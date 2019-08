Hannover

Was 1983 mit nur vier Bands an einem Sonntagvormittag begann, ist inzwischen zu einer erfolgreichen hannoverschen Marke geworden und begeistert auch 2019 Einheimische wie Gäste: das Fährmannsfest am idyllischen Zusammenfluss von Leine und Ihme.

Drei entspannte Open-Air-Tage mitten in der Stadt, in einer grünen Oase, auf einer Halbinsel mit Musik, Kultur und viel Spaß. Das Fährmannsfest ist endlich wieder zurück, eine Woche später als üblich, der gigantische Auftritt von Ed Sheeran letztes Wochenende auf dem Messegelände zwang zur Verlegung, in diese Infrastruktur wollten sich die Veranstalter nicht auch noch quetschen.

Der Eröffnungstag heute nennt sich „ Fährmannsfest Spezial“, denn im Gegensatz zu den vergangenen Jahren beginnt der erste Tag diesmal um 18.30 Uhr, und hat doch mit den vier bärenstarken wie spektakulären Bands Kettcar, Isolation Berlin, The Districts und Fortuna Ehrenfeld ein starkes Line-up zu bieten. Eröffnet wird das „Spezial“ von den Kölnern Fortuna Ehrenfeld.

Westdeutsche Tollkühnheit

Das klingt nach einem ganzen Fußballverein, es sind aber nur drei Musiker (darunter die einzige Frau Jenny Thiele an diesem Festivaltag) auf der Bühne. Fortuna spielen Poesie ohne Kitsch mit Gefühl und ohne Berechnung. „Was ist nur aus den Punks geworden, alle machen Webdesign“, seufzt Martin Bechler in „Das letzte Kommando“. Eine Band der Stunde, westdeutsche Tollkühnheit und künstlerische Freiheit, die auch einen wetterbedingten Ausfall der Gitarre mit einem guten Witz locker wegsteckt.

Die mit Dance Beats unterlegten Tresenballaden kommen gut beim Publikum an. Etwa 1000 Fährmannsfest-Fans sehen ihre Eröffnungsshow. Im Pyjama und mit Bärentatzenschuhen könnten die Ehrenfelder noch als Neue Deutsche Welle durchgehen, das ist meisterlicher Minimalismus. Als einzige Band aus Übersee gelingt es The Districts gleich danach mit explosivem Garagenrock außerhalb der Mainstream-Grenzen zu glänzen.

Das Rückgrat und Gewissen von Berlin

Mit klugen Arrangements und Dynamikbrüchen beweisen die perfekten Shoegazer um Sänger Rob Grote ihre Festival-Tauglichkeit. Ganz in der Indie-Rock-Tradition erinnert die 2009 gegründete und aus Philadelphia stammende Kapelle dabei ein wenig an The Strokes und die Black Keys. Sie schrabbeln und rubbeln auf ihren Gitarren, sind wild und wüst, Stadtmusik für Stadtkinder. Das Publikum feiert The Districts, es ist eine willkommene Abwechslung von der neuen deutschen Nachdenklichkeit, die die anderen Musiker überwiegend propagieren. Auch aus einer Großstadt, wenn auch aus der verrücktesten überhaupt, sind Isolation Berlin.

Ihr Name ist Programm, einsame Trostlosigkeit hatte sie einst zusammengeführt. Sagen sie. Mit traurigen Liedern sind sie Rückgrat wie Gewissen ihrer Metropole. „Ich vergifte mich“, die Stimme von Tobias Bamborschke ist dabei schnoddrig berlinerisch, er ist der König der Kneipenlyrik, ihr Postpunk und No Wave ist gleichsam die DNA der Urbanen: „Du hast nichts zu verlieren“, so beschreiben Isolation Berlin städtische Bilder, die jeder kennt.

Haltung und Meinung bei Kettcar

Doch die Headliner des Abends sind die Männer von Kettcar. Für sie sind viele Besucher aus der Region und auch darüber hinaus angereist. „Zeig mir einen Helden und ich schreib Dir ’ne Tragödie“. Mit dieser Lyrik aus dem Stück „Weit draußen“ sind Kettcar für ihre Fans die beste deutschsprachige Band.

Die trockene Sprechstimme von Marcus Wiebusch ist so uneitel wie unaufgeregt. Der deutschsprachige Indie-Rock auf ihrem fünften Album „Ich vs. Wir“ und die in diesem Jahr veröffentlichte EP „Der süße Duft der Widersprüchlichkeit (Wir vs. Ich)“, besticht mit Haltung und Meinung.

Denn Kettcar waren schon immer eine politische Band. Vor gut 3000 Zuschauern spielen die fünf Hamburger ihren Mix aus Melancholie und Glück, ihr Song „ Palo Alto“ ist ein Lied über Verlierer der Digitalisierung, die sich in einem Waschsalon treffen. Interessant – die meisten Künstler kommen aus Hannover; Hamburger, Kölner und Berliner Bands sind auf dem Fährmannsfest aber ebenso willkommen.

Das war, wie man es seit 36 Jahren kennt und schätzt, ein gelungener und musikalisch überzeugender Auftakt des Fährmannsfests.

Von Kai Schiering