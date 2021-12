Hannover

Dafür, dass dem E-Radfahrer ein Bußgeld von mindestens 60 Euro droht, gibt er sich betont gelassen. Gegen ein Verkehrsschild gelehnt zückt er seinen Personalausweis und lässt eine Belehrung über sich ergehen. Wenige Augenblicke zuvor war er nicht ganz so entspannt über eine rote Fußgängerampel an der Kreuzung Hamburger Alle/Celler Straße und dann durch die Bahnunterführung gefahren. „Ich dachte, das geht“, so der Mann kurz. Geht eben nicht, sagen ihm nun vier Mitglieder der Fahrradstaffel der Polizei Hannover. „Scheiße“ habe es sich angefühlt, als die vier Polizisten in neongelben Jacken und auf zwei Rädern plötzlich neben ihm standen.

Denn was der Fahrradfahrer neben seinem Verkehrsverstoß auch nicht wusste: Arne Kiesewalter, Andreas Diekmann, Romy Apenberg und Jimmy Hartwig haben den Verstoß beobachtet – und sogleich die Verfolgung aufgenommen. Mit ein paar kräftigen Tritten hatten ihre Pedelecs die Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometer erreicht und den Rotsünder an der nächsten Kreuzung eingeholt. Nicht jede Verfolgungsjagd ist so schnell beendet. Manche Verkehrssünder flüchten – mal erfolgreich, mal nicht.

Sechs Fahrradcops für die gesamte Region Hannover

Gut 500 Meter liegen zwischen dem Rotlichtverstoß und der Polizeiwache am Welfenplatz. Hier, in der Polizeiinspektion „Besondere Dienste“, genauer gesagt dem Zentralen Verkehrsdienst, sind die insgesamt sechs Mitglieder der Fahrradstaffel untergebracht. Ihre Arbeit ist ein einjähriges Pilotprojekt. Seit März diesen Jahres sind die sechs Polizistinnen und Polizisten mit dem Pedelec auf Streife. Ihr Einsatzgebiet: die gesamte Region Hannover.

Weit müssen Kiesewalter, Diekmann, Apenberg und Hartwig allerdings nicht fahren, bis sie den nächsten Verstoß eines Radfahrers ahnden. Zwischen Celler Straße, Klagesmarkt und Goseriede irrlichtert ein älterer Herr mit einer Art Fliegerbrille auf dem Kopf im Schneckentempo über den Radweg – auf der falschen Seite. Auch bei Radfahrern nennt man das Geisterfahrer. Polizei und Radler kommen ins Gespräch. Er sei ja nur ein ganz kurzes Stück in dieser Richtung unterwegs, so der Mann.

Polizeioberkommissarin Romy Apenberg notiert die Daten eines Falschparkers an der Goethestraße. Quelle: Christian Behrens

Verkehrsverstöße: Ausreden, herunterspielen, diskutieren

Egal, ob E-Scooterfahrer, Falschparker im Auto oder eben Radfahrer: Viele der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die die Fahrradcops an diesem Nachmittag wegen Verstößen anhalten, wollen das Vergehen herunterspielen oder zumindest diskutieren.

„Ich habe nur ganz kurz aufs Handy geschaut“, sagt etwa eine Radfahrerin. „Ich wollte nur kurz was einladen“, sagt ein Autofahrer, der auf dem Radstreifen geparkt hatte. „Ich dachte, hier darf man in beide Richtungen auf dem Radweg fahren“, sagt eine andere Geisterfahrerin. Die Mitglieder der Fahrradstaffel hören zu und erwidern. Weich werden sie allerdings nicht.

Das kostet 20 Euro: Ein Mann ist mit einem Leih-Scooter auf der falschen Radwegseite gefahren. Quelle: Christian Behrens

Acht tote Radfahrer in 2020

„Seit vielen Jahren gab es kaum Repressionen gegen Geisterfahrer oder anderen Verkehrsdelikte auf dem Rad“, sagt auch Polizeikommissar Hartwig. Diese stärker zu ahnden, ist Aufgabe der Fahrradstaffel. Außerdem geht es darum, Unfallschwerpunkte im Blick zu behalten und mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden herzustellen.

