Hannover

Die Polizeidirektion Hannover setzt seit 1. März auf eine Fahrradstaffel, bestehend aus zwei Frauen und vier Männern, ausgestattet mit modernen E-Bikes, also Fahrrädern mit Elektromotor als Hilfsantrieb. Ziel sei es, „präsenter und flexibler sowie noch ansprechbarer für Bürgerinnen und Bürger zu sein“, hieß es am Montag bei der öffentlichen Vorstellung der Einheit vor dem Rathaus.

Die Rad-Polizisten (Alter 35 bis 51) sollen zunächst während einer einjährigen Pilotphase im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover in Zweierteams auf Streife gehen. Organisatorisch ist die Fahrradstaffel dem Zentralen Verkehrsdienst der Polizeiinspektion Besondere Dienste angegliedert, ihr Stützpunkt ist die Dienststelle am Welfenplatz.

Wie ihre Kollegen im motorisierten Einsatz- und Streifendienst verfügen die Angehörigen der Fahrradstaffel laut Polizei über das nötige Equipment, „um angemessen agieren zu können.“ Funkgerät, Atemalkohol-Tester oder Telecash-Geräte (für die umgehende Bezahlung von Verwarn- und Bußgeldern per Bankkarte) etwa seien stets dabei.

Reichweite von 60 Kilometern

Die mit Folien im Polizei-Design versehenen und so auffälligen Elektrofahrräder sind sogenannte Pedelecs (Hersteller: Riese & Müller, Modell Charger 3 Mixte, Stückpreis etwa 5000 Euro) mit einer Leistung von 500 Wattstunden. Die Akkus sollen eine Reichweite von mindestens 60 Kilometern garantieren.

„Das oberste Einsatzziel der Fahrradstaffel ist es natürlich, mehr Sicherheit für Verkehrsteilnehmende zu schaffen“, sagt Jens Künnmann, Leiter der Polizeiinspektion Besondere Dienste. Dies für Fußgänger und Radfahrende, „aber eben auch Kraftfahrer“. Daher nehme die Fahrradstaffel unter anderem Unfallschwerpunkte in den Blick, ahnde auch Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Minister: Flexibel und schnell

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) verwies bei dieser Gelegenheit darauf, dass „wir in der niedersächsischen Polizei schon lange Fahrräder einsetzen, aber diese Fahrradstaffel ist etwas wirklich Neues. Mit ihren Pedelecs sind die Beamtinnen und Beamten flexibel und schnell auch bei starkem Verkehr unterwegs - gleichzeitig wird die Polizei in der Landeshauptstadt noch sichtbarer und ansprechbarer für die Menschen.“ Auch der klimafreundliche Effekt der E-Mobilität stehe „für den nachhaltigen Ansatz der Polizei in Niedersachsen.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Bürgernähe gewünscht

Volker Kluwe, Präsident der Polizeidirektion Hannover, erhofft sich durch die Rad-Polizisten mehr Bürgernähe: „Bei einem Streifenwagen stört allein schon das Blech den Kontakt zu den Einsatzkräften, was den direkten Austausch zwischen der Bevölkerung und Beamtinnen und Beamten erschwert.“ Das gelte für die Fahrradstaffel nicht.

Aktuell hat die Polizei Hannover acht weitere E-Bikes in ihrem Fuhrpark, insgesamt also 15. Schon bisher waren Polizisten sporadisch per Rad im Dienst unterwegs – also nicht organisiert wie jetzt in der Staffel; und das soll auch so bleiben.

Wachstum im Fahrradverkehr

Die Polizei-Fahrradstaffel ist auch ein Zugeständnis an eine Entwicklung: Zwischen 2010 und 2019 sei die Zahl der Radbewegungen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover um 28 Prozent gestiegen. Allein die Stadt Hannover habe im Jahr 2019 mehr als zehn Millionen Bewegungen von Fahrrädern gezählt.

Von Ralph Hübner