr in alle Richtungen ermittelt?

Der damalige Polizeichef in Portugal, der ja entlassen wurde, stellte Fragen, die heute nicht mehr gestellt werden. Der Leichenspürhund hatte angeschlagen an dem Mietwagen der McCanns. Es gab damals Spuren eines anderen – mittlerweile verstorbenen Tatverdächtigen – und Spuren, die in ein Tierkrematorium führten. Deswegen war ich jetzt sehr überrascht über die Wende, die der Fall jetzt genommen hat. Christian B. passt nicht so ins Täterprofil. Eigenartige Geschichte.

Christian B. wird verdächtigt, Maddie entführt zu haben. Quelle: screenshot/bka

Im kleinen Letter stehen sich internationale Journalisten die Beine in den Bauch, Ermittler haben dort auf einem Grundstück alles umgegraben, was möglich war. Was macht die Faszination des Falles Maddie bis heute aus?

Es ist der Albtraum jeder Eltern. Man fährt in den Urlaub, hat entspannte Tage, hat Spaß, ist im geschützten Bereich und das Kind verschwindet. Es ist das Mitfühlen, aber auch die Faszination des Abscheulichen, dieses absolut nicht zu Verstehende. Die Medienberichterstattung wurde über die Eltern lange ausgetragen.

„... und die Eltern gehen quasi auf Welttournee.“

Sie fanden das Verhalten der Eltern ja sehr ungewöhnlich und bekamen deswegen auch Ärger mit der britischen Presse, Maddies Eltern wollten nicht mit Ihnen zusammen bei der Talk Show Markus Lanz auftreten.

Ich hatte gleich anfangs einer deutschen Zeitung im Interview gesagt, dass ich das Verhalten der McCanns ungewöhnlich finde. Mir wurde daraufhin unterstellt, ich hätte gesagt, die Eltern hätten mit dem Verschwinden Maddies zu tun. Das habe ich nie getan. Die britische und italienische Presse stürzte sich dann auf mich.

Was fanden Sie denn so ungewöhnlich an dem Verhalten der Eltern’

Ich habe viele Eltern betreut, die ihre Kinder verloren haben und das war extrem untypisch, was ich bei denen erlebt haben, Dass man an die Öffentlichkeit geht, um das Kind zu finden, ist klar. Aber das Kind verschwindet, und die beiden gehen quasi auf Welttournee bis zum Papst, das fand ich irritierend. Der Vater hatte in seinem öffentlichen Tagebuch Dinge wie „heute war ich am Strand, ich hatte meine gelben Socken an…“ geschrieben. Ich dachte, was schreibt der? Das Kind ist weg, da habe ich doch andere Sorgen. Ich fand es extrem ungewöhnlich für Eltern, deren Kind spurlos verschwunden ist.

