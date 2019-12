Fahrplanwechsel: Das ändert sich in Hannovers Nahverkehr

Hannover

Im Busbereich werden die neuen sprintH-Linien mit verbesserter Taktung und zusätzlicher Ausstattung (zum Beispiel Wlan). Darüber hinaus gibt es vor allem in den Wochenendnächten zahlreiche Verbesserungen auf Schiene und Straße.

Neues bei der Üstra und Regiobus

Die Linien 300, 400 (vormals 440), 500, 600 (vormals 650), 700, 800 (vormals 370) und 900 (vormals 640) verkehren ab jetzt als sogenannte sprintH-Linien mit einem verbesserten und noch stärker vertaktetem Angebot mit leicht merkbaren Abfahrtszeiten. Zusätzlich verfügen die Busse der Linien 500 und 700 über eine neue Fahrzeugausstattung, die aus WLAN, USB-Ladebuchsen, Bildschirmen und neuen äußerlichen Fahrzeugmerkmalen besteht. Die Busse der anderen sprintH-Linien werden sukzessive mit diesen Merkmalen ausgestattet.

Neues bei der Üstra-Stadtbahn

Fahrzeiten werden angepasst: Für alle Stadtbahnlinien werden die Fahrzeiten überarbeitet und angepasst. Auf den meisten Stadtbahnlinien wurden insbesondere die Zeiten in Fahrtrichtung stadtauswärts nach der Station „ Kröpcke“ korrigiert, um die Pünktlichkeit der Bahnen weiter zu verbessern. Die genauen Fahrzeiten sind für die Kunden online, in den Fahrplanbüchern oder auf den Fahrplänen direkt an den jeweiligen Haltestellen zu entnehmen.

Stadtbahnlinie 17 – Haltestelle „Humboldtstraße“: Ab dem Fahrplanwechsel wird der Tiefbahnsteig „Humboldtstraße“ auf der Linie 17 wieder in alter Lage bedient. An der Haltestelle wird im nächsten Jahr ein Hochbahnsteig errichtet. Je nach Fortschritt der vorbereitenden Bauarbeiten bleibt die Haltestelle zunächst bis März 2020 regulär in Betrieb.

Stadtbahnlinie 9 – Verstärkerzüge im Dezember:Die Linie 9 fährt bis einschließlich Montag, 30. Dezember 2019, werktags zwischen 15:00 bis 19:30 Uhr zwischen den Haltestellen „Hauptbahnhof“ und „ Empelde“ im Fünf-Minuten-Takt anstatt alle zehn Minuten.

Stadtbahnlinie 2 – Einsatz vom neuesten Stadtbahntyp: Dieses Jahr wurden auf der Linie 2 im Bereich Laatzen Gleisumbauarbeiten abgeschlossen, sodass jetzt der neuste Stadtbahntyp TW 3000 auf der Strecke zum Einsatz kommen soll. Der TW 3000 sorgt für modernen Komfort für die Fahrgäste, kann allerdings lediglich an Hochbahnsteigen halten, da der Stadtbahntyp keine Trittstufen besitzt. Die letzten drei Haltestellen auf der Strecke der Linie 2 im Bereich Rethen ver-fügen jedoch über keine Hochbahnsteige. Demzufolge ist geplant, dass zur morgendlichen Hauptverkehrszeit, zwischen ca. 6:00 bis 8:00 Uhr, jede zweite Fahrt an der Haltestelle „ Laatzen/Ginsterweg“ endet und beginnt, anstatt in „Rethen“, da die Haltestellen „Rethen“, „Rethen/Nord“ und „Rethen/Steinfeld“ lediglich über Tiefbahnsteige verfügen. Somit werden diese drei Haltestellen in dem besagten Zeitraum alle 20 Minuten bedient.

Neues bei den Üstra-Bussen

Busfahrpläne werden stärker an die Stadtbahnlinien angepasst:Da die Üstra-Stadtbusse im Streckennetz auch als Zubringer für die Stadtbahnen dienen, wurden die Busfahrpläne noch genauer an den Fahrplan der Stadtbahnlinien angepasst, um die Anschlüsse zwischen einzelnen Linien weiter zu optimieren.

