Sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen sind Alltag

HANNOVER

Eine anzügliche Bemerkung, Grapschen, heimliche Fotos von intimen Momenten oder ganz offen sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung: Für viele Jugendliche sind solche Grenzverletzungen alltäglich. Das belegen Studien zum Thema sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen: Knapp die Hälfte aller Jugendlichen aller Schulformen zwischen 14 und 16 Jahren hat schon Erfahrung gemacht mit verbaler oder körperlicher Gewalt durch Gleichaltrige. Mädchen sind dabei öfter Opfer als Jungen. Und: Die sexuelle Gewalt geht zu knapp 75 Prozent von 12-bis 18-Jährigen aus.

Betroffene sprechen meist nicht über die Vorfälle

„Weil diese Erfahrungen so alltäglich sind, gehen viele betroffene Jugendliche davon aus, das sei normal und sie dürften über ihre Verletzung nicht sprechen“, sagt Sabine Maschke von der Philipps Universität Marburg, die die repräsentative Studie im Auftrag des hessischen Kulturministeriums von 2016 bis 2018 mit knapp 3000 Jugendlichen durchgeführt hatte. Viele Jugendlichen wollten auch nicht petzen und vermieden es, Hilfe bei Erwachsenen zu suchen.

140 Experten sprechen im HCC über Lösungsansätze

Die Sozial-und Erziehungswissenschaftlerin gehörte zu den rund 140 Experten, die sich am Donnerstag zur Jahrestagung der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (LJS) für Gewaltprävention im HCC in Hannover getroffen und sich über aktuelle Forschungsergebnisse ausgetauscht haben. Ihre Forderung: Erwachsene müssen sehr viel stärker Verantwortung übernehmen. Hinschauen und Handeln statt Wegducken heiße die Devise. „Gewaltprävention an Schulen muss darauf zielen, eine achtsame und vorbeugende Haltung sowie eine schützende Umgebung zu fördern“, so Sabine Maschke.

Sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen betreffen alle Schichten

Nach Angaben von Andrea Buskotte, Referentin bei der LJS, gibt es keine Unterschiede zwischen ländlich geprägten Regionen und (Groß-)Städten, in denen sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen vorkomme. Ebenso gelte dies für die soziale Herkunft: „Soweit uns bekannt, betrifft es alle Gesellschaftsschichten“, sagt sie. Alle Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche betreut werden, sind gefordert, Prävention und Schutz in ihrer Arbeit so zu verankern, dass Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe nach Möglichkeit nicht nur verhindert werden“, so Diözesan-Caritasdirektor Franz Loth, der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen . „Kinder und Jugendliche müssen verlässliche Beschwerdewege nutzen können, wenn sie sich verunsichert oder bedroht fühlen.“

Gewalt auch in den ersten Paarbeziehungen

Ebenfalls ein Thema: sexuelle Gewalt junger Menschen in ihren ersten Paarbeziehungen. „Es ist ein Problem, dass viele Jugendliche oft keine Chance gesehen haben, sich dann jemandem anzuvertrauen. Abhängigkeit, Scham und Unsicherheit spielen dabei eine Rolle“, so Tanja Rusack vom Institut für Sozial-und Organisationspädagogik der Stiftung Uni Hildesheim. Nur aus gemeinsamen Gesprächen mit den Betroffenen sei es möglich, Verfahren zu entwickeln, die die höchstpersönlichen Rechte stärken und schützen.

Interview: „Jugendliche haben ein Recht auf Schutz“

Andreas Buskotte Quelle: Voigt

Andrea Buskotte ist Referentin der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (LJS) für Gewaltprävention. „Viele Jugendliche sind unsicher , wie sie sich verhalten können“, sagt sie im Interview. Und: Man müsse Jugendlichen vermitteln, dass sie ein Recht auf Schutz haben und die Rechte anderer mit Respekt begegnen müssen.

Frau Buskotte, in welchen Situationen kommt es überwiegen zu sexuellen Übergriffen unter Jugendlichen?

Die sehen wir überall im Alltag. Die Beleidigungen, Berührungen oder auch die sexuelle Nötigung bis hin zur Vergewaltigung finden allerdings überwiegend in vertrauter Umgebung der Jugendlichen statt. Vieles passiert unter Jugendlichen aber auch aus Unerfahrenheit und aus Missverständnissen.

Gibt es eine Entwicklung bei der sexuellen Gewalt?

Das glaube ich nicht. Die hat es schon immer gegeben. Es wird heute aber mehr geforscht über das Thema und darüber öffentlich geredet.

Was macht es mit Jugendlichen, die Oper sexueller Gewalt geworden sind?

Es führt zu Scham und Verunsicherung. Jugendliche sind aber auch dann verwirrt, wenn sie davon nur gehört haben, also selber gar kein Opfer geworden sind. Das belastet Jugendliche ebenfalls. Viele Jugendliche sind unsicher , wie sie sich verhalten können.

Spielt das Internet eine zunehmend größere Rolle beim Thema sexuelle Gewalt?

Ja, denn das ist eine neue Kommunikationsform, die Jugendliche sehr gerne nutzen. Aus einer scheinbaren sicheren Position heraus passieren viele Dinge. Sich im Internet darzustellen, gerade wenn es einen erotischen Einschlag bekommt, produziert neue Risiken. Wenn sich Paare getrennt haben, existiert oft Material, das später ins Internet stellt.

Was raten Sie Jugendlichen?

Sie sollen die Risiken abschätzen, die mit dem Internet und der experimentellen Selbstdarstellung dort verbunden sind. An uns Erwachsenen ist es aber auch, den Jugendlichen zu vermitteln, dass sie ein Recht auf Schutz haben und die Rechte anderer mit Respekt begegnen müssen.

Und welchen Rat haben Sie für Eltern, deren Kinder tatsächlich oder mutmaßlich Opfer von sexueller Gewalt durch andere Jugendliche geworden sind?

Eltern sollten ihre Kinder direkt darauf ansprechen und ihnen keine Vorwürfe machen, sondern Hilfe anbieten. Zur Not auch durch einen gemeinsamen Besuch bei einer Beratungsstelle.

Von Andreas Voigt