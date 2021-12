Hannover

Jede sechste Stelle im städtischen Gebäudemanagement ist nicht besetzt. Diese Zahl hat die Kommunalpolitik überrascht. „Wir wissen, dass 700 Stellen in der Stadtverwaltung als offen ausgewiesen sind“, sagt Daniel Gardemin als Chef der Grünen-Ratsfraktion „Auf den Fachbereich, der in Zeiten großer Investitionen mit am wichtigsten ist, entfallen damit mehr als zehn Prozent.“

Der Frust sei groß im eigentlich 475-köpfigen Team, das für gut 950 städtische Gebäude mit einem bilanzierten Wert von 1,27 Milliarden Euro zuständig ist, ahnt der Grüne. „Viele Leute gehen weg, andere kommen erst gar nicht.“ Er wirbt für mehr Flexibilität im Umgang mit dem Tarifvertrag. „Bei bessere Bezahlung lassen sich vielleicht neue Ingenieure und Techniker gewinnen.“

Problem „gewaltig“

Die Zahl 80 unbesetzte Stellen nennt auch Lars Kelich, Chef der SPD-Ratsfraktion „gewaltig“. Das Schlüsselproblem, meint er, sei die fehlende Wettbewerbsfähigkeit mit der privaten Wirtschaft, die ganz andere Aufstiegschancen und Bezahlung biete.

Den städtischen Mitarbeitern, so Kelich, werde „viel abverlangt“. Bei großem Stress müssten sie dauernd Kritik einstecken – „häufig zu Unrecht“. Beispiel Neuplanung der IGS Bothfeld. Dialogprozess gemeistert, Pläne entworfen – und dann wollte die Politik doch noch was anderes. Vieles also von vorn beginnend.

„Stimmung muss besser werden“

„Wir müssen alles tun, damit die Stimmung im Fachbereich besser wird“, findet Kelich. Das sei durchaus selbstkritisch gemeint: „Manchmal ist schon der Tonfall in Diskussionen entscheidend.“ Wenn das Ausreizen tariflicher Möglichkeiten nicht helfe, müssten mehr Projekte nach außen vergeben werden.

Dafür wirbt auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Felix Semper. So viele offene Stellen gerade in diesem Fachbereich könne sich die Stadt angesichts des millionenschweren Investitionsmemorandums nicht leisten, meint er. Die Verwaltung habe „zu wenig getan, um deutschlandweit für attraktive Arbeitsplätze zu werben“. Sie müsse mehr ausbilden, beispielsweise ein duales Studium anbieten. Und dringend mehr tun für Digitalisierung. Aber das koste wohl Millionen.

Abhilfe durch Eigenbetrieb?

FDP-Fraktionsvize und Parteichef Patrick Döring schlägt vor, aus dem städtischen Gebäudemanagement einen Eigenbetrieb zu machen. Das garantiere mehr Spielraum bei Eingruppierungen. Allerdings sei der Gesamtpersonalrat dagegen. Auch die FDP plädiert für mehr Aufträge an Externe.

„Das würde alle Planung teurer machen“, hält Gardemin dagegen. Allein schon dadurch, dass Umsatzsteuer gezahlt werden müsse und die Gehälter in der Privatwirtschaft höher liegen. Er sagt: „Externe Vergabe ist rausgeschmissenes Geld.“ Lieber den eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mehr Perspektive bieten.

Von Vera König