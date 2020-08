Exposeeum im Bahnhof Laatzen: Bahn lässt Pläne platzen – Verein sauer

Hannover

Die Hoffnung war groß, vielleicht sogar im Jahr des Expo-Jubiläums mit einer frischen Ausstellung in neuen Räumen an den Start zu gehen. Besonderen Räumen. Laut Gil Koebberling, Vorsitzender des Vereins Exposeeum, stand dieser kurz vor dem Einzug in das erste Obergeschoss des Messebahnhofs in Laatzen. „Wir hatten uns schon per Handschlag geeinigt. Ein 51 Seiten starker Mietvertrag wurde uns auch schon zugesandt“, berichtet sie. Doch jetzt habe die Bahn „plötzlich und überraschend“ einen Rückzieher gemacht, obwohl „nur noch kleine Fragen“ zu klären gewesen seien.

Koebberling vermutet, dass ein Zusammenhang mit der anstehenden Sanierung des Messebahnhofs besteht. Die „kurze und lapidare“ Absage habe ihr Verein bekommen, einen Tag bevor die Bahn öffentlich bekannt gegeben habe, dass der Bund aus seinem 40-Millionen-Sofortprogramm 283.000 Euro für die Aufwertung des Bahnhofs zugesagt habe, eine der höchsten Fördersummen in Niedersachsen.

Exposeeum hatte große Pläne mit dem Messebahnhof

Laut Bahn sollen die Informationen für Reisende verbessert werden. Auch mehr Sitzmöglichkeiten könnten installiert werden. Die Planungen dafür laufen. Ausgelastet ist der Bahnhof allerdings nur selten. Rund 2300 Fahrgäste steigen dort im Schnitt pro Tag ein und um. Richtig voll wird es nur bei den Messen – und wenn die Bahn Züge vom Hauptbahnhof Hannover dorthin umleitet.

Koebberling wollte mit dem Exposeeum, dessen Räume auf der Expo-Plaza im Herbst 2019 gekündigt wurden, neues Leben in die Immobilie bringen. Es gab schon große Pläne: Im ersten Obergeschoss wollte sie Büro, Archiv, Medien- und Kinoraum unterbringen, im Erdgeschoss große Exponate wie das Modell des thailändischen Tempels präsentieren. Sie sieht darin „eine historische Chance“, auch die Bahn habe sich zunächst begeistert gezeigt und – trotz wechselnder Ansprechpartner – immer wieder beteuert, dass sie an dem Vorhaben festhalte. Schon im Oktober sei die Nutzung zugesagt worden, berichtet Koebberling. Sie wollte das Expo-Museum eigentlich im Juni öffnen – auch, wenn größere Veranstaltungen zum Thema 20 Jahre Expo Hannover wegen der Corona-Pandemie hätten ausfallen müssen.

„Wir fanden die Idee sehr spannend und waren bereit, die Fläche mietfrei zur Verfügung zu stellen“, sagt eine Sprecherin der Bahn. Leider habe man sich in mehreren Gesprächen nicht über die Kosten zur Herrichtung der Flächen sowie über die Kosten künftiger Reparaturen und Instandhaltungen einigen können. „Daher mussten wir uns gegen einen Mietvertrag mit dem Exposeeum entscheiden“, so die Bahn-Sprecherin.

Bahnhof war Drehkreuz für die Verteilung der Flüchtlinge

Laatzen: Flüchtlinge kommen 2015 am Messebahnhof Laatzen an und werden von Helfern empfangen. Quelle: NP

Koebberling sagt, ihr Verein habe der Bahn zugesagt, Nebenkosten in Höhe von 600 bis 800 Euro zu übernehmen. Streit gab es allerdings offenbar um die Sanierung der Toiletten. Letzter Mieter der Flächen war das Land, das in dem Bahnhof 2015 Flüchtlinge untergebracht hat. Der Messebahnhof war Drehkreuz für die Verteilung der Flüchtlinge im Norden.

Mittlerweile seien die WC-Anlagen „durch Vandalismus teilweise zerstört“, berichtet Koebberling. Die Bahn habe ihr gesagt, dass das Land Geld für die Instandsetzung zur Verfügung gestellt habe. Mit „Erschrecken“ habe man bei einem Termin Anfang August dann festgestellt, dass sich die Toiletten „nach wie vor in katastrophalem Zustand“ befunden hätten. Ihr Verein habe zugesagt, sich selbst um die Sanierung zu kümmern, allerdings nur, wenn die Kosten erstattet würden.

Die Hoffnung will Koebberling trotz der Absage aber noch nicht ganz aufgeben. Gerade weil der Bahnhof mit 285.000 Euro Bundesmitteln saniert werde, sollte das Exposeeum „mit eingebunden werden“. Mit dem Thema Expo 2000 könne der „ Bahnhof Laatzen eine herausragende Stellung einnehmen“.

Von Christian Bohnenkamp