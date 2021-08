Hannover

Die Stadt Hannover muss in ihren Fahrradstraßen bessere Bedingungen für Radfahrer schaffen. Das hat das Verwaltungsgericht am Freitag in seinem Urteil zur Kleefelder Straße klargestellt. Der Automobilclub ADAC fordert nun eine Lösung, „die den Radverkehr und Kfz-Verkehr sicher abwickeln kann und dabei das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme unterstreicht“.

Der Gesetzgeber habe in seinen Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrsordnung „mit gutem Grund eine pragmatische Lösungsfindung vor Augen, in der es heißt, dass bei der Anordnung einer Freigabe einer Fahrradstraße die Bedürfnisse des Kraftfahrzeugverkehrs ausreichend berücksichtigt werden müssen“.

ADAC für mehr Sicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer

Maßnahmen, die der Verkehrssicherheit dienen und das Bewegen im Straßenraum für schwächere Verkehrsteilnehmer sicherer machen, „sind aus unserer Sicht zu unterstützen“, teilt der ADAC mit. Zum Einsatz kommen könnten eine Einbahnstraßenregelung oder ein sogenannter Modalfilter.

Von der Plathnerstraße in Fahrtrichtung Michael-Ende-Platz sowie von der Nettelbeckstraße in Richtung Plathnerstraße hat die Stadt die Kleefelder Straße allerdings schon zur Einbahnstraße gemacht. Modalfilter sind zum Beispiel Poller, mit denen sich der Durchgangsverkehr in der Straße unterbinden ließe. Auf diese Lösung hat die Stadt bei der Einrichtung der Fahrradstraße in der Edenstraße (List) gesetzt.

Ein Urteil nur für die Kleefelder Straße?

Geprüft werden sollte nach Ansicht des ADAC auch, wie die parkenden Autos von der Fahrbahn in den Seitenraum verlagert werden könnten. Dort befinden sich aktuell ein Grünstreifen, Bäume und der Fußweg. Zudem fordert der Automobilclub, „dass der Straßenzug nicht separat betrachtet wird, sondern die Auswirkungen auf die umliegenden Straßenzüge bewertet und entsprechend abgewogen werden“. Wenn die Stadt Parkplätze an der Kleefelder Straße wegnehme, steige der Parkdruck und damit auch Sicherheitsrisiken an anderer Stelle – sofern nicht Alternativen wie etwa eine Stadtteilgarage geschaffen würden.

Deutlich wird allerdings auch, dass der ADAC die Wirkung des Urteils eher auf die Kleefelder Straße beschränkt sieht. Im Prinzip habe das Verwaltungsgericht seine Entscheidung von 2019 „nur wiederholt“, in dem es festgestellt habe, dass die Fahrradstraße in der Kleefelder Straße unter den vorherrschenden Bedingungen nicht zulässig sei. „In dem Gerichtsprozess ging es nicht darum, ob Autos in Fahrradstraßen – in diesem Fall der Kleefelder Straße – noch zugelassen werden dürfen oder nicht“, betont der ADAC.

Stadt muss echte Verbesserungen für Radfahrer schaffen

Formal mag das stimmen. Auch das Gericht erklärte, dass sich das Urteil zunächst auf die besonderen Bedingungen in der Kleefelder Straße bezieht. Allerdings machte Richter Arne Gonschior auch deutlich, dass damit zugleich „ein Fingerzeig“ für andere Fahrradstraßen verbunden sei. Denn nach Einschätzung des Gerichts müssen mit der Einrichtung von Fahrradstraßen flankierende Maßnahmen verbunden sein, die die Bedingungen für Radfahrer in der Realität spürbar verbessern. Zum Beispiel müsse die Stadt es möglich machen, dass Radfahrer in beiden Richtungen zu zweit nebeneinander fahren können, so wie es in Fahrradstraßen auch grundsätzlich erlaubt ist.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Praxis ist also sehr wohl damit zu rechnen, dass die Stadt als Folge des Urteils in vielen Fahrradstraßen Maßnahmen ergreifen muss, die mehr Platz und Sicherheit für Radfahrer schaffen, etwa durch die Einrichtung von Anliegerstraßen, den Wegfall von Parkplätzen oder das Aufstellen von Pollern. Entsprechende Forderungen haben der Radfahrerclub ADFC und Teile der Politik bereits erhoben. Bisher sind Autos noch in allen 23 Fahrradstraßen in Hannover zugelassen.

Von Christian Bohnenkamp