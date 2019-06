Hannover

Die Deutsche Bahn und die Feuerwehr in Hannover erinnern am Sonnabend an das verheerende Explosionsunglück im Güterbahnhof Hannover-Linden/ Fischerhof vor 50 Jahren. Damals kamen acht Feuerwehrleute und vier Bahnmitarbeiter ums Leben, vierzig weitere Personen wurden verletzt. Ein mit Panzergranaten beladener Güterzug explodierte am 22. Juni 1969 bei Löscharbeiten und löste das bis heute schwerste Zugunglück in Hannover seit Kriegsende aus. Der Schaden betrug knapp 40 Millionen Mark.

Zu dem Gedenken in der Feuer- und Rettungswache 4, von dem die Feuerwehr zu ihrem verhängnisvollen Einsatz aufbrach, werden Bürgermeisterin Regine Kramarek und die Norddeutschlandchefin der Bahn, Manuela Herbort, erwartet. Eine Gedenktafel erinnert seit langem in der Bahnhofsunterführung an die Opfer.

26-Jähriger Rangierarbeiter verhindert Schlimmeres

Ein heißgelaufenes Rad war damals Auslöser der Katastrophe. Bahnposten hatten schon vor der Ankunft in Hannover Funkenflug und Rauch an einem der Güterwagen gemeldet. Bei der Ankunft im Bahnhof Hannover-Linden/ Fischerhof wurde die Feuerwehr alarmiert.

Ein Rangierarbeiter koppelte den qualmenden Waggon vom Rest des Zuges ab – der 26-Jährige Dieter Liedtke wurde später als „Held von Linden“ gewürdigt, denn hätte er den Waggon nicht abgekoppelt, hätte die Explosion in einem Inferno geendet. Liedtke ließ den Lokführer vorfahren, holte einen Feuerlöscher und rannte zurück - in dem Moment explodierte der Waggon mit 210 Granaten der Bundeswehr, auch Liedtke starb. Der Bahnhof glich danach einem Trümmerfeld, die Bahner und Feuerwehrleute wurden bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt.