Linie 346 wird aufgeteilt: Bisher bediente die Linie 346 drei unterschiedliche Abschnitte mit derselben Linienbezeichnung. Mit dem Fahrplanwechsel werden diese Abschnitte auf drei Linien aufgeteilt:

Linie 345 bedient den Abschnitt „ Laatzen “ bis „ Laatzen /Zentrum“ über „Debberode“

“ bis „ /Zentrum“ über „Debberode“ Linie 346 bedient den Abschnitt „ Laatzen /Zentrum“ bis „Zum Holzfeld“

/Zentrum“ bis „Zum Holzfeld“ Linie 347 bedient den Abschnitt „ Laatzen “ bis „Kronsberghof“

Höherer Takt auf der Linie 121:Von montags bis freitags wird die Linie 121 zwischen 20:00 bis 22:00 Uhr anstatt halbstündig alle 15 Minuten fahren. Samstags wird der Takt in der Zeit zwischen 9:00 bis 12:30 Uhr und 20:00 bis 22:00 Uhr ebenfalls auf 15 statt 30 Minuten erhöht.

Mehr Busse statt Linientaxis auf der Linie 330:Auf der Linie 330 bleibt der 60-Minuten-Takt werktags auch nach 20 Uhr be-stehen. Am Samstag werden zwischen 18:00 bis 22:00 Uhr Linienbusse an-statt wie bisher Linientaxis eingesetzt. Dadurch wird in diesem Zeitraum die komplette Strecke bis nach Lühnde bedient. Die Linientaxis fahren lediglich bis „Bolzum/Boltessemstraße“.

Zusätzliche Fahrt auf der Linie 253: Auf der Linie 253 wird sonntags eine zusätzliche Fahrt angeboten: Um 21:55 Uhr fährt der zusätzliche Bus ab „ Langenhagen/Zentrum“.

„Emmichplatz/Musikhochschule“ wird in „Neues Haus“ umbenannt:Die Haltestelle „Emmichplatz/Musikhochschule“ auf den Innenstadtlinien 100/200, 121, 128, 134 wird in „Neues Haus“ umbenannt.

Neues bei Regiobus

Zusätzliche Fahrten an Silvester: An Silvester verbessert sich das Angebot. Alle Linien der Regiobus verkehren nun bis Betriebsende nach dem regulären Samstagsfahrplan.

Nachtline N56:Bedienung erweitert: Der N56 bedient zusätzlich die Haltestelle „Ditterke“.

Regiobus-Linie 350 – Linie 522 übernimmt Fahrten: Die Linie 350 wird eingestellt. Morgens und nachmittags werden zu den Hauptverkehrszeiten Fahrten zwischen Gehrden und Weetzen von der Linie 522 übernommen.

Regiobus-Linie 380 – jetzt im Stundentakt unterwegs: Auf der Linie 380 wird werktags jetzt ein tagesdurchgängiger Stundentakt angeboten.

Regiobus-Linie 400 – verbesserte Taktung und Anbindung an Züge in Neustadt:Die neue sprintH-Linie 400 (ehemals Linie 440) verkehrt montags bis freitags tagsüber im gesamten Linienverlauf zwischen Marienwerder und Neustadt im 20-Minuten-Takt und samstags im 30-Minuten-Takt. In Neustadt ist sie systematisch an den Regional-Express aus bzw. in Richtung Hannover angebunden.

Regiobus-Linie 410 – verbesserte Taktung:Die Linie 410 verkehrt montags bis freitags am Nachmittag im 30-Minuten-Takt. Ab 19:30 Uhr erfolgt eine Anpassung auf einen 60-Minuten-Takt. Samstags verkehrt die Linie im Stundentakt, sonn- und feiertags im 2-Stunden-Takt.

Regiobus-Linien 430 und 431 – jetzt ohne Umstieg in Osterwald:Samstags verkehrt die Linie 430 im 2-Stunden-Takt. Die Linie 431 wird direkt über Alt-Garbsen geführt, sodass Havelse nicht mehr bedient wird. In Garbsen wird die Linie 431 mit der Linie 430 verknüpft, sodass zukünftig eine um-stiegsfreie Verbindung nach Osterwald besteht. Samstags verkehrt die Linie 431 im 2-Stunden-Takt.

Regiobus-Linien 460 und 461 – Reduzierung des Angebots: Die Linie 461 wird aufgrund geringer Fahrgastnachfrage eingestellt. Dadurch ergeben sich Änderungen im Bereich der Linie 460. Auf der Linie 460 entfallen die Abschnitte zwischen Helstorf und Esperke, zwischen Mandelsloh und Stöckendrebber sowie die Stichfahrten von Helstorf zur Kaserne Luttmersen.

