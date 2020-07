Letter

Die Suche auf dem Gartengrundstück in Letter ( Seelze) ist beendet. Ob dort etwas gefunden wurde, bleibt unbekannt. „Das und auch, wie es nun weiter geht, werden wir nicht kommentieren“, erklärte die Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft Braunschweig, Julia Meyer, rigoros. Auch für die kommenden Wochen seien keine Presseinformationen oder Pressekonferenzen geplant. „Wir werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine Wasserstandsmeldungen geben.“

Zwei Tage lang war auf dem abgelegenen Gartengrundstück zwischen B 441 und Mittellandkanal quasi das gesamte Erdreich umgewühlt, jeder Stein umgedreht worden. Das Fundament einer ehemaligen Laube wurde beseitig, ein darunter liegender Keller freigelegt. Spürhunde waren im Einsatz. Ein spektakuläres Ereignis, das von Medienteams aus der ganzen Welt verfolgt wurde.

Anzeige

Bislang gibt es nur Spekulationen

Doch was suchten die Fahnder dort? Da die Behörden jede Auskunft verweigern, bleiben bislang nur Spekulationen. Sprecherin Meyer hatte lediglich bestätigt, dass die Aktion im Zusammenhang mit dem Fall Maddie gestanden habe. Die damals dreijährige Madeleine McCann war im Mai 2007 aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz verschwunden.

Weitere NP+ Artikel

Seit Juni gilt der ehemalige Hannoveraner Christian B. als Hauptverdächtiger. Er ist mehrfach einschlägig vorbestraft und verbüßt aktuell eine Haftstrafe wegen Drogenhandels in Kiel. Das Landgericht Braunschweig hat ihn jedoch auch wegen der Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin eben in Praia da Luz zu sieben Jahren Haft verurteilt. Da B. diese Tat bestreitet und in Berufung gegangen ist, liegt der Fall derzeit beim Bundesgerichtshof.

Dennoch rückte diese Vergewaltigung im Jahr 2005 den Verdächtigen in den Fokus auch der Ermittlungen im Fall Maddie. Er hatte sich damals längere Zeit in Portugal aufgehalten und am 3. Mai 2007 aus Praia da Luz mit seinem Handy telefoniert haben. In der Nacht zum 3. Mai war Maddie verschwunden.

Wohnte Christian B. auch in Letter?

Anschließend lebte B. bis 2011 in Hannover-Linden. Möglicherweise wohnte er aber auch 2007 oder 2008 auf eben jenem Gartengrundstück in Letter. Zumindest soll dort ein Mann mit zwei Hunden und einem Campingbus gelebt haben – eine Beschreibung, die auf B. passt.

Die Polizei hatte bereits ein anderes Grundstück durchsucht, dass B. gehört hatte: eine ehemalige Kistenfabrik in der Nähe von Magdeburg. Dort entdeckten die Fahnder in einem Kellerversteck Datenträger mit tausenden Fotos, auf denen unter anderem der Missbrauch von Babys, Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen zu sehen war. Vermuteten die Fahnder in Letter ähnliches Belastungsmaterial? Oder gar Überreste des vermissten Mädchens? Mit der Antwort darauf werden sich die Behörden offenbar noch einige Zeit lassen.

Von Andreas Krasselt