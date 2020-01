Fahrrad-Wettbewerb: Gymnasium Limmer fährt vorneweg

Hannover

Für die Fitness, fürs Klima oder einfach nur aus Spaß am Fahrradfahren – auf dem Schulweg und in der Freizeit traten die Schüler des Gymnasiums Limmer 2019 lieber in die Pedale, als mit Bus oder Auto zu fahren. Für die Kampagne „FahrRad – Fürs Klima auf Tour“ des Verkehrsclubs Deutschland ( VCD) radelten sie von März bis August insgesamt rund 115.000 Kilometer und landeten damit bundesweit ganz vorn. Als Preis gab es neue Fahrradständer.

15 Klassen und ein Lehrerteam fuhren die stolze Summe von exakt 114,872 Kilometer ein. „Damit habt ihr fast dreimal den Globus umrundet“, staunte Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette bei der Preisverleihung am Dienstag vor der Schule. Und so ersparten die Schüler dem Klima 16 Tonnen CO2, die ansonsten bei Fahrten mit dem Elterntaxi angefallen wären.

Bundesweit machten 11.000 Schüler mit

Die neuen Fahrradständer sind im Gymnasium Limmer jedenfalls gut aufgehoben. Seit der Gründung 2016 nimmt die Schule jedes Jahr an der Kampagne teil. Schulleiterin Wencke Hedderich hob das Engagement von Lehrer Dennis Klose hervor, der sich seitdem in besonderem Maße für die Aktion engagiert: „Ohne ihn hätten wir diesen Preis nicht bekommen.“ „Die Kampagne passt sehr gut in unseren Auftrag zur Mobilitätserziehung. Wir haben eine sehr fahrradaffine Schülerschaft in Linden-Limmer, die im Alltag viel mit dem Rad unterwegs ist. Das soll auch so bleiben“, kündigte Klose an. Bundesweit waren 2019 bei der „FahrRad“-Kampagne des VCD mehr als 11.000 Jugendliche unterwegs. Insgesamt legten sie 2,3 Millionen Kilometer zurück.

Von André Pichiri