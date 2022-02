Hannover

Vollzeitschule, Teilzeitmodell mit Vergütung, Quereinstieg – zum Erzieher oder zur Erzieherin führen viele Wege. Und an der Alice-Salomon-Schule in Kleefeld ist alles möglich. „Wir erfüllen den Niedersachsenplan“, sagt Schulleiterin Ute Eggers, und spielt damit auf das 2018 beschlossene Programm des Landes an, mit dem Fachkräfte für Kitas gewonnen werden soll.

Die Abschaffung des Schulgeldes und die Einführung einer berufsbegleitenden Teilzeitausbildung sind zwei der Bausteine, aber auch die Möglichkeit, dass man mit dem Besuch des Beruflichen Gymnasiums Sozialpädagogik nicht nur das Abitur erwirbt, sondern auch Sozialpädagogische Assistenzkraft wird. Das ist 2020 eingeführt worden, der erste Jahrgang wird aber erst im nächsten Sommer fertig.

Amelie Ruff, an der Alice-Salomon-Schule für die vollzeitschulische Ausbildung zuständig, spricht von einer „vertikalen Durchlässigkeit“ und meint, dass der Ausbildungsweg immer weitergeht, und zwar nach oben.

Lena Becker (19), 2. Klasse Berufsfachschule Sozialassisstenz

Ich habe schon ganz früh auf meine kleinen Cousins aufgepasst: Lena Becker (19). Quelle: Katrin Kutter

Für Lena Becker steht schon früh fest, dass sie auf jeden Fall mit Kindern arbeiten will. „Ich habe immer schon auf meine kleinen Cousins aufgepasst“, sagt die 19-Jährige. Nach dem Realschulabschluss hat sie sich für den klassischen Weg der Erzieherausbildung entschieden, das heißt vier Jahre Vollzeitschule. Zunächst besucht sie die zweijährige Berufsfachschule zur Sozialpädagogischen Assistenzkraft. Doch schon jetzt – im zweiten Jahr – steht für sie fest, dass sie sich unbedingt weiterqualifizieren will zur Erzieherin. Im Kindergarten oder in der Krippe könnte sie auch schon als Assistenzkraft arbeiten. Alleine eine Gruppe leiten, darf aber nur eine ausgebildete Erzieherin. „Ich möchte gern noch mehr lernen“, sagt Lena. An der Fachschule Sozialpädagogik werde noch vertieftes pädagogische Wissen vermittelt, sagt sie.

Janet Gorgas-Franz (53) besucht berufsbegleitend die Fachschule Sozialpädagogik

Lernt gerade ihren vierten Beruf: Janet Gorgas-Franz (53) Quelle: Katrin Kutter

Wenn Janet Gorgas-Franz (53) die insgesamt dreijährige Fachschule Sozialpädagogik beendet hat, die sie gerade berufsbegleitend besucht, und staatlich anerkannte Erzieherin ist, dann hat sie bereits den vierten Beruf gelernt. In der ehemaligen DDR hat sie die Ausbildung zur Forstwirtin absolviert, zwischendurch noch medizinisch-technische Assistentin gelernt, zwischen 1996 und 1998 wurde die Mutter von Zwillingsmädchen, die inzwischen schon 28 Jahre alt sind, dann Kinderpflegerin. In der Südstadt hat sie die Kita „Spatzennest“ mitgegründet und arbeitet inzwischen schon seit mehr als 15 Jahren in einer Einrichtung im Zooviertel. Man müsse sich immer pädagogisch weiterbilden, sagt Gorgas-Franz: „Ich denke immer vorwärts.“ Drei Tage arbeitet Gorgas-Franz in der Kita, zwei Tage besucht sie die Fachschule Sozialpädagogik, bezahlt bekommt sie aber vier Arbeitstage. Das würden inzwischen einige Träger machen, sagt Schulleiterin Eggers, weil so die Fortbildung für Berufstätige attraktiver sei.

Jana Bartick (20), Fachschule Sozialpädagogik

Ausbildung viel anspruchsvoller als vielfach angenommen: Jana Bartick (20) Quelle: Katrin Kutter

Jana Bartick (20) hat nach Abitur und einem Freiwilligen Sozialen Jahr in einer Krippe zunächst ein Lehramtsstudium begonnen, aber schnell gemerkt, dass ihr das viel zu trocken war. Gerade in der Corona-Zeit, als man nur online studieren konnte und keine Kommilitonen traf, fehlte ihr im Studium auch der zwischenmenschliche Kontakt. Das sei in der Ausbildung zur Sozialassistentin und Erzieherin ganz anders, berichtet sie. Auch sie hat die Berufsfachschule in einem Jahr absolviert und besucht jetzt die Fachschule Sozialpädagogik, um Erzieherin zu werden. Immer wieder werde sie gefragt, warum sie nicht studiere, sie habe doch Abitur, erzählt Jana. Die Ausbildung zur Erzieherin werde total verkannt: „Das ist viel anspruchsvoller, als man denkt. Ich möchte wissen, warum kleine Kinder bestimmte Dinge so machen, wie sie es machen, in einer Ausbildung lerne ich, die Hintergründe zu verstehen.“

Sophie Pautsch (21), Fachschule Sozialpädagogik

Erzieherinnen machen viel mehr, als bloß mit Kindern zu spielen: Sophie Pautsch (21) Quelle: Katrin Kutter

Sophie Pautsch (21) hat die Berufsfachschule in nur einem Jahr absolviert, weil sie schon die Fachhochschulreife besaß. Jetzt besucht sie die Fachschule Sozialpädagogik, eigentlich wollte sie erst Soziale Arbeit studieren, hat dann aber in einem Freiwilligen Sozialen Jahr gemerkt, wie gern sie mit Kindern arbeitet. Oft herrsche in der Öffentlichkeit das Vorurteil vor, dass Erzieherinnen so ein bisschen mit Kindern spielten und das wäre es, erzählt sie. „In Wirklichkeit ist es das totale Gegenteil, da steckt viel mehr dahinter, man muss sehr viel über die psychologischen Hintergründe wissen, wenn man das Verhalten von Kindern verstehen will.“ Sie könne sich auch vorstellen, später in der Jugendhilfe zu arbeiten. „Man lernt in der Ausbildung etwas fürs Leben“, sagt Pautsch.

