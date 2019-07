Hannover

Verliert die Stadt eine wichtige Fahrradstraße? Am Mittwoch verhandeln die Richter am Verwaltungsgericht über die Kleefelder Straße, die als Fahrradstraße auf dem Prüfstand steht. Der Kläger ist ein Anwohner. „Ich wünsche mir den alten Zustand zurück. Seitdem das eine Fahrradstraße ist, gibt es hier nur noch Konflikte“, sagte Klaus-Peter Schmidt-Vogt (76).

Nach seiner Meinung ist die Straße viel zu schmal. Im November 2018 erlangte die Straße Berühmtheit, weil sich dort eine Radfahrerin und ein Kleinlaster 40 Minuten gegenseitig blockierten. Und so holte Richter Michael Ufer am Mittwochmorgen bei der Ortsbesichtigung das Maßband aus der Tasche. Rund 4,50 Meter ist die Straße breit. Das Problem: Die sowieso schon enge für den Autoverkehr freigegebene Fahrradstraße ist über die komplette Länge einseitig zugeparkt. „Vom parkenden Auto zur Gosse sind es knapp drei Meter“, sagte Ufer, als er die schmalste Stelle ausgemessen hatte.

Richter Michael Ufer (am roten Auto) misst die Breite der Kleefelder Straße. Quelle: Christian Behrens

Dies führe immer wieder zu Konflikten zwischen Radfahrern, Autofahrern und auch Fußgängern, berichtet Schmidt-Vogt. „Hier wird man von Radfahrern nicht beachtet und teilweise angepampt“, sagte er. Schmidt-Vogt steigt selbst häufiger auf das Fahrrad und kann daher auch die Radfahrer verstehen. „Eine Fahrradstraße soll den Radverkehr fördern, davon kann hier aber nicht Rede sein“, stellte er klar. Als die Stadt 2013 die Fahrradstraße angeordnet habe, habe sie lediglich die Schilder ausgetauscht, baulich aber kaum etwas verändert. Ein Antrag von Schmidt-Vogt, die Fahrradstraßen-Regelung aufzuheben, lehnte die Verwaltung 2016 ab.

Für die Stadt hat die Fahrradstraße allerdings eine große Bedeutung. Denn auf der Kleefelder Straße soll künftig der Radschnellweg nach Lehrte entlang führen. Am Mittwoch um 14 Uhr wird die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht vorgesetzt.

Anwohner Klaus-Peter Schmidt-Vogt klagt gegen die Stadt. Quelle: Christian Behrens

Das sind die Regeln in einer Fahrradstraße

Autofahrer dürfen die mit Schildern gekennzeichneten Fahrradstraßen normalerweise nicht befahren. Allerdings erlaubt ihnen in Hannover in allen 23 Fahrradstraßen ein Zusatzschild die Benutzung. Radfahrer haben in Fahrradstraßen aber dennoch Vorrang, Autofahrer sind nur Gäste. So dürfen Radfahrer etwa nebeneinander fahren, bestimmen die Geschwindigkeit und genießen zudem einen besonderen Schutz. In allen Fahrradstraßen gilt ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde.

Radfahrer dürfen in Fahrradstraßen auch überholt werden, allerdings nur mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern, der aber auch auf allen anderen Straßen eingehalten werden sollte. Radfahrer haben keine eingebaute Vorfahrt, die gängige Vorfahrtsregelung „Rechts vor links“ gilt – sofern nicht anders beschildert – auch in Fahrradstraßen. Kommt also ein Auto von rechts, muss der Radfahrer dem Autofahrer die Vorfahrt gewähren.

