Fachkräftemangel in Hannover: Deshalb gibt es gefährlichen Stress auf den Intensivstationen

Hannover

Wenn Patientinnen und Patienten von Kliniken abgewiesen werden müssen, liegt das nicht immer nur daran, dass es nicht ausreichend freie Betten gibt. Grund ist oftmals auch, dass es nicht ausreichend Pflegepersonal gibt – insbesondere auf den Intensivstationen.

„Das Gesundheitswesen leidet unter einem zunehmenden Fachkräftemangel. Das gilt auch für das auf Intensiv- und Beatmungsstationen benötigte, hoch qualifizierte Personal“, bestätigt Steffen Ellerhoff vom Klinikum der Region Hannover (KRH). Dasselbe Problem an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH): „Die Gewinnung von Pflegepersonal für Intensivstationen war vor, während und nach den Covid-Wellen eine kontinuierliche Herausforderung“, berichtet Sprecherin Simone Corpus. Vom „gravierenden Fachkräftemangel“ weiß auch Diakovere-Sprecher Matthias Büschking zu berichten: „Extern anzuwerben, ist nicht immer leicht, vor allem auf dem umkämpften Markt Hannover.“

„Gefährlicher Stress“ auf den Intensivstationen

Die Folgen sind schwerwiegend: Bei einer dünnen Personaldecke, bleibe weniger Zeit für den einzelnen Patienten. Der Job einer Pflegekraft auf der Intensivstation sei dadurch „Adrenalin pur“, nichts sei planbar, es sei nie genügend Personal da: „Das Intensivpflegepersonal muss deshalb immer abwägen, welchem Patienten wie viel Zeit eingeräumt werden kann“, weiß Verdi-Gewerkschafterin Annette Klausing, die selbst gelernte Krankenschwester ist.

Besonders schlimm dabei sei, dass das „Pflegepersonal dem eigenen Berufsethos nicht gerecht werden“ könne, findet Klausing. „Auf den Intensivstationen stellen die Mitarbeitenden schnell fest, dass sie aus Zeitmangel gar nicht so arbeiten können, wie sie es auf der Pflegeschule gelernt haben“, berichtet auch Daniela Schmidt (47), die Leiterin der Pflegeschule der Diakovere. Oftmals müssten mehr Patienten versorgt werden als vorhergesehen. Das Pflegepersonal könne sich nicht ausreichend, um traumatisierte oder geschockte Angehörige kümmern. Generell gäbe es immer zu viel zu tun für die einzelne Pflegekraft: „Und das resultiert in gefährlichem Stress“, weiß Klausing.

Deshalb kann sich das Personal nicht fortbilden lassen

Um sich für die Pflege auf Intensivstationen zu qualifizieren, durchlaufen die Pflegekräfte in der Regel nach ihrer dreijährigen Ausbildung und dem ersten Einsatz auf verschiedenen Stationen eine zusätzliche Fachweiterbildung: „Aber nicht jeder Pflegende auf der Intensivstation hat tatsächlich die Zusatzqualifikation“, weiß Pflegeschulleiterin Schmidt. Oftmals arbeiteten Pflegerinnen und Pfleger auf den Intensivstationen, die „lange Jahre in der Notaufnahme mitgearbeitet hätten und so nah am Metier“ seien.

Die Arbeit auf der Intensivstation ist hochtechnisiert. Das Pflegepersonal müsse oftmals spontan und schnell handeln, weiß Verdi-Gewerkschafterin Annette Klausing. Quelle: Die Belastung sei dementsprechend hoch. dpa/Sebastian Gollnow

Der Grund: Während der Fachweiterbildung würde das Personal auf den Intensivstationen fehlen und das sei oftmals nicht zu organisieren: „Die Personaldecke ist in den meisten Kliniken in Hannover so auf Kante genäht, dass Personal, welches sich fortbilden lässt, eine richtige Lücke reißen würde“, erklärt Verdi-Gewerkschafterin Klausing. Somit könnten Mitarbeitende die Fachweiterbildung gar nicht erst machen: „Ein Teufelskreis“, meint Klausing.

