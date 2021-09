Am Freitagmorgen gegen 9 Uhr ist es auf dem Messeschnellweg in Richtung Weidetor zu einem Unfall gekommen: Ein Fahrzeug überschlug sich und bliebt auf dem Dach in der Eilenriede liegen. Insgesamt wurden drei Insassen leicht verletzt. Der Schnellweg war eine Stunde voll gesperrt.