Hannover

Ende Juni werden Polizisten, die ein betrunkenes Paar am Steintor festnehmen wollen, von einer Meute Schaulustiger umzingelt. Am Abend des 16. August werden Polizisten, die im Hauptbahnhof einen Handtaschendieb festnehmen wollen, von drei unbeteiligten Jugendlichen angegangen, wieder behindern zahlreiche Schaulustige die polizeilichen Maßnahmen. Am Ende erteilen die Ermittler 200 Platzverweise.

Zwei Wochen später verhindern vier ebenfalls unbeteiligte Jugendliche am Steintor die Festnahme eines Dealers. Sie greifen die Polizisten an und verletzen vier Beamte. Das Wochenende darauf wird ein Kamerateam mit einer Flasche beworfen, als es am Opernplatz die Routinekontrolle von zwei Personen filmt.

Man kann Angst bekommen

Situationen, auf die Polizeibeamte durch das Systemische Einsatztraining intensiv vorbereitet werden, sagt Polizeioberrat Cord Stünkel, Leiter des Polizeikommissariats Mitte. Dennoch: „Es kann dazu führen, dass man Angst bekommt, Sorge hat, ob man selbst unversehrt aus der Situation raus gehen kann.“ Er berichtet von Kollegen, die Angst gehabt hätten, beim rückwärts gehen zu stolpern. Zu Boden zu gehen und Tritten ausgesetzt zu sein.

„Es gibt auch die Sorge, dass ein Messer ins Spiel kommen könnte.“ Obwohl die Anzahl der Delikte mit Waffen auf einem gleichen Niveau stabil blieben. Im Training würde man zwar üben, mit solchen Lagen umzugehen, aber eben auch erfahren, wie gefährlich das sein könne.

Setzt auf Kommunikation: Polizeioberrat Cord Stünkel am Arbeitsplatz. Quelle: Michael Wallmüller

Solidarisierungsaktionen als neue Erfahrung

Relativ neu aber seien die Erfahrungen mit diesen Solidarisierungsaktionen wie neulich im Hauptbahnhof oder am Steintor. Im Juni habe sich etwas Ähnliches am Marstall ereignet, als ein streitendes Paar nach gescheitertem Platzverweise in Gewahrsam genommen werden sollte und sich plötzlich mehr als 100 Menschen versammelten und die Beamten teilweise beschimpften. „Wir arbeiten solche Einsätze natürlich intensiv nach“, sagt Stünkel. „Wir fragen uns dann auch, ob wir etwas falsch gemacht haben, was wir tun können.“ Beleidigungen würden an den Beamten abperlen, wenn die aber in körperliche Attacken übergingen, müssten sie handeln. „Polizisten wollen als Freund und Helfer da sein, was manchmal auch Zwang bedeuten kann.“

Nicht zuletzt die Black-Lives-Matter-Bewegung hat zu intensiveren Debatten über Polizeigewalt geführt. Doch was ist mit der Gewalt gegen Polizisten? Und gegen solche, die offenbar ebenfalls als eine Art Handlanger der Obrigkeit verstanden werden, unter anderem auch Journalisten? Im vergangenen Jahr wurden in der Landeshauptstadt 732 Polizeibeamte im Dienst angegriffen. Nimmt diese Form von Gewalt zu?

Der Kontakt zwischen Polizist und Bürger

„Das ist zumindest der Fokus der Polizeigewerkschaften, aber das sehe ich kritisch“, sagt Bettina Zietlow, Psychologin beim Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN). „Es gab zu allen Zeiten heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei.“ Man sollte die zu beobachtende Zunahme aber weniger quantitativ bewerten, sondern inhaltlich: „Es geht um die Art und Weise, wie sich der Kontakt zwischen Polizist und Bürger verändert hat.“

Bettina Zietlow Quelle: Detlef Jürges

Es jetzt schon dadurch eine veränderte Situation, dass man permanent gefilmt werden könne. „Darauf muss man sich einstellen, sich fragen, wie man damit umgeht.“ Anfangs hätte sich die Polizei dagegen gesträubt, heute gehe sie damit etwas gelassener um. „Das Verhalten der Polizisten hat sich dadurch eher nicht geändert. In Stresssituationen denkt man gar nicht darüber nach“, ist die Expertin sicher.

Alkoholisierte junge Männer als Kernproblem

Aber hat sich das Verhalten gegenüber Polizisten verändert? „Alkoholisierte junge Männer sind das Kernproblem“, betont Zietlow. „Das haben wir in Studien nachweisen können.“ Das Phänomen von Tumultlagen, in denen größere Mengen Unbeteiligter zusammenkommen, sei dagegen erst seit einigen Jahren bekannt, daher noch nicht ausreichend erforscht. „Ich könnte mir aber vorstellen, dass das durch kritische Berichterstattungen über Polizeieinsätze verstärkt wird. Es kann ja auch sein, dass dabei ein Gerechtigkeitsgefühl angesprochen wird. Man möchte vielleicht helfen.“

Dahinter stehe auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, vermutet die Psychologin: „Im Zuge des Neoliberalismus ist das Gefühl entstanden, dass der Staat dich schon lange verlassen hat. Das bedeutet: Ich kümmere mich um mich selbst.“ Und Polizisten würden als Stellvertreter des Staates wahrgenommen. Die könne man dann eben stellvertretend anbrüllen und anspucken.

