„Nationalsozialismus und Maßnahmen der Bundesregierung werden gleichgestellt“

Beate Küpper ist Professorin für Soziale Arbeit in Gruppen und Konfliktsituationen an der Hochschule Niederrhein. Sie erklärt, wie sich die AfD die Corona-Krise zunutze macht.

Maskenzwang, Impfzwang – Rechtspopulisten kapern offenbar die Corona-Gegenbewegung. Welche Zusammenhänge haben Sie erforscht?

Verschwörungsmythen unterstellen Dinge, ohne Belege zu liefern. Man arbeitet mit Andeutungen, man vermutet die Konspiration einer kleinen Gruppe gegen die Interessen des Volkes. Teile von Fakten werden eingestreut, es gibt ein Raunen über vermeintlich dunkle Mächte. Corona ist wie geschaffen für solche Verschwörungsmythen. Das Virus ist lebensbedrohlich, man kann es aber nicht sehen, schmecken, riechen, und man muss sich dafür persönlich einschränken. Die Fakten sind komplex, die Erkenntnisse ändern sich, da ist es für viele leichter, an eine Verschwörung zu glauben. Man gewinnt so scheinbar die Kontrolle zurück. Corona-Verschwörungsmythen wie vom Impfzwang werden gezielt gestreut. Sie werden auf verschwörungstheoretischen Plattformen im Netz gestreut, oft auch mit antisemitischen Bezügen. „KenFM“ etc gehört dazu, nun auch der Koch Atilla Hildmann und schon länger der Musiker Xavier Naidoo. Der Verfassungsschutz warnt vor russischen und auch rechtsextremen Akteuren, die gezielt Verschwörungsmythen rund um Corona streuen. Es ist eigentlich immer derselbe Dunstkreis, in dem diese Mythen gepflegt und gestreut werden.

Haben Verschwörungstheorien auch Erfolg bei Menschen, die nicht zum rechtspopulistischen und rechtsextremen Spektrum gehören?

Ja, das ist das Gefährliche. Sie greifen Emotionen auf, die viele teilen. In dieser Zeit gibt es natürlich viele Ängste, Unsicherheiten, Gefühle von Kontrollverlust – gekoppelt mit klaren Ansagen, wie man sich verhalten muss. Das stößt auf Widerstand. Wer sich nicht solidarisch verhalten mag, indem er eine Maske trägt, kann seinen Egoismus mit der Begründung ausleben, die ihm die Verschwörungsmythen liefern. Andere möchten sich informieren und landen auf solchen schrägen Seiten, die erst einmal sachlich wirken. Wir wissen aus Auswertungen, dass diese Seiten mit Verschwörungsmythen im Internet sehr stark geklickt und besucht werden. Und oft sind sie dann leider auch Einfallstore für den Rechtsextremismus.

Eine AfD-Demo findet in Hannover am 8. Mai mit Themen zu angeblichen Impfzwang und Grundrechtsbeschränkungen statt – gegen wen oder was demonstriert die AfD tatsächlich?

Vordergründig versucht sie zu suggerieren, dass es um das Freiheitsdenken der Bürger geht, das Befreien von Einschränkungen durch die Maßnahmen in der Corona-Krise. Corona wird nicht als faktische Gefährdungslage anerkannt, sondern lediglich als eine Frage von Haltung. Die alte rechtspopulistische Erzählung klingt durch, nachdem korrupte Eliten die Grundrechte des Volkes einschränken – und das müsse sich von den Fesseln befreien.

Welche Rolle spielt der 8. Mai, der Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges?

Eine Umdeutung von Begrifflichkeiten ist typisch für den Rechtspopulismus – wobei wir wissen, dass etliche Akteure aus der harten rechtsextremen Szene kommen. Das Ereignis des 8. Mai wird kleiner gemacht, indem die eigenen Akteure sich aufwerten – am Tag der Befreiung präsentieren sie sich als Befreier von staatlichen Fesseln in der Corona-Krise. Damit werden Nationalsozialismus und Maßnahmen einer demokratisch gewählten Bundesregierung gleichgestellt.

Wie hat sich der Bürger eigentlich aus Sozialpsychologinnen-Sicht in der Coronakrise verhalten?

Ich bin froh und war positiv überrascht, dass sich der Großteil sehr vernünftig verhalten hat. Die Menschen haben sich informiert, viel mehr lesen nun Qualitätsmedien, halten sich sehr diszipliniert an die Regeln. Die Wissenschaft hatte und hat – noch – das Wort. Vielleicht ist das auch eine Reaktionen auf die vielen aufgeregten und teils hasserfüllten Debatten der vergangenen Jahre. Vielleicht gibt es tatsächlich den Wunsch bei vielen Bürgern, etwas solidarischer zu sein, sich selbst zurücknehmen.

Von Petra Rückerl