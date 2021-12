Fahrplanwechsel bei der Bahn: Das ändert sich im Raum Hannover

Hannover

Vom jährlichen Fahrplanwechsel im Zugverkehr ist auch der Raum Hannover betroffen. Das Unternehmen Start bedient künftig die Strecke des Heidesprinters zwischen Hannover und Buchholz/Nordheide, bei der S-Bahn übernimmt die Transdev drei Strecken von DB Regio. Im Fernverkehr stockt die Deutsche Bahn ihr Angebot am Hauptbahnhof Hannover leicht auf.

Start übernimmt auch Weser-Lammetal-Bahn

Im vergangenen Jahr hatte die DB Regio durch ihr Tochterunternehmen Start, das unter dem Slogan „Start.Land.Fluss“ antritt, zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder eine Streckenausschreibung in Niedersachsen gewonnen. Jetzt löst Start vom kommenden Sonntag, 12. Dezember, an zum einen den bisherigen Betreiber Erixx auf dem sogenannten Heidekreuz ab. Es besteht aus den Strecken von Hannover über Soltau nach Buchholz/Nordheide sowie der Verbindung zwischen Bremen und Uelzen. Zum anderen übernimmt Start von der Nordwestbahn die Weser-Lammetal-Bahn mit den Strecken von Hildesheim über Hameln nach Bünde und von Hildesheim nach Bodenburg.

Start übernimmt das Personal der bisherigen Betreiber und ebenso die Züge. An den Tarifen und Fahrkartenangeboten ändert sich nichts, auch der Fahrplan beim Heidesprinter bleibt erhalten. Verbessern soll sich aber der Service. Erixx hatte im Sommer mit Lokführermangel zu kämpfen und musste deshalb den Zugverkehr zeitweilig einstellen. Als Ersatz fuhren Busse. „Wir haben im Vertrag vorgegeben, dass an unterschiedlichen Standorten Triefahrzeugführer in Bereitschaft sein werden, um bei kurzfristigem Personalausfall einspringen zu können“, sagt Carmen Schwabl, Geschäftsführerin der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG).

SBH steigt bei der S-Bahn ein

Bei der S-Bahn übernimmt die Transdev unter der Marke S-Bahn Hannover (SBH) das sogenannte Ostnetz von der DB Regio. Es umfasst die Linie 3 zwischen Hannover und Hildesheim sowie die Linien 6 und 7 zwischen Hannover und Celle. Die restlichen Linien folgen Mitte kommenden Jahres.

Die SBH setzt neue Züge vom Typ Flirt 3XL des Herstellers Stadler ein. Sie haben etwas weniger Plätze sowie getrennte Extrabereiche für Fahrräder und Kinderwagen einerseits und Rollstühle andererseits. Außerdem bieten sie kostenloses WLAN. Der erste Flirt 3XL startet am Sonntag um 0.04 Uhr auf Gleis 14 im Hauptbahnhof Richtung Hildesheim.

Deutsche Bahn schickt modernere ICE auf die Gleise

Im Fernverkehr bietet die Deutsche Bahn auf der Strecke von Hamburg über Hannover und Göttingen Richtung Süddeutschland in beiden Richtungen am Vormittag je einen zusätzlichen ICE an. Der Sprinterzug am Morgen fährt künftig statt nach Darmstadt zum Frankfurter Flughafen. Generell will die Bahn ICE älteren Typs durch modernere ersetzen.

Von Bernd Haase