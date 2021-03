Fahrradfahren: Note 4+ für Hannover – das reicht für Rang zwei

Hannover

Immerhin – der Trend ist positiv. Und auch im Bundesvergleich steht Hannover gut da. Beim Fahrrad-Klimatest des Radfahrerclubs ADFC erreichte die Stadt den zweiten Rang unter den Kommunen mit mehr als 500.000 Einwohnern. Die Note, die die 2164 Befragten im Schnitt verteilten, ist allerdings wenig schmeichelhaft: 3,67 – in der Schule wäre das eine 4+. Vor zwei Jahren war dieser Wert mit 3,77 allerdings noch schlechter.

„Damit kann die Stadt nicht zufrieden sein. Sie muss das als Arbeitsauftrag verstehen“, sagt Eberhard Röhrig-van der Meer, Sprecher des ADFC in Hannover. Viel Luft nach oben sieht er zum Beispiel beim Sicherheitsgefühl der Radfahrer. Sie gaben dafür nur die Note 3,9. Unzufrieden sind sie auch mit den Ampelschaltungen für Radfahrer, die sie mit der Note 4,6 bewerteten – das ist mangelhaft. Dieselbe Note gibt es für die Breite der Radwege, die der Großteil der Befragten für zu schmal hält. Zudem halten sie die Kontrollen von Falschparkern auf Radwegen für unzureichend (Note 4,9).

Gefährlich: Falschparken auf Radwegen. Radfahrer müssen deshalb auf die Fahrbahn ausweichen. Quelle: Sonja Wurtscheid

ADFC: Bessere Ampelschaltungen und schneller Veloroutenbau

„Bessere Ampelschaltungen, fahrradfreundliche Lösungen an Baustellen oder die konsequente Ahndung von Falschparkern auf Radwegen brauchen keine großen Konzepte und keine großen Finanztöpfe, das muss die Verwaltung nur wollen“, sagt Röhrig-van der Meer. Das Beispiel des Aegidientorplatzes habe gezeigt, „dass sich mit verbesserten Ampelschaltungen die Verbindungen für den Radverkehr deutlich verbessern lassen“.

Positiv sieht der ADFC-Sprecher auch, dass die Stadt mit den Velorouten ein wichtiges Projekt in Angriff genommen hat, das den Radverkehr in Hannover deutlich schneller und sicherer machen soll. „Jetzt muss die Stadt liefern und die Routen zügig umsetzen“, fordert Röhrig-van der Meer. „Aber wir wollen natürlich auch endlich Verbesserungen im Straßenraum erleben und werden dafür weiter mobilisieren“, kündigt er an. Dass sich einige Dinge offenbar zum Besseren wenden, sahen auch die Befragten in Hannover so. Sie gaben der Infrastruktur für dem Radverkehr eine mit 2,6 um 0,2 Punkte bessere Note als 2018.

Oberbürgermeister Onay: „Wir fangen gerade erst an“

„Ich freue mich, dass Hannover erneut den zweiten Platz erhalten hat und wir damit diesen Platz verteidigt haben. Sie können sich aber denken, dass mich die Gesamtnote natürlich nicht zufrieden stellt“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Er verstehe das Umfrageergebnis „als Handlungsauftrag, unsere guten Planungen schnell umzusetzen, um kurzfristig sichtbare Ergebnisse zu schaffen – zum Beispiel mit unseren Velorouten. Wir sind noch lange nicht fertig. Wir fangen gerade erst an. Diese Auszeichnung ist dafür ein guter Rückenwind“. Ziel der Stadt ist es, den Anteil des Radverkehrs bis 2025 auf 25 Prozent zu steigern. Zuletzt stagnierte dieser bei rund 19 Prozent.

Die besten Bedingungen in Großtädten mit mehr als 500.000 Einwohnern bescheinigten die Befragten der Hansestadt Bremen, die mit 3,57 allerdings ebenfalls nur die Note „ausreichend“ schaffte. Hinter Hannover liegt Frankfurt/Main mit 3,72. Schlusslichter sind Essen (4,22), Dortmund (4,35) und Köln (4,37). Unter den 39 Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern errichte Hannover Rang sechs hinter Spitzenreiter Karlsruhe, der die Note 3,1 schaffte.

Der alle zwei Jahre zusammen mit dem Bundesverkehrsministerium erhobene Fahrradklima-Test ist zwar nicht repräsentativ, gilt aber als Stimmungsbarometer. Bei der nunmehr neunten Auflage haben sich bundesweit rund 230.000 Radfahrerinnen und Radfahrer aus insgesamt 1024 Städten und Gemeinden beteiligt.

