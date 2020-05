Experten warnen: Nach Corona kommt die Depressions-Welle

Hannover

Stress, Angst, Trauer – immer mehr Menschen leiden laut der Studie einer Krankenkasse unter Depressionen und psychischen Belastungen. Dieser Trend hat sich durch die Corona-Krise noch einmal verschärft, wie Experten jetzt feststellen. Und zwar nachhaltig: Mit den Lockerungen werden die Auswirkungen noch lange nicht beendet sein, glaubt etwa Psychiater Tillmann Krüger von der MHH.

Laut Daten der Kaufmännische Krankenkasse ( KKH) leiden in Niedersachsen immer mehr Menschen an Depressionen. 2018 haben Ärzte bei rund 11.000 KKH-Versicherten zwischen Nordsee und Harz eine depressive Episode diagnostiziert. Gegenüber 2008 bedeutet das ein Plus von rund 32 Prozent. „Mittlerweile ist damit jeder Neunte in Niedersachsen an einer Depression erkrankt“, so eine Sprecherin der KKH in Hannover. „Ein Problem, dass sich durch die Pandemie noch einmal zuspitzen dürfte. Isolation, Streit in der Familie, Existenzängste durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Insolvenz: In der Corona-Krise haben Menschen besonders stark mit psychischen Problemen zu kämpfen.“

Anstieg von Stress, Angst, depressiven Symptomen

Das sieht auch Professor Tilmann Krüger von der MHH so. Sein Team von Wissenschaftlern hat seit dem 1. April rund 5000 Menschen zu ihrer seelischen Gesundheit in Corona-Zeiten befragt. Das Ergebnis: Die Wissenschaftler sehen Belege für eine deutliche mentale Belastung durch Stress, Angst, depressiven Symptomen – und vor allem: den Anstieg davon. „Offenbar haben die Restriktionen während der Coronavirus-Pandemie und die damit assoziierte räumliche Enge in Familien zu einem erheblichen Aufflammen dieser Probleme geführt“, so Krüger.

Eine neue Nähe innerhalb der Partnerschaft ist in dieser Zeit dagegen nicht entstanden. „Man könnte meinen“, so der Wissenschaftler weiter, „dass die Partner durch die Umstände nun endlich mal wieder mehr Zeit für sich haben. Doch die Sexualität etwa, hat laut unserer Befragung in dieser Zeit eher abgenommen. Viele gaben an, durch die Bedingungen angespannter und reizbarer zu sein.“

Griff zur Flasche ebenfalls häufiger

Nicht wenige, so Stephanie Schünemann, Sprecherin von „Step“, hätten die coronabedingten problematischen Verhältnisse dabei mit dem Griff zur Flasche oder einem anderen Suchtmittel kompensiert. Bei dem Suchthilfeträger „Step“ in Hannover rekapituliert man derzeit die letzten Wochen. Besonders in den Beratungsstellen hätten sich deutlich mehr Menschen gemeldet. Der Vater oder Ehemann trinke auffällig mehr Alkohol, teilten die Anrufer mit – man mache sich Sorgen. „Offenbar wurde besonders in der Hochphase des Corona-Shutdowns massiver konsumiert“, erklärt Schünemann. Sie betont aber: „Meist handelt es sich dabei um Menschen, die auch zuvor schon dazu neigten, Probleme mit Alkohol zu kompensieren. Durch die Krise wurde dieses Verhalten verstärkt.“

Gleiches gilt auch für die an Depression Erkrankten und unter depressiver Verstimmung Leidenden, die Step betreut. „Bei ihnen verstärkten sich die Schwierigkeiten in der Isolation deutlich. Wir sehen immer wieder: Soziale Kontakte sind enorm wichtig.“

Das Schlimmste kommt erst noch

Noch seien die Folgen der Corona-Krise in Summe nicht absehbar, weiß auch MHH-Wissenschaftler Tillmann Krüger. Der Psychiater erwartet aber, dass sich der Shutdown rückblickend in einem „Buckel“ der Depressions-Zahlen, also in einem vorübergehenden Anstieg äußern wird. „Viel mehr Sorgen macht mir aber, was darüber hinaus noch auf uns zukommt. Etwa mit den wirtschaftlichen Folgen der Krise.“ Insolvenzen, Entlassungen – Menschen, die vor einem finanziellen Scherbenhaufen stehen: Sie werden auch psychisch mit den Folgen zu kämpfen haben. „Wir wissen aus früheren Wirtschaftskrisen, dass etwa ein halbes Jahr später eine Art Kater eintritt, um den wir Psychiater uns kümmern müssen.“

Diese Meinung teilt auch Professor Marc Ziegenbein, Chefarzt im Klinikum Wahrendorff, dem psychiatrischen Fachkrankenhaus in Ilten. „Während der Krise selbst haben die meisten Menschen einen Tunnelblick, beschäftigen sich maximal mit der Situation. Erst mit einer Latenz von drei bis sechs Monaten treten dann bei zehn bis 20 Prozent die ersten Symptome auf.“ Diese sind häufig zunächst Schlafstörungen, ein „Gruseln“ vor der existenzbedrohenden Situation, ein körperliches Ermatten bis hin zu negativen Gedanken und einem Absinken der Stimmung bis ins tieftraurige. „Bei manchen Betroffenen kann es sogar zu Suizidgedanken kommen“, so Ziegenbein.

Feste Strukturen, das Pflegen von sozialen Kontakten und körperliche Aktivität könne in vielen Fällen dem „Abgleiten“ vorbeugen. „Wer aus einem Loch gar nicht mehr herauskommt, sollte sich einfach an eine der vielen Beratungsstellen wenden – vielleicht auch nur, um jemanden einordnen zu lassen: Ist das noch normal, was ich durchmache“, rät der Chefarzt.

Mit psychischer Gesundheit sensibel umgehen

Stehen Deutschland, Niedersachsen und Hannover also immer düstere Zeiten bevor? Schwarz malen will MHH-Professor Krüger nicht: „Die meisten Menschen sind bislang gut durch die Krise gekommen und auch die Effekte in der Akutphase der Corona-Krise waren insgesamt moderat.“ Auch den langfristigen Anstieg von Depressions-Fällen, wie ihn das KKH in einer Studie festgestellt hat, relativiert er. „Alarmierend sind solche Zahlen immer. In der Fachwelt wird aber gestritten, ob wirklich mehr Menschen erkrankt sind, oder nur mehr einen Arzt aufsuchen.“

Eins ist aber für ihn klar: Die mit der Corona-Krise einhergehende Verlustängste und Sorgen sowie der gesteigerte Stress im Familienkreis steigern die Gefahr, an einer Depression zu erkranken. Krüger mahnt: „Mit der psychischen Gesundheit muss man sensibel umgehen – auch in einer solchen Krise.“

