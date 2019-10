Stadt will Deutschen Pavillon verkaufen

Hannover

Die meisten Ausstellungsstücke haben bereits den Weg in das Gebäude auf der anderen Seite der Straße gefunden, am Wochenende soll der Rest folgen. Das Exposeeum ist im Deutschen Pavillon untergekommen. Die Stadt hat dem Verein, der das Expo-Museum betreibt, kurzfristig Schlüssel und Vertrag zukommen, damit dieser das Gebäude als Lagerstätte nutzen kann. Bisher war die Schau im früheren Europa-Center der Expo untergebracht, hatte aber vom neuen Vermieter die Kündigung bekommen.

Als Ausstellungsfläche darf der Verein den Deutschen Pavillon allerdings nicht nutzen. Laut Stadt wären dafür ein Bauantrag und umfangreiche Umbauten notwendig. „Der Deutsche Pavillon ist vor 20 Jahren errichtet worden, und die technischen Einrichtungen entsprechen durchgängig nicht mehr heutigen Standards. Eine Genehmigung könnte ohne erhebliche Investitionen in den Brandschutz und andere technische Einrichtungen nicht erteilt werden“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix.

Großer Druck: Weil 2015 tausende Flüchtlinge nach Hannover kamen, brauchte die Stadt schnell Gebäude, um diese unterzubringen. Sie kaufte den Deutschen Pavillon. Die Zelte darin sollten zumindest ein wenig Privatsphäre ermöglichen. Quelle: Kutter

Kein Exposeeum im Deutschen Pavillon also. Flüchtlinge durfte die Stadt darin 2015 allerdings sehr wohl unterbringen. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hatte sie die Immobilie für 5,5 Millionen Euro gekauft. Bis zu 550 Personen wurden darin in einem Zeltdorf untergebracht. Im August räumte die Verwaltung den Pavillon jedoch wieder.Zuvor hatten Flüchtlinge gegen die Lebensbedingungen darin protestiert. Sie beklagten sich unter anderem über eine Mäuseplage in dem Gebäude.

Sonderregeln für Unterbringung von Flüchtlingen

Dass trotz Mängeln beim Brandschutz in der Immobilie Flüchtlinge untergebracht werden durften, liegt laut Stadt an Sonderregelungen, die dafür getroffen wurden. Zum einen im Baugesetzbuch des Bundes, zum anderen hat das Land damals ein Sondergesetz erlassen, das die Unterbringung von Flüchtlingen erleichtern sollte.

Dadurch sei es möglich, „ein vorhandenes Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen umzunutzen, ohne dass es hierfür einer formalen Baugenehmigung bedarf“, erklärt Sprecher Dix. Die Sicherheit der untergebrachten Flüchtlinge werde dabei durch eine Kombination von baulichen und organisatorischen Maßnahmen sowie Sicherheitspersonal gewährleistet. Regeln, die allerdings nicht für einen möglichen Museumsbetrieb gelten.

Stadt plant Verkauf des Deutschen Pavillons

Und für den Deutschen Pavillon werden sie wohl auch nicht mehr gebraucht. Voraussichtlich werde dieser als Reserve für die Unterbringung von Flüchtlingen „in Kürze nicht mehr benötigt“. Dann solle ein Verfahren vorbereitet werden mit dem Ziel, das Gebäude zu verkaufen, so Stadtsprecher Dix.

Für den Exposeeum-Verein ist es allerdings schon eine große Erleichterung, dass er das Gebäude zumindest temporär als Lager nutzen kann. „Das hat uns extrem geholfen, auch wegen der kurzen Wege“, berichtet die Vorsitzende Gil Koebberling. Voraussichtlich am Wochenende soll der Umzug abgeschlossen werden. Mit Eigentümern von Immobilien, die für das Museum in Frage kommen, ist sie in Gesprächen. Zumindest eine Übergangslösung für 2020 hofft Koebberling bald verkünden zu können. „Es darf einfach nicht sein, dass es im Expo-Jubiläumsjahr 2020 kein Exposeeum gibt“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Von C. Bohnenkamp