Andrea Wolf (21), 2. Klasse Berufsfachschule Sozialassistenz

Mit gefällt der hohe Praxisanteil in der Ausbildung: Andrea Wolf (21) Quelle: Katrin Kutter

Andrea Wolf (21) war nach der Realschule zunächst unschlüssig, ob sie wirklich Erzieherin werden sollte. Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr war ihr aber klar: „Das ist mein Traumjob.“ An der Ausbildung gefällt ihr besonders der hohe Praxisanteil. Auch wenn es eine vollzeitschulische Ausbildung ist, verbringen die Schülerinnen und Schüler in den beiden Jahren der Berufsfachschule insgesamt 840 Stunden in Betreuungseinrichtungen. Normalerweise ist drei Tage pro Woche Unterricht und zwei Tage arbeiten die Schüler in einer Kita oder im Hort.

Viele Wege, ein Ziel: Schüler und Schülerinnen der Alice-Salomon-Schule mit Schulleiterin Ute Eggers und Ausbildungsleiterin Amelie Ruff. Quelle: Katrin Kutter

Auch für Andrea, die ebenfalls die zweite Klasse der Berufsfachschule besucht, steht fest, dass sie auf jeden Fall auch noch die zwei Jahre Fachschule Sozialpädagogik anschließen will, um anschließend staatlich anerkannte Erzieherin zu sein. Die Fachhochschulreife erwirbt man mit dem Abschluss auch gleich.

Finn Buße (20), Fachschule Sozialpädagogik

Die Bandbreite der Jobmöglichkeiten ist groß: Finn Buße (20) Quelle: Katrin Kutter

Finn Buße (20) hat das Gymnasium nach der 12. Klasse verlassen. Den schulischen Teil der Fachhochschulreife hatte er damit bereits, den praktischen Teil absolvierte er über ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in einem Jugendtreff. Hier und durch seinen Einsatz als Basketballtrainer für Sechs- bis 14-Jährige hat er gemerkt, dass er gern mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Auch er schätzt den Mix zwischen Theorie (an den drei Schultagen) und Praxis (an zwei Tagen Einsatz in Einrichtungen). Es sei auch gut, dass man – mit entsprechender Vorbildung – die Berufsfachschule in einem Jahr durchlaufen kann. Finn ist jetzt in der Fachschule Sozialpädagogik und kann sich vorstellen, als Erzieher auch im Hort oder in Jugendzentren zu arbeiten: „Die mögliche Bandbreite ist groß.“

Ein langer Ausbildungsweg Die klassische Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher dauert in Niedersachsen vier Jahre und gliedert sich in zwei vollzeitschulische Teile: Nach zwei Jahren ist man Assistenzkraft, dann nach weiteren zwei Jahren Erzieher. Weil diese lange Ausbildungszeit, für die man früher vielfach auch noch Schulgeld bezahlen musste, wenig attraktiv war, aber ein großer Bedarf besteht, gibt es seit einigen Jahren auch weitere Modelle für Quereinsteiger oder eine berufsbegleitende Ausbildung mit Vergütung. An der Alice-Salomon-Schule lassen sich derzeit 484 Schülerinnen und Schüler ausbilden, davon besuchen allein die Berufsfachschule Sozialpädagogischer Assistenz zurzeit 162 Schüler in Vollzeit, 60 als Quereinsteiger mit entsprechender schulischer und beruflicher Vorbildung und 84 absolvieren die Ausbildung in Teilzeit berufsbegleitend.

Sigrun Lennert (48) besucht Fachschule berufsbegleitend

Als Aushilfe begonnen, jetzt mit dem Ziel, einmal Kita-Leiterin zu werden: Sigrun Lennert (48) Quelle: Katrin Kutter

Wenn Sigrun Lennert (48) nicht eines Tages an der Krippe ihres Sohnes den Aushang gesehen hätte, dass man Aushilfskräfte sucht, wäre sie nie an der Alice-Salomon-Schule gelandet. Die dreifache Mutter hatte 2015 als Aushilfe in der Krippe angefangen, sich dann in einem Jahr berufsbegleitend zur Assistenzkraft qualifiziert und macht jetzt ihre Erzieherausbildung nach dem Teilzeitmodell: Drei Tage arbeitet sie in der Krippe in Hemmingen, hat dafür ihren 39-Stunden-Vertrag auf 28 Stunden reduziert, zwei Tage drückt sie die Schulbank. Ihre 22-jährige Tochter, die ebenfalls eine Erzieherinnenausbildung macht, werde wohl zeitgleich mit ihr fertig, erzählt Sigrun Lennert lächelnd. Am Ende der Karriereleiter sieht sie sich noch längst nicht angekommen, sie könne sich vorstellen, auch mal eine Kita zu leiten, sagt sie.

Von Saskia Döhner