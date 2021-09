Hannover

Seit Donnerstagmittag wird der zehnjährige Justin-Tyron D. vermisst. Der Junge ist nicht zum ersten Mal verschwunden. Er leidet unter einer Impulskontrollstörung, weshalb die Polizei auch aufgrund seines Alters eine Eigengefährdung nicht ausschließen kann. Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Nach ersten Erkenntnissen des Polizeikommissariats Döhren war der Junge gegen Mittag mit der Zustimmung seiner Erziehungsberechtigten an der Haltestelle „Döhrener Turm“ in eine Stadtbahn gestiegen. Von dort sollte er nur eine Station in Richtung Süden bis zur Haltestelle „Fiedelerstraße“ fahren und dann aussteigen. Allerdings traf der Zehnjährige nicht zu Hause sein. In welche Linie das Kind gestiegen war, ist unklar.

Fahndung bislang erfolglos

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Jungen ein. Diese blieb bislang jedoch ohne Erfolg. Nun setzt sie auf Unterstützung aus der Bevölkerung und sucht mithilfe eines Fotos nach dem Vermissten. Zuletzt hatte sie am 9. September ebenfalls mit einem Foto nach dem Jungen gefahndet.

Vermisster Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Justin-Tyron D. Quelle: Polizei Hannover

Justin-Tyron D. ist etwa 1,30 Meter groß und von normaler Statur mit kräftigen Zügen. Er trägt dunkelbraunes und schulterlanges Haar. Auffällig sind seine Locken. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Junge eine grüne Jacke, eine blau-graue Hose sowie graue Turnschuhe mit weißen Sohlen. Auffällig daran sind neonfarbene Schnürsenkel. Der Vermisste interessiert sich sehr für Busse und Züge. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er sich auch diesmal in deren Nähe aufhält oder diese nutzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem vermissten Jungen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511/109 36 17 zu melden.

Von Andreas Krasselt