Annika T. (32), junge Mutter und Prostituierte aus der Nähe von Hannover, bekommt jetzt die Quittungen für ihr vorgetäuschtes Verschwinden im Januar am Mittellandkanal in Seelze. Für den Einsatz der Polizei könnte ihr demnächst eine Rechnung über 10.000 Euro ins Haus flattern – und das Amtsgericht hat ihr außerdem ein schriftliches Urteil wegen Vortäuschens einer Straftat zugestellt.

