Hannover

Die Grundstimmung, wenn man das Gespräch suche, sei „aggressiv“. Studenten der Hochschule und Mitarbeiter der Firmen fühlten sich bedroht. Anlieger des Expo-Parks beklagen sich über Probleme, die sie seit einigen Monaten mit der Autoposer-Szene hätten. „Jeden Freitag kommen 300 bis 400 Fahrzeuge am Boulevard der EU zusammen“, berichtet Stefan Schlutter, Sprecher des Expo-Parks, in dem sich nach der Weltausstellung rund 100 Firmen sowie fünf Hochschulen angesiedelt haben.

Mal abgesehen von den zahlreichen belegten Parkplätzen gäbe es vor allem Probleme mit Lärm und Müll. „Samstagmorgen sieht es dort absolut katastrophal aus“, erzählt Schlutter. „So kann es auf keinen Fall weitergehen“, kritisiert er. Losgegangen sei der Ärger in der Zeit des Corona-Lockdowns.

In Sachen Geschwindigkeitsüberschreitungen sei es besser geworden, seitdem die Stadt am Boulevard der EU Schwellen installiert und Tempo-30-Schilder aufgestellt habe. Gerast werde ohnehin vor allem auf dem Messeschnellweg. Gelöst seien die Probleme damit aber nicht. Die Polizei komme zwar gelegentlich mit einem Streifenwagen vorbei. „Aber bei bis zu 500 Leuten, die sich treffen, können die auch nicht viel ausrichten“, berichtet Schlutter.

Polizei: Tunerszene verhält sich „stets kooperativ“

Das mag auch daran liegen, dass die Polizei offenbar bei Weitem nicht so große Probleme sieht wie die Anlieger. Sie verweist darauf, dass es sich um einen Treffpunkt der Tuningszene handele, nicht von Autoposern, gegen die die Beamten mittlerweile härter vorgehen.

„Die Vertreter der Tuningszene verhalten und verhielten sich stets kooperativ und ansprechbar gegenüber der Polizei und zeigten Verständnis für etwaige getroffene polizeiliche Maßnahmen“, berichtet Sprecherin Natalia Shapovalova. Mitglieder der Tuningszene, welche den Bereich der Expo-Plaza als Treffen nutzen, hätten selbst Unverständnis für vereinzelte Poser gezeigt. In Gesprächen sei auch auf die Müllproblematik hingewiesen worden. Die Hinterlassenschaften der Treffen seien daraufhin auch entfernt worden.

Lärm: Bodenschwellen und Tempo 30 sollen helfen

Diese würden vom Polizeikommissariat Hannover-Döhren begleitet. Weil es im niedrigen zweistelligen Bereich auch Beschwerden von Anliegern wegen zu schnellen Beschleunigens gegeben habe, sei zwischenzeitlich auch eine auf solche Vorkommnisse spezialisierte Einheit des Zentralen Verkehrsdienstes hinzugezogen worden. Laut Polizei wurden unter anderem Rotlichtverstöße, Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie verbotene bauliche Veränderungen an den Fahrzeugen festgestellt, die ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatten.

Wegen der Lärmbeschwerden habe es im August zusammen mit dem Tiefbauamt der Stadt einen Ortstermin gegeben. Dessen Ergebnis sei die Installation der sieben Temposchwellen sowie die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf nur noch 30 Stundenkilometer gewesen.

Expo-Park: „Brauchen offenbar eine politische Lösung“

Laut Expo-Park-Sprecher Schlutter braucht es „offenbar eine politische Lösung, möglicherweise könnte ein Versammlungsverbot helfen“. Die Stadt scheint aktuell jedoch keine weiteren Maßnahmen zu planen. Sie behalte „die Situation natürlich im Blick“, versichert Sprecher Udo Möller. Ansonsten verweist die Stadt an die Polizei. Der kommunale Ordnungsdienst sei am Boulevard der EU wegen der Treffen noch nicht im Einsatz gewesen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zumindest in den kommenden Monaten werden die Anlieger im Expo-Park wohl Ruhe haben. Wie die Polizei berichtet, hat am 22. Oktober das Jahresabschlusstreffen der Szene stattgefunden. Am vergangenen Freitag fand auch tatsächlich kein Tuner-Treffen am Boulevard der EU statt.

Von Christian Bohnenkamp