Immer mehr Menschen steigen in der Region Hannover auf das Fahrrad um. Entsprechend hat in den vergangenen Jahren aber auch die Beteiligung von Radlern an Verkehrsunfällen zugenommen. Zwischen 2010 und 2019 stieg deren Zahl im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover um 28 Prozent. Bei etwa der Hälfte der erfassten Verkehrsunfälle wurde der Radfahrende als Verursachender erfasst. Auf der anderen Seite kamen 2020 acht Radfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben, insgesamt gab es 2217 Unfälle.

Romy Apenberg (von vorne links), Andreas Diekmann, Jimmy Hartwig (hinten links) und Arne Kiesewalter sind vier von sechs Mitgliedern der Fahrradstaffel. Quelle: Christian Behrens

Wie geht es weiter mit der Fahrradstaffel?

Nicht nur deswegen sehen die Mitglieder der Fahrradstaffel Bedarf an ihrer Arbeit. Sie haben bereits einen Zwischenbericht mit Erfahrungen und Verbesserungsvorschlägen eingereicht. Ob und wie es mit den Fahrradcops im nächsten Jahr weitergeht, ist noch ungewiss. Ähnliche Pilotprojekte laufen in Hamburg, Osnabrück oder Kiel. „Es ist ein Kampf gegen Windmühlen“, sagt Polizeioberkommissar Diekmann über die zahlreichen Verstöße und den Irrglauben vieler Verkehrsteilnehmenden auf zwei Rädern, dass man ja fahren kann wie man möchte.

Bei einer Fahrt durch die Stadt fällt auf, dass viele Menschen die Fahrradstaffel zum ersten Mal in Aktion sehen. „Hier kommt die Kavallerie“, ruft ein älterer Herr. Andere gehen zu den Beamtinnen und Beamten und erkundigen sich über ihre Arbeit. „So ein Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist in einem Streifenwagen nicht möglich“, sagt Polizeioberkommissar Kiesewetter. Wie die anderen fünf war auch er zuvor im regulären Streifendienst tätig.

Jimmy Hartwig sichert die Aufnahme eines Falschparkers. Quelle: Christian Behrens

Tückische Stellen für Radfahrer in Hannover

Es ist 16.30 Uhr, es dämmert und regnet in Strömen. Die Fahrradstaffel hat an der Sallstraße, kurz hinter der Kreuzung der Marienstraße in der Südstadt Stellung bezogen. Die Ecke ist tückisch. Denn vor der Kreuzung darf der Radweg entlang der Berliner Alle beidseitig befahren werden. Dahinter, an der Sallstraße, ist das nicht mehr erlaubt. Wer in Richtung Süden will, muss also die Straßenseite wechseln. Ein Radler nach dem anderen wird nun als Geisterfahrer angehalten.

Eine Radfahrerin beschwert sich, dass die Aufhebung des beidseitigen Radweges nicht gut ausgeschildert sei. Polizeioberkommissar Kiesewalter erklärt, dass ein entsprechendes Verbotsschild nicht notwendig sei – die Kreuzung selbst reiche, um das Aufzuheben. Sonst würde dahinter ein neues Schild stehen. Die Frau schiebt nass und schlecht gelaunt davon. „Ich kann sie verstehen“, sagt Kiesewalter. Die Mitglieder der Fahrradstaffel hätten Stellen wie diese bereits bei der Stadt gemeldet und es wurden Vorschläge umgesetzt. Andersherum sei die Verwaltung auch schon an die Beamten herangetreten, um unklare Verkehrspunkte zu überprüfen.

Das Einsatzgebiet der Staffel ist die gesamte Region Hannover. Quelle: Christian Behrens

„Wir können Verkehrstote nicht verhindern“

Denn mittlerweile hat die Staffel einige Erfahrung gesammelt. 20 bis 50 Kilometer fahren sie jeweils pro Schicht. Nicht jeder Verstoß kann geahndet werden. „Ich muss nicht mein Leben riskieren, nur weil jemand auf der falschen Seite fährt“, sagt auch Diekmann. Sein Kollege Hartwig berichtet, dass sich zumindest im Innenstadtbereich Menschen an die Fahrradstaffel gewöhnen – und umsichtiger fahren. „Wir können Verkehrstote nicht verhindern“, sagt Kiesewalter. „Aber zumindest die Verkehrsteilnehmer sensibilisieren.“

Von Manuel Behrens