Regiobus-Linien 490 und 491 – verbesserte Taktung zwischen Stöcken und Osterwald:Die Linie 491 wird aufgrund geringer Fahrgastnachfrage eingestellt. Im Gegenzug wird auf der Linie 490 zwischen Stöcken und Osterwald ein Halbstundentakt eingerichtet.

Regiobus-Linie 500 – alle 10 Minuten direkt nach Hannover:Auf der sprintH-Linie 500 wird zwischen Gehrden, Ronnenberg und Hannover im Zeitraum von 6:00 bis 19:00 Uhr ein 10-Minuten-Takt eingerichtet.

Regiobus-Linie 510 – ohne Umstieg gehts in Empelde weiter:Der Abschnitt der Linie 510 zwischen Benthe und Empelde wird eingestellt. Für Fahrgäste aus Benthe wird in Empelde ein umstiegsfreier Übergang von den Linien 560 und 561 auf die Linie 510 sichergestellt.

Regiobus-Linie 520 – im 2-Stundentakt unterwegs:Die Linie 520 verkehrt samstags jetzt im 2-Stundentakt.

Regiobus-Linie 533 – Einstellung des Angebots:Die Linie 533 wird aufgrund geringer Nachfrage eingestellt.

Regiobus-Linien 560 und 561 – Angebot durchgängig über Benthe:Alle Fahrten der Linien 560 und 561 werden über Benthe geführt. An der Haltestelle „ Gehrden/Steintor“ wird der Anschluss an die sprintH-Linie 500 sichergestellt. Bitte beachten Sie, dass sich bei der Linie 560 bei der Erstellung der gedruckten Bereichsfahrpläne nach Redaktionsschluss Änderungen ergeben haben. Die Linie 560 verkehrt auch von Montag bis Donnerstag sowie an Sonn- und Feiertagen um 0.23 Uhr von „ Empelde“. An Sonn- und Feiertagen fährt die Linie 560 von „ Barsinghausen/ Bahnhof“ auch um 23.26 Uhr ab.

Regiobus-Linie 562 – Reduzierung am Wochenende/freitags: Samstags sowie sonn- und feiertags wird das Fahrtenangebot der Linie 562 eingestellt.

Regiobus-Linien 572 und 574 – Haltestelle heißt jetzt „Letter/Im Sande“: Der Abschnitt der Linie 572 zwischen Ahlem und Harenberg wird eingestellt. Auf der Linie 574 wird die Haltestelle „Letter/Rathaus“ umbenannt in „Letter/Im Sande“.

Regiobus-Linie 600 – verbesserte Taktung:Die neue sprintH-Linie 600 (ehemals Linie 650) verkehrt montags bis freitgs und samstags tagsüber zwischen Großburgwedel und Langenhagen im 30-Minuten-Takt. Die Haltestelle „ Langenhagen/Pestalozzischule“ heißt nun „ Langenhagen/Elia-Kirche“.

Regiobus-Linien 630 und 634 – Linie 630 übernimmt Fahrten: Die Linie 634 wird eingestellt. Die entfallenden Fahrten werden in die Linie 630 integriert. Ebenso bedient die Linie 630 zukünftig das Gewerbegebiet Kirchhorst (bisher Linie 640).

Regiobus-Linien 692 und 697 – Reduzierung des Angebots: Das Samstagsangebot der Linie 692 wird eingestellt. Der Abschnitt der Linie 697 zwischen Helstorf und Oegenbostel wird eingestellt.

Regiobus-Linie 700 – Reduzierung des Angebots:Auf der sprintH-Linie 700 wird der Linienabschnitt zwischen Dedensen und Wunstorf aufgrund geringer Fahrgastnachfrage nicht mehr bedient.

Regiobus-Linie 760 – wochentags im Stundentakt unterwegs: Außerhalb der morgendlichen Hauptverkehrszeit wird die Linie 760 auf einen Stundentakt angepasst. Samstags sowie sonn- und feiertags verkehrt die Linie im 2-Stunden-Takt.

Regiobus-Linien 780 und 790 – Angebot durchgängig über Blumenau: Außerhalb der morgendlichen Hauptverkehrszeit verkehrt die Linie 780 vormittags jetzt im Stundentakt. Alle Fahrten werden über Blumenau geführt. Samstags sowie sonn- und feiertags verkehrt die Linie im 2-Stunden-Takt. Die Linie 790 wird eingestellt.

Regiobus-Linie 820 – samstags im 2-Stundentakt unterwegs.