Gewaltbereitschaft gehört zum Menschsein

Gewaltbereite Menschen gebe es aber immer, „egal in welcher Staatsform“, sagt Prof. Kai Kahl, geschäftsführender Oberarzt der MHH-Psychiatrie. „Das gehört zur Conditio humana.“ Und somit zur Bedingung des Menschseins. „Der Anteil antisozialer Persönlichkeiten ist in allen Gesellschaften ähnlich hoch. Dazu gehören eben auch Menschen, die Schwierigkeiten haben, Regeln einzuhalten.“

Prof. Kai Kahl

Was diese Menschen antreibe, wisse man eigentlich nicht genau. Das sei auch weniger aus psychiatrischer Perspektive zu erklären, sondern vielmehr ein soziologisches Phänomen. „Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa und in den USA hat das Misstrauen gegenüber den sogenannten Eliten zugenommen“, so Kahl. „Deren Ausführungsorgane werden als Handlanger betrachtet, ob das nun Polizisten sind oder eben auch Journalisten. Auch Ärzte gehören dazu.“ Eine Sichtweise, die insgesamt zunehme. Was auch mit Angst zu tun habe.

Polizeipräsident: Kein Verständnis für Bedrohungen

Ein Trend, der auch Polizeipräsident Volker Kluwe Sorgen bereitet. „Es kann doch nicht sein, dass unsere Beamtinnen und Beamten, die sich täglich für die Allgemeinheit in Gefahr begeben, um anderen Menschen zu helfen und sie zu schützen, selbst Opfer von Gewalt, Bedrohung und Beleidigungen werden – im Übrigen auch durch unbeteiligte Passanten und Schaulustige“, sagt er. „Dafür habe ich kein Verständnis!“ In jeder Polizeiuniform stecke ein Mensch mit eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Diesen Beamten gelte sein höchster Respekt.

Dennoch: Wir würden in einem Klima des zunehmenden Egozentrismus leben, sagt Experte Kahl. Familien- und andere Gruppenstrukturen würden auseinanderbrechen, der Hedonismus immer wichtiger werden. Hinzu kämen Verunsicherungen etwa durch die weltpolitische Lage. Corona sei da möglicherweise der Funke, der ein Feuer entzündet.

Nachahmer treten stärker in Erscheinung

Alkohol oder Drogen würden enthemmen, also Hemmschwellen senken. Das Anschauen von Gewaltvideos habe kurzfristig eine ähnliche Wirkung. Dann gebe es noch den Nachahmer-Effekt. „Ich lese, was andere Gruppierungen machen. Die hat es zwar schon immer gegeben, aber jetzt treten sie stärker in Erscheinung.“ Auch vielleicht wegen einer stärkeren Berichterstattung.

Andererseits würde der Wahrheitsgehalt von Medienberichten immer stärker angezweifelt, was zur allgemeinen Verunsicherung beitrage. „Trump hat Fake News salonfähig gemacht“, sagt Kahl. „Das ist extrem gefährlich. Wir brauchen eine seriöse Berichterstattung als Gegengewicht.“

Das Problem Internet

Das Internet trage durch die ungefilterte Verbreitung ungesicherter Informationen mit dazu bei, dass die Wahrheit einer Nachricht immer schwerer zu überprüfen ist. Dort veröffentlichte Videos könnten einen ähnlichen Effekt auslösen wie Gewaltvideos. „Sie werden sogar als interessanter empfunden, da es sich dabei ja um echte Menschen handelt.“ Dadurch würde eine aggressivere Grundhaltung weiter verstärkt, was aus der Aggressionsforschung belegt sei.

Das Bild des Polizisten als Buhmann sei aber eben nicht allgemeingültig, meint KFN-Expertin Bettina Zietlow zuversichtlich. „Die Polizei genießt nach wie vor ein hohes Ansehen. Sie kann selbstbewusst auftreten, tut aber gut daran, viel zu kommunizieren.“ Man dürfe halt auch nicht jedes Video für bare Münze nehmen. Das sehe zwar manchmal hässlich aus, die Polizei sollte aber auch die eigene Sichtweise darstellen und erklären. „Dazu gehört Offenheit und die Bereitschaft, eigene Fehler einzuräumen.“ Wichtig sei aber auch, die Politik mit ins Boot zu holen: „Nicht jedes Problem kann mittelfristig von der Polizei gelöst werden.“

Von Andreas Krasselt