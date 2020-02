Fahrerflucht in der List nicht nachweisbar: Angeklagter (37) freigesprochen

Hannover

Mit einem doppelten Freispruch endeten am Montag zwei Verfahren gegen einen 37-Jährigen aus Hannover, der sich vor dem Amtsgericht wegen Fahrerflucht und Urkundenfälschung verantworten musste. Einiges sprach zwar dafür, dass der Mann bei beiden Taten seine Finger im Spiel hatte. Nachweisen konnte man ihm aber keine davon.

Der Vorwurf der Fahrerflucht wog schwer. Am Abend des 18. März 2019 hatte ein grüner Smart auf der Ferdinand-Wallbrecht-Straße ( List) einen Fußgänger bei voller Fahrt erfasst. Durch die Wucht des Zusammenstoßes war der 30-Jährige regelrecht durch Luft geschleudert worden, bevor er auf der Fahrbahn aufprallte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen am Kopf und an der Halswirbelsäule. Anstatt sich um den Schwerverletzten zu kümmern, flüchtete der Fahrer.

Viele Zeugen und ein verdächtiges Auto in der Nähe

Der Unfall blieb jedoch nicht unbeobachtet, eine Reihe von Zeugen sah einen grünen Smart davonfahren. Die sofort eingeleitete Fahndung führte die Ermittler zu einem passenden Wagen, der nur einige Hundert Meter weiter in der Edenstraße ( Oststadt) stand und die passenden Schäden an der Frontscheibe aufwies.

Halterin ist die Verlobte des Angeklagten, auch sie stand anfangs unter Verdacht. Bei den weiteren Ermittlungen geriet stattdessen ihr Verlobter in den Fokus, der keinen Führerschein besitzt. Abgesehen vom kaputten Smart war die Beweislage aber recht dünn, wie sich am Montag in der Verhandlung zeigte. Kein Zeuge konnte den Fahrer eindeutig identifizieren. Nur zwei von ihnen glaubten, in der Dunkelheit einen Mann am Steuer erkannt zu haben – konkreter wurde es nicht. Richter Jörn Thyen hob zwar nochmal das „schändliche Verhalten“ des Fahrers hervor, den Angeklagten musste er jedoch freisprechen.

Gefälschter griechischer Pass trägt Foto des 37-Jährigen

Rätselhaft und wohl ungeklärt bleibt auch die Urkundenfälschung, die dem 37-Jährigen zur Last gelegt wurde. Im November 2018 war am Leipziger Flughafen ein Päckchen mit einem gefälschten Ausweis beschlagnahmt worden, adressiert an den Angeklagten – seltsamerweise ein griechischer Pass mit griechischem Namen und dem Foto des Hannoveraners. „Mein Mandant kann sich nicht erklären, warum diese Sendung zu ihm auf dem Weg war. Vielleicht wollte ihm da jemand einen bösen Streich spielen“, so Verteidiger Dimitrios Kotios.

Der 37-Jährige ist im Kosovo geboren, lebt seit 1990 in Deutschland und soll 2022 den unbefristeten Aufenthaltstitel erhalten. „Da macht das Ganze in der Tat nicht wirklich Sinn“, gab der Richter zu. Auf die Frage, ob er in Griechenland Feinde habe, äußerte sich der Mann nicht weiter. Unter seinen 25 Vorstrafen sind auch Fälle von Betrug und Urkundenfälschung. Diese Tat konnte ihm jedoch nicht nachgewiesen werden – Freispruch.

Mehr zum Thema: Fahrerflucht: 30-Jähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Von André Pichiri