Regiobus-Linie 900 – verbesserte Taktung und Verlängerung bis zum A-2-Center: Die neue sprintH-Linie 900 (ehemals Linie 640) verkehrt montags bis freitags und samstags tagsüber im gesamten Linienverlauf zwischen Altwarmbüchen und Burgdorf im 30-Minuten-Takt. Sie wird montags bis samstags bis in den Abend über den Stadtbahnendpunkt hinaus bis zum A2-Center verlängert.

Regiobus-Linien 910 und 920 – wochentags im Stundentakt unterwegs.

Regiobus-Linien 926 und 927:Die Linie 926 verkehrt samstags jetzt im 2-Stunden-Takt. Die Linie 927 bedient zukünftig auch Adelheidsdorf.

Regiobus-Linie 938:Die Linie 938 verkehrt samstags sowie sonn- und feiertags jetzt im 2-Stunden-Takt.

Regiobus-Linie 946:Die Linie 946 wird samstags eingestellt. Dadurch erfolgen Änderungen auf der Linie 949 und beim Ruftaxi Uetze.

Regiobus-Linie 962:Die Bedienung des Abschnitts der Linie 962 zwischen Bilm und Sehnde wird außerhalb des Schülerverkehrs aufgehoben.

Ruftaxi Liethe-Wunstorf:Das Ruftaxi Liethe-Wunstorf wird räumlich und zeitlich erweitert: Es bedient montags bis freitags zusätzlich stündlich die Haltestellen in der Wunstorfer Oststadt, „ Wunstorf/Rathaus“ und „ Wunstorf/IGS“ sowie „Liethe/Kastanienallee“.

Vorne-Einstieg: In den Regiobus-Fahrzeugen steigen Fahrgäste weiterhin in der Regel vorne ein. Um Zeit zu sparen und die Aufenthaltsdauer an der Haltestelle gering zu halten, können alle Fahrgäste mit gültiger Fahrkarte direkt – soweit möglich – den linken Einstieg an der Vordertür nutzen und ins Businnere vorgehen. Das Vorzeigen der Fahrkarte ist in diesem Fall nicht nötig. Kunden, die eine Fahrkarte oder Auskunft benötigen, wenden sich nach wie vor an das Fahrpersonal. Der Einstieg durch die hintere Tür ist wie bisher für bestimmte Fahrgastgruppen (z. B. Fahrgäste mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Fahrrad) möglich.

Neues bei den Regionalbahnen

S-Bahnlinie S1:Auf dem Abschnitt Wunstorf – Minden wird es zum Fahrplan 2020 erstmalig ein 2-stündiges Angebot im Nachtverkehr geben. Die S1 verkehrt ab Minden um ca. 01:15 Uhr und 03:15 Uhr sowie ab Hannover Hbf gegen 02:00 und 04:00 Uhr.

S-Bahnlinie S3: Montags bis freitags in der Zeit von ca. 14:00 – 18:00 Uhr gibt es vier weitere Fahrten pro Richtung; darüber hinaus wird morgens um 06:01 Uhr eine zusätzliche Fahrt von Hildesheim nach Lehrte angeboten. In Lehrte besteht die Möglichkeit auf die Westfalenbahn umzusteigen.

S-Bahnlinie S5: Auf dem Abschnitt zwischen Hannover und Hannover – Flughafen werden täglich vier zusätzliche Fahrtenpaare angeboten um die Lücke zwischen 1:30 Uhr und 3:30 Uhr zu schließen.

Regionalexpress-Linien RE1/RE8:In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag fahren zwischen Hannover und Bremen zwei zusätzliche Züge. Abfahrt Hannover 02:17 Uhr und Abfahrt Bremen 02:08 Uhr.

Regionalexpress-Linien RE2/RE3:Einrichtung eines Wochenendnachtverkehrs zwischen Hannover und Uelzen mit Realisierung von neuen Reiseketten von/nach Hamburg, Abfahrt Hannover 03:48 Uhr und 05:57 Uhr Ankunft Hamburg, Abfahrt Hamburg 00:33 Uhr; 01:32 Uhr und 02:33 Uhr und Ankunft Hannover 02:52 Uhr, 03:56 Uhr und 04:53 Uhr.

Regionalexpress-Linien RE60/RE70:Auf dem Abschnitt Hannover – Braunschweig fahren zusätzlich an Sonn- und Feiertagen von ca. 13:00 – 22:00 Uhr die Züge im 30-Minuten-Takt.

Alle Informationen zum Angebot des GVH gibt es aber auch online unter gvh.de.

Von NP