Hannover

So sieht die Verkehrswende in Hannover aus: Da werden mehr oder meistens weniger sinnvolle Vorschläge gemacht, damit mehr Menschen mit dem Fahrrad in die City fahren. Die werden dann zerredet, nochmals beraten und verschwinden dann in einer Schublade. Garniert wird das Ganze mit den ewig wiederkehrenden Mahnungen von Politikern und Händlern, dass der Untergang der City drohe, wenn nur noch ein Parkplatz mehr verschwindet.

Puh. Dabei dürfte es gar keinen Zweifel geben, dass die Stadt mehr Parkplätze braucht – allerdings für Fahrräder. Und zwar solche, an denen man sein Bike sicher abschließen kann – was am Bahnhof zum Beispiel nur mit großem Glück möglich ist. Ist es denn zu viel verlangt, dass die Stadtpolitik endlich ein vernünftiges Konzept für ein seit Jahren bekanntes Problem vorlegt? Eigentlich nicht. Und wenn dann Parkplätze für Autos verloren gehen, wird das verkraftbar sein. Denn das Ziel einer ordentlichen Verkehrswende ist ja, dass die Menschen weniger Auto fahren. Und nebenbei: Es ist auch völlig egal, ob die wegfallenden Stellplätze in der Nähe von Parkhäusern sind.

Hannover braucht keine kleinlichen Diskussionen, sondern große Visionen. Es muss ja nicht gleich eine so riesige sein, wie das größte Fahrradparkhaus der Welt, das in Utrecht eröffnet wurde. Aber die Diskussion sollte sich um mehr als ein paar Autoparkplätze drehen.

Von christian lomoth