Auszubildende wollen gar nicht erst in Kliniken angestellt werden

Und es gibt ein weiteres Problem: Wenn die Gewerschafterin Gespräche mit Auszubildenden führe, sei sie erschüttert: „Ich finde es beunruhigend, dass junge Menschen nach ihrer Ausbildung lieber für Leiharbeitsfirmen arbeiten wollen, als direkt im Klinikum angestellt zu sein,“ so die 55-Jährige. In Leiharbeitsfirmen würden die Pflegekräfte immer wieder in anderen Kliniken eingesetzt, müssten ständig neu eingearbeitet und an die Abläufe im jeweiligen Haus gewöhnt werden, immer nur für kurze Zeit. Für das Stammpersonal bedeutet das viel Aufwand und wiederum weniger Zeit für den einzelnen Patienten.

Die Arbeit in einer Leiharbeitsfirma habe jedoch einen klaren Vorteil, insbesondere für junge Pflegekräfte: „Dort können feste Dienste eingehalten werden, während in Kliniken die Dienstpläne nicht besonders verlässlich sind.“ Bei Ausfall, müsse eingesprungen werden, der kollegiale Druck sei hoch. „Und eine verlässliche Dienstzeit ist ein hohes Gut“, weiß Klausing.

So versuchen hannoversche Kliniken die Personallücken zu schließen

In den Kliniken wird unterdessen versucht, das Problem des fehlenden Fachpersonals anders zu lösen: Bereits vor der Pandemie seien am Klinikum der Region Hannover „ qualifizierte Menschen aus Ländern, in denen es mehr als ausreichend Pflegekräfte gäbe, rekrutiert“ worden, so Sprecher Ellerhoff. Zudem könne bei steigendem Versorgungsbedarf Kapazität durch Verschiebung von Personal geschaffen werden: „Wir haben und werden Personal aber nur in dem Maße verschieben, wie es der tatsächliche Versorgungsbedarf erfordert, um die Versorgung auch außerhalb von Covid weiter sicherstellen zu können“, betont Ellerhoff.

So viele Intensivbetten gibt es in den Kliniken in Hannover Diakovere Im Henriettenstift und Friederikenstift der Diakovere stehen 13 Intensivbetten zur Verfügung. Die Zahl habe sich durch die Corona-Pandemie nicht verändert: „Während der Corona-Pandemie sind zahlreiche intensivpflichtige Operationen abgesagt worden, Ressourcen für die Corona-Behandlung reserviert worden“, berichtet Büschking. Medizinische Hochschule Hannover Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) betreibt 170 Intensiv- und Intermediate Care-Betten. Im vergangenen Jahr wurden dort zusätzliche Beatmungsgeräte und Überwachungsmonitore angeschafft: „Die technische Ausrüstung ist derzeit ausreichend“, sagte Sprecherin Simone Corpus. Klinikum der Region Hannover Im Klinikum der Region Hannover (KRH) gab es vor der Pandemie 100 mit Beatmungsgeräten ausgestattete Intensivbetten: „Im Zuge der Ausweitung der Kapazitäten, in Vorbereitung auf eine Krisen- oder Katastrophensituation wurde diese Kapazität mehr als verdoppelt“, sagt Sprecher Steffen Ellerhoff.

In den Kliniken der Diakovere sei während der Pandemie umstrukturiert worden: „Wir haben Pflegekräfte aus anderen Bereichen in die Intensivstationen versetzt“, sagt Sprecher Büschking. Inzwischen seien die Pflegekräfte wieder in ihren angestammten Kliniken.

An der Medizinischen Hochschule Hannover sei mittlerweile dafür gesorgt worden, dass die Auszubildendenzahlen an den Schulen der MHH steigen, durch „möglichst gute Arbeitsbedingungen“ und Fortbildungen von Pflege- und OP-Personal. Zudem arbeiten laut Sprecherin Corpus Studierende und Auszubildende in allen Bereichen mit. Das Ziel: „Die Zahl der belegten Intensivbetten an der MHH aufrechtzuerhalten“, so Corpus.

