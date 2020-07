Fall „Maddie“: Polizei durchsucht Grundstück in der Region Hannover

Hannover

Im Fall „Maddie“ durchsuchen Polizeikräfte des Bundeskriminalamts zurzeit ein Grundstück in Letter ( Seelze). Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Julia Meyer, bestätigte am Dienstag auf Anfrage der NP, dass die Maßnahme im Zusammenhang mit Madeleine McCann steht, dem dreijährigen Mädchen, das im Mai 2007 aus einer Ferienwohnung im portugiesischen Praia da Luz verschwand und seitdem vermisst wird.

Vor wenigen Wochen geriet Christian B. (43) in dem Fall wieder in den Fokus. Der vielfach verurteilte Straftäter hatte zum Zeitpunkt des Verschwindens von „Maddie“ in Hannover gelebt. Zurzeit sitzt er in Kiel in Haft.

Mehr in Kürze.

Von Britta Mahrholz