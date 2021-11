Hannover

Wer ein gebrauchtes Auto kaufen will, kann das tun – allerdings ist die Auswahl mittlerweile stark eingeschränkt. Und die Preise sind kräftig nach oben gegangen. Ursache sind auch hier Lieferengpässe – wie in der Baubranche und anderswo ein Ausfluss der Corona-Pandemie.

Francisco Bilbao (59) ist seit 2004 im Gebrauchtwagengeschäft und Inhaber des „EU Auto-Center“ an der Vahrenwalder Straße. Die Situation sei „wie auf dem Immobilienmarkt“, sagt er, „die Preise gehen hoch. Allein in den letzten zwei, drei Monaten um mindestens zehn Prozent.“ Und davor gingen die Gebrauchtwagenpreise auch schon über Monate nach oben.

Nachschub an Gebrauchten fehlt

Bilbao nennt ein paar Gründe: „Große Autovermieter wie Hertz oder Europcar haben während Corona weniger Fahrzeuge abgegeben, behalten sie länger.“ Diese Autos fehlen dem Markt nun; zudem würden viele Kunden auf Gebrauchte ausweichen, weil die Hersteller wegen des Chipmangels Probleme mit der Produktion von Neuwagen haben, was insgesamt die Nachfrage nach Gebrauchten und damit deren Preise erhöht, sodass „die Lage sehr angespannt“ sei.

Das sagt der Verband Die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) erhebt für die Autowirtschaft alle möglichen Daten zur Branche und stellt Kfz-Sachverständige. Die Organisation hat „seit Jahresmitte permanent steigende Fahrzeugwerte“ ermittelt. Die weiter hohe Nachfrage (in diesem Jahr haben mehr als 5,2 Millionen Fahrzeuge einen Besitzerwechsel erlebt) und das geringe Angebot gerade an jungen Fahrzeugen ziehe „das gesamte Wertniveau nach oben. Manche Hersteller oder Importeure haben derzeit kaum noch Werksdienstwagen oder Ex-Vermieter für ihr Händlernetz“, heißt es im neuesten Monatsbericht. Und die DAT spekuliert, dass „die derzeit hohen Preise vielleicht das neue Normal werden oder zumindest nachhaltig das Wertniveau beeinflussen“. Aktuell seien jedenfalls „die Nachlässe geringer, die verfügbaren Neuwagen für kooperierende Leasingplattformen kaum vorhanden, und die Verkaufsfördermaßnahmen werden deutlich zurückgefahren“. Sobald die Autohersteller ihre Produktion wieder auf Vorkrisenniveau hochfahren, könnte sich der Druck auf die Preise aber wieder erhöhen und Rabatte gefordert sein.

„Kunden wirklich gekniffen“

Bei „Car Union“ in Hannover sieht man die Lage ähnlich – allerdings gibt es für die Händlergruppe (24 Standorte) keine Probleme mit Fahrzeugen aus den Flotten von Mietwagenfirmen der Hauptmarke Renault: Da sei das Angebot stabil, sagt Verkaufsleiter Dirk Walter (57), jedoch seien die Preise „um etwa fünf bis zehn Prozent“ gestiegen. Anders sehe es bei den Inzahlungnahmen aus.

Walter: „Wer auf seinen Neuwagen wartet, weil die Hersteller nicht liefern können, behält natürlich sein altes Fahrzeug länger – und das fehlt dann auf dem Markt.“ Wer sich jetzt einen Gebrauchten zulegen wolle oder müsse, sei „jetzt wirklich gekniffen“, denn durch die Knappheit hätten die Preise für Fahrzeuge zwischen 10.000 und 15.000 Euro in den vergangenen Monaten um etwa zehn Prozent angezogen, bei teureren Fahrzeugen um drei bis fünf Prozent.

Kunden fragen: Was ist los?

Muhammed Toklu (34) betreibt seit zehn Jahren sein Autocenter in Laatzen. Er bestätigt die schwierige Lage, berichtet, dass er Schwierigkeiten hat, sein Angebot aufrechtzuerhalten: „Normal habe ich etwa 50 Fahrzeuge im Angebot, jetzt noch etwa 15.“ Er bietet alle Marken und alle Fahrzeugklassen an – doch im Moment wisse er nicht, „welche Fahrzeuge ich kaufen und verkaufen soll“. Die Preise seien in den vergangenen Monaten „um gut 20 Prozent gestiegen“ sein Umsatz dagegen stark eingebrochen. Und die Kundenstimmung sinke: „Die fragen mich ständig, warum das so lange dauert.“

VW Nutzfahrzeuge: Großer Brocken

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) berichtet, dass das Unternehmen stark vom Gebrauchtfahrzeugverkauf profitiert – und zwar zunehmend. Denn ein großer Brocken des Marktes ist in der Hand der 53 eigenen „Tradeports“ und erfolgt über die Tochter-Organisation VGSG (VW Gebrauchtfahrzeughandels- und Service GmbH, rund 300 Mitarbeiter). Deren Kunden sind sowohl VW-Vertragshändler als auch Endkunden, die hier Gebrauchte auch selbst via Internet bestellen können, was bei Neuwagen nicht der Fall ist.

Über diesen Weg verbuchte VWN im vergangenen Jahr 24.750 verkaufte eigene Gebrauchtfahrzeuge und erzielte damit 679 Millionen Euro Umsatz. Auch für dieses Geschäft – immerhin zuletzt mehr als sieben Prozent des Gesamtumsatzes – gibt es laut einem VWN-Sprecher längere Lieferzeiten für Neuwagen wegen des Halbleitermangels und mehrerer Produktionsstopps, damit sind Gebrauchte knapper und es „steigen entsprechend die Preise“. Besonders gelte das für die Reisemobile der California-Reihe, da sei die Nachfrage seit Corona „extrem hoch gegangen“.