„Image der Pflege positiver geworden“

Zuletzt sei das „Image der Pflege in der Öffentlichkeit“ positiver geworden. An der Akademie des Klinikums der Region Hannover würden derzeit 600 Pflegefachkräfte ausgebildet, die Bewerberzahl habe sich demnach nahezu verdoppelt. Auch Pflegeschulleiterin Schmidt berichtet von steigenden Bewerberzahlen: „Die Menschen haben während Corona mitgekriegt, wie wichtig und sinnstiftend ein Beruf in der Pflege ist“, glaubt sie.

Sozialministerin: „Arbeits- und Entlohnungsbedingungen verbessern“

Langfristig müsse das Problem des Fachkräftemangels jedoch durch politische Maßnahmen gelöst werden: „Die Arbeit, die Pflegekräften auf den Intensivstationen leisten, ist wertvoll und das kann es nicht zum Null-Tarif geben“, fordert Verdi-Gewerkschafterin Klausing. Das hat auch das Sozialministerium erkannt. Denn: Es werde ein noch stärkerer Anstieg der Ausbildungszahlen benötigt, um die Fachkräfte zu ersetzen, die zukünftig aus dem Beruf ausscheiden, so Ministerin Daniela Behrens: „Wir müssen also auf den verschiedenen politischen Ebenen weiter mit Nachdruck daran arbeiten, die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen in der Pflege zu verbessern.“

Im NP-Interview: Daniela Schmidt (47), Leiterin der Pflegeschule der Diakovere, berichtet aus ihrem Arbeitsalltag. Quelle: Diakovere

Interview mit Daniela Schmidt (47), der Leiterin der Pflegeschule der Diakovere

Inwiefern hat die Corona-Pandemie den Berufswunsch im Bereich Pflege verstärkt oder gemindert?

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie haben wir festgestellt, dass wir sogar mehr Bewerberinnen und Bewerber auf Stellen im Bereich Pflege haben. Das lässt sich so erklären, dass Menschen gerade in Corona-Zeiten festgestellt haben, dass sie in einem Beruf in der Pflege etwas sinnvolles sehen und das gleichzeitig ein Beruf mit Zukunftsperspektive ist.

Wie sieht denn die Zukunftsperspektive im Bereich der Pflege aus?

Wir arbeiten wirklich in einem sehr innovativen Beruf. Schließlich gibt es immer Veränderungen wie etwa neue Erkrankungen und dadurch auch immer wieder neue Therapien. Auch das hat uns die Corona-Pandemie gezeigt. Wir bleiben also in der Pflege immer am Puls der Zeit. Und dazu bekommt man in der Pflege wirklich sehr viel Dankbarkeit zurück, unser Einsatz bringt Menschen zum Lächeln.

Inwiefern hat die Corona-Pandemie die Arbeitsbedingungen verschärft?

Wegen der unzureichenden Refinanzierung durch die Kassen oder das Land Niedersachsen steht jedes Krankenhaus unter einem enormen Kostendruck, wir auch. Das sorgt dafür, dass in bestimmten Bereichen die Belastung höher ist. Das Pflegepersonal muss feststellen, dass es die Patientinnen und Patienten gar nicht so versorgen kann, wie es das ursprünglich gelernt hat. Der eine Patient benötigt vielleicht nur ein Pflaster, der andere hingegen aber ein fünfminütiges Gespräch, für das bei einem schlechten Personalschlüssel dann womöglich gar keine Zeit ist.

Was müsste sich ändern?

Helfen würde es, wenn der Personalschlüssel besser wäre, sodass sich die Pflegekräfte um weniger Patienten gleichzeitig zu kümmern haben. Außerdem würde ich mir mehr gesellschaftlichen Rückhalt wünschen. Denn das stärkt auch die Pflegekräfte in ihrer Arbeit. Zu Beginn der Corona-Pandemie standen die Menschen auf ihren Balkonen und haben applaudiert. Davon ist wenig übrig geblieben.

Wie nehmen Sie ihre Rolle denn aktuell wahr?

Natürlich möchte jeder einen guten Arzt und eine gute Pflegekraft, wenn es drauf ankommt. In der restlichen Zeit schauen die meisten aber nicht hin, was im Bereich Pflege passiert. Doch ohne eine höhere, gesellschaftliche Anerkennung, können wir auch nicht mit einer besseren Bezahlung rechnen.

Von Sophie Peschke