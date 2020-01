Extinction Rebellion Hannover: Mit zivilem Ungehorsam gegen das Sterben

Hannover

„Die Hoffnung stirbt – die Aktion beginnt“ (Hope dies – Action begins), das ist der große Leitfaden für eine Gruppe, die auch in Hannover seit April 2019 für Schlagzeilen sorgt. Die Extinction Rebellion, die sich XR abkürzen, haben das gleiche Ziel wie die Fridays: Die Klimakatastrophe abwenden. Wie die Schülerinnen und Schüler wissen auch die Rebellen, dass die Zeit läuft – und setzen bei ihren drastischen, teils apokalyptisch wirkenden Warnungen auf zivilen Ungehorsam.

Blockaden als Notwehrmaßnahmen

In Berlin wurden im Oktober eine Woche lang die Hauptverkehrskreuzungen blockiert, mit sogenannten Die-Ins wird immer wieder der Tod gegen das Massensterben von Tier und auch Mensch simuliert – übrigens auch auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover, in der Landeshauptstadt auch öffentliche Kunstwerke auf Zeit mit Hilfe von kleinen und größeren Requisiten umgedeutet. „Wenn wir weiter die Hände in den Schoß legen, werden wir aussterben“, sagen die XR-Aktivisten.

Mitglieder von Extinction Rebellion: v.l. Julia Förster, Franzisca Fuchs, Jürgen Manemann und Tristan Janoschka Quelle: Christian Behrens

Ihre drei Forderungen: „Sag die Wahrheit“, „Handele jetzt“, „Lebe Politik neu“ sind eine Art Leitfaden. Dabei zeigen sich die Klima-Rebellen zwar friedlich, aber radikaler als die Fridays. „Die Frage ist nicht, ob unsere Aktionen legal sind, sondern ob sie legitim sind“, sagt Franzisca Fuchs (28). „Wir halten es für legitim, Menschen zu stören, die sich mit dem Auto auf dem Weg der Arbeit oder zum Sport befinden, weil die Klimakatastrophe für alle größer ist als die Fahrt eines Einzelnen.“

Philosophieprofessor als Aktivist

Die Störmanöver sollten einen Bewusstseinswandel erwirken, macht Philosophieprofessor Jürgen Manemann (56) klar. „XR bezeichnet sich als Rebellion für das Leben.“ Das erste, das die Gruppe in Hannover nach ihrer Gründung im April getan habe, „war der Bau von Insektenhotels am Deisterkreisel. Die stehen da immer noch“. Manemann, der intellektuelle Feingeist, blockiert für das Leben aber auch Straßenkreuzungen. Warum macht er das? „In meiner umweltphilosophischen Arbeit habe ich mich intensiv mit der Frage der Klimakrise und der Klimakatastophe beschäftigt. Die Situation wird immer auswegloser, und wir tun nicht das, was wir tun müssten. Denn wir glauben nicht das, was wir wissen“, sagt er mit Blick auf die langjährigen Warnungen der Wissenschaftler.

Der zivile Ungehorsam der XR stärke sogar das Recht. „Wir weisen mit Rechtsbruch darauf hin, dass die körperliche Unversehrtheit der jetzt und künftig Lebenden nicht mehr auf Dauer eingehalten werden kann, wenn wir nicht umsteuern.“ Die Gleichung „Hope dies – Action begins“ habe ihn überzeugt, denn „wenn die Hoffnung am Sterben ist, reagiert man darauf entweder mit Verzweiflung, Gleichgültigkeit oder Aktivität“. Alle hätten die Möglichkeit, „das Schlimmste zu verhindern. Wir müssen uns nur beeilen“.

Die Zeit drängt

Der Zeitfaktor treibt auch Julia Förster (51), Sprecherin der XR-Gruppe in Hannover, um. Die Wissenschaftsjournalistin kannte „ganz früh die Wahrheit“ über die Klimakrise und die drohende Klimakatastrophe. „Ich kannte die Prognosen, sprach mit Klimaforschern und dachte immer, es kann doch nicht so weiter gehen. Aber es ging und geht so weiter.“ Dann sah sie die Bilder der XR-Rebellen aus London, Aktivisten, die sehr dringlich auf das „Massenaussterben“ von Mensch und Tier aufmerksam machten und schloss sich der Gruppe an. Der britische Gründer der Extinction Rebellion, Roger Hallams, ist übrigens mittlerweile zur „Persona non grata“ beim deutschen Ableger erklärt worden. Nach seinen relativierenden Äußerungen zum Holocaust haben sich die deutschen Klima-Rebellen von ihm klar distanziert, „XR duldet keinen Antisemitismus“, sagt Förster.

Flammen in Australien zeugen von der Klimakrise

Dass die von der Wissenschaft schon lange prognostizierten Folgen der Erderwärmung bereits jetzt sichtbar sind, mache die Eile klar. „Angesichts der Bilder aus Australien muss man diese Dringlichkeit eigentlich nicht mehr kommunizieren“, sagt Förster. „Die Flammen der Buschfeuer sind höher als die Sydney Opera.“

Tristan Janoschka (20) könnte altersmäßig bei Fridays for Future beziehungsweise Students for Future mitmachen, der Produktdesign-Student findet aber die Organisationsstrukturen der Extinction Rebellion interessanter. „Wir haben Arbeitsgruppen mit sehr flachen Hierarchien, man kann sich mit den Fähigkeiten einbringen, die man möchte“, sagt er. Wie er sehen aber auch die anderen Rebellen nicht in Konkurrenz zu den Fridays.

Im Gegenteil. „Alle Bewegungen, die sich Gerechtigkeit, Klima, Umwelt auf die Fahnen geschrieben haben, verbinden sich, die Vernetzung ist im vollen Gange“, weiß ein hoffnungsfroher Jürgen Manemann. Am Anfang gab es auch schon Unstimmigkeiten, Umweltaktivistinnen wie die Ex-Grüne Jutta Ditfurth nannte XR eine Untergangssekte, andere fragten, ob XR auch „links genug“ sei, so Förster. „Die Bewegungen besinnen sich mittlerweile alle auf ihr Ziel und machen gemeinsame Aktionen, wir wollen uns zum Beispiel auch mehr in die Mitte zu den Kirchen und Institutionen öffnen“.

Die Rebellen wollen Bürgerrechte stärken

Diverser wollen sie auch werden, weil Klimaschutz alle angeht. Flyer sollen künftig in mehren Sprachen verteilt werden. Außerdem drängt die Bewegung auf die Einrichtungen von Bürgerinnenversammlungen, die auch in der Gesetzgebung mitmischen dürfen. Julia Förster verweist auf gute Erfahrungen im katholischen Irland, wo ausgewählte Bürger nach jahrzehntelanger politischer Blockade erreichten, dass Abtreibungen und die Homoehen legalisiert wurden. Auch diese Frage dürfte in der Vortragsreihe der Gruppe diskutiert werden, die einmal monatlich an verschiedenen Orten stattfindet und auf der Internetseite zu finden sind.

Aber erst einmal kommt die Geburtstags-Demo der Fridays for Future am 17. Januar, wo sich die älteren Rebellen mit einreihen und gern Ordner-Dienste versehen.

Von Petra Rückerl