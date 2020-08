Experten fordern „Digitale Streetworker“ für Senioren

Hannover

Die Helfer könnten in Seniorenbüros und Pflegestützpunkten angesiedelt werden, sagte die Vorsitzende des LSR, Ilka Dirnberger, am Mittwoch dem Evangelischen Pressedienst (epd). Dirnberger sprach sich außerdem dafür aus, die analoge Kommunikation über das Festnetztelefon und den Postweg aufrechtzuerhalten. „Wir werden da noch eine ganze Weile zweigleisig fahren müssen.“

Dieser Meinung ist auch Patrick Ney, Gerontologe und Digital Scout im Fachbereich Senioren der Landeshauptstadt Hannover. Er koordiniert die digitalen Beratungsangebote der rund 125.000 Über-65-Jährigen in Hannover. „Es ist klar, dass der digitale Wandel immer mehr voranschreitet und alle Lebensbereiche umfassen wird, aber es muss trotzdem auch ein Recht auf analoge Strukturen geben“, sagte er. Ney kritisierte die Gebühren, die bereits jetzt für analoge Banküberweisungen oder telefonisch gebuchte Fahrkarten berechnet werden.

Anzeige

Unterstützung von Altersforschern

Die Idee der „digitalen Streetworker“ unterstützt der Altersforscher. „Wir brauchen Übersetzer der analogen Welt in die digitale. Streetworker ist dafür ein passender Begriff“, sagte Ney. In Hannover stehen nach seinen Angaben computerinteressierten Senioren seit vier Jahren rund 30 ehrenamtlich Medien- und Techniklotsen zur Verfügung. Sie beraten mehr als 2.000 Bürger jährlich. Die digitale Unterstützung war zeitweilig durch das Coronavirus ins Stocken geraten. Die persönliche Beratung im häuslichen Umfeld der Senioren lief laut Ney erst Anfang August wieder an. Sie finde auch jetzt noch nicht wieder in vollem Umfang statt, da einige der ehrenamtlichen Medienlotsen pandemiebedingt nicht zur Verfügung stünden.

Weitere NP+ Artikel

Nur jeder Zweite ab 65 nutzt das Internet

Der Digitalverband Bitkom hatte 1.000 Menschen im Alter über 65 Jahren zu ihrer Internetnutzung befragt. Ergebnis: Der Anteil der Senioren, die online aktiv sind, hat sich trotz der Corona-Pandemie kaum erhöht. Nach wie vor nutzt nur etwa jeder zweite ab 65 Jahren das Internet. Anfang des Jahres waren es 48 Prozent, im Juli 2020 der Umfrage zufolge 49 Prozent. Laut Bitkom nutzen inzwischen rund 40 Prozent der Älteren mit Computer- und Internetzugang Videotelefonie. Anfang des Jahres waren das nur 30 Prozent. Auch beim Online-Einkauf stieg die Quote: von 67 auf 72 Prozent.

Von epd