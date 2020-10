Hannover

Eine offenbar betrunkene 49-Jährige ist mit ihrem VW Polo am Dienstagabend in Ahlem gegen eine Ampel geprallt, setzte sich dann aber ab. Der Anruf ihres Ehemanns bei der Polizei brachte die Fahndung in Gang. Wie sich herausstellte, hatte die Frau fast vier Promille.

Sie wollte nach bisherigen Erkenntnissen um 20.11 Uhr von der Carlo-Schmidt-Allee nach links in die Heisterbergallee abbiegen. Dabei verlor sie auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen. Der Polo rutschte gegen einen Ampelmast.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Ein Zeuge (23) eilte ihr sofort zu Hilfe. Die 49-Jährige war offensichtlich unverletzt geblieben. Doch als der 23-Jährige sie ansprach, bemerkte er den starken Alkoholgeruch. Er ermahnte die Frau, nicht weiter zu fahren. Doch sie setzte sich wieder in ihr Auto und setzte sich ab.

Polizei muss Richter einschalten

Leider hatte sich der Zeuge das Kennzeichen des Wagens nicht merken können. Doch etwa 30 Minuten später meldete sich der Ehemann der 49-Jährigen bei der Polizei, um den Unfall zu melden. Am Wohnort in Barsinghausen fanden die Ermittler den stark beschädigten Pkw. Der Ehemann weigerte sich jedoch, die Beamten in die Wohnung zu lassen. Das geschah erst auf Anordnung eines Richters. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab 3,99 Promille, das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus.

Der Führerschein der 49-Jährigen wurde umgehend beschlagnahmt. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr ein. Den entstandenen Schaden schätzen sie auf 1700 Euro, wobei das meiste davon auf den VW Polo entfällt. Der Schaden an der Ampel ist bedeutend geringer.

Von Andreas Krasselt