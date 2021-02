Expertin rät  Vermieterin: Räumung gegen Betrüger-Pärchen wiederholen

Garbsen

Tatjana Beer (52) ist verzweifelt. Sie bekommt ein Betrüger-Pärchen nicht aus ihrem Reihenhaus. Die Eheleute Reiker (Name geändert) zahlen schon seit Längerem nicht mal mehr die Nebenkosten, von Miete ganz zu schweigen. Trotz Räumungstitel leben die Senioren (71 und 70 Jahre alt) unbeschwert in Garbsen.

Die NP sprach mit Mady Beißner, Geschäftsführerin von Haus- und Grundeigentum, was Vermieter gegen solche „Mieter“ tun können. „Der Gerichtsvollzieher hätte beauftragt werden müssen, bei der Vollstreckung der Räumungsklage die Schlösser auszutauschen“, sagt die Juristin. Dazu Tatjana Beer: „Der Räumungstitel bezog sich nur auf die Frau. Ihr Mann hätte die Schlösser sofort wieder ausgetauscht.“

Vermieterin wollte Freundin einen Gefallen tun

Eine verwirrende Geschichte. Gertrude Reiker (70) war eine Freundin von Tatjana Beer. Nach der Haftentlassung überließ ihr Frau Beer vorübergehend ein Zimmer in dem Reihenhaus, damit sie eine Adresse hat. Das war die Voraussetzung für die vorzeitige Haftentlassung Ende 2017. Ende August 2018 wurde ihr Mann Dieter (71) aus dem Gefängnis entlassen. Beide hatten Banken um Hunderttausende Euro betrogen.

Das Paar hat schon im Strafprozess die Möglichkeiten eines Rechtsstaats bis zum Anschlag ausgenutzt. Mit häufigen Anwaltswechseln und ärztlichen Attesten wurde der Prozess immer wieder verzögert. Auch jetzt sollen die Reikers viele Anwälte verschlissen haben. Sie zeigen auch gerne Menschen an. So zum Beispiel die Richter in ihrem Betrugsprozess in Hildesheim oder zwei hannoversche Anwälte.

Dieter Reiker zog auch ins Garbsener Reihenhaus. „Die Vermieterin hätte sofort den Räumungstitel auf alle dort wohnenden Personen erweitern müssen“, sagt Mady Beißner. Warum das nicht geschehen sei, konnte die Vermieterin am Montag auch nicht genau erklären. „Ich habe mich da auf meinen Anwalt verlassen“, erklärt sie.

Räumung kann erneut durchgesetzt werden

In jedem Fall könne Tatjana Beer erneut den Gerichtsvollzieher bestellen, um die Räumung erneut durchzusetzen. Nach der ersten Räumung im November 2020 war Gertrude Reiker sofort wieder eingezogen. „Frau Beer kann auch Strafantrag gegen ihre Mieterin stellen“, rät die Geschäftsführerin von Haus- und Grundeigentum. Schließlich verstoße sie gegen einen Gerichtsbeschluss.

Mag dieser Fall auch außergewöhnlich sein. Mady Beißner sagt: „Nicht selten zahlt der Vermieter drauf.“ Sei es, dass große Mietrückstände aufgelaufen sind. Sei es, dass die Wohnung verdreckt oder zerstört zurückgelassen werde. „Man kann gegen solche Mieter versuchen, Geld einzuklagen oder Strafantrag zu stellen. Aber macht das Sinn?“, stellt Beißner eine rhetorische Frage. Denn wenn bei Mietern nichts zu holen sei, seien die Ansprüche nicht realisierbar.

Auf Tatjana Beer könnte auch noch die eine oder andere böse Überraschung warten. Sie kann seit Oktober 2018 nicht mehr in ihr Haus. Dieter Reiker hatte damals die Schlösser ausgewechselt. Die Vermieterin weiß also nicht, was mit ihren persönlichen Gegenständen ist und in welchem Zustand sich die Wohnung befindet. Der Gerichtsvollzieher machte bei der Räumung Fotos. „Da war von meinen Sachen nichts zu sehen“, sagt Tatjana Beer. Dieter Reiker antwortete ausweichend nach dem Verbleib der Dinge: „Fotos sind hiesigerseits unbekannt.“

