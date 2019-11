Experte zur NPD-Demo: „Klingt wie ein Aufruf zur Gewalt“

Hannover

Sven Adam aus Göttingen ist Anwalt und Experte für Versammlungsrecht. Die NP sprach mit dem 43-Jährigen über die NPD-Demo, und warum so ein Aufmarsch, der sich gezielt gegen einen einzelnen Journalisten richtet, aus juristischer Sicht toleriert werden muss.

Eine Demonstration richtet sich gegen einen einzelnen, namentlich genannten Journalisten. Viele Menschen sehen das kritisch. Wie bewerten Sie diese Aktion aus rechtlicher Sicht?

Unerträglich ist diese konkrete Versammlungsanmeldung allemal. Rechtlich bewegen wir uns hier aber wohl immer noch in einem Bereich der Meinungsfreiheit, die über die Versammlungsfreiheit im Grundgesetz sozusagen auch kollektiv geschützt ist. Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit reicht in Deutschland als Freiheitsrecht weit und bietet zu recht wenig Raum für staatliche Eingriffe. Aus rechtspolitischer Sicht hätte ich jedenfalls ein Problem damit, wenn staatsrechtlich in die Grundrechte eingegriffen wird, um eine einzelne Aktion zu verhindern, auch wenn es sich um Nazis handelt. Solche Beschränkungen sind am Ende auch immer Beschränkungen der Freiheitsrechte. Umso wichtiger ist es, dass hier die Zivilgesellschaft aktiv wird und ein Zeichen setzt.

Sven Adam Quelle: privat

Als Genehmigungsbehörde verweist die Polizeidirektion Hannover darauf, die Versammlungsfreiheit gelte auch in Hinblick auf Kritik an Einzelpersonen, insbesondere wenn es sich eine in der Öffentlichkeit stehende Person handelt. Ist Julian Feldmann eine öffentliche Person?

Da er Artikel und Reportagen unter seinem Namen veröffentlicht und einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, trifft das zu. Julian Feldmann hat aber natürlich auch Grundrechte – insbesondere sein Persönlichkeitsrecht. Dieses würde unter anderem durch Schmähungen, sonstige diskreditierende Äußerungen oder gar Drohungen verletzt werden. Aufgrund des Persönlichkeitsrechts kann beispielsweise auch verhindert werden, dass ein rechter Aufmarsch an seinem Wohnsitz entlang verläuft. Oder ehrverletzende Äußerungen können im Vorfeld untersagt werden. Solche Beschränkungen müssen dann bereits vor der Versammlung in einem Bescheid festgelegt werden, der an den Versammlungsmelder geht.

Wer legt die Auflagen für diesen Beschränkungsbescheid fest?

Die Versammlungsbehörde – in Hannover ist das die Polizeidirektion. Die Gesetze geben ihr eine Menge Möglichkeiten, diesen Aufmarsch zu beschränken. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sie kann nicht nur die Route festlegen, sondern beispielsweise ein Alkoholverbot verhängen, das Tragen bestimmter Kleidung mit Nazi-Symbolen oder die Verwendung bestimmter Slogans verbieten. Bei wiederholten Verstößen kann die Versammlung dann aufgelöst werden.

Das Motto der Demo lautet „Schluss mit steuerfinanzierter Hetze! Feldmann in die Schranken weisen“...

Klingt nach dem Wolf im Schafspelz, was ja durchaus typisch für das Vorgehen rechtsextremer Gruppierungen bei öffentlichen Veranstaltungen ist. Auffällig ist aber, dass sich gerade die Aktionen der NPD immer öfter gegen Journalisten richten. Eine Entwicklung, die ich mit Sorge beobachte, weil sie letztlich auf die Bedrohung der freien Presse hinausläuft.

Mittlerweile ist ein Flugblatt aufgetaucht, das zur „Rache“ für den von Feldmann interviewten ehemaligen SS-Mann Karl M. aufruft. Die PD Hannover prüft daher ein Verbot der Demo. Wie sehen sie das aus juristischer Sicht?

Wenn tatsächlich nun auch unter einem Motto „Rache für Karl“ aufmarschiert werden soll klingt das in der Tat wie ein Aufruf zur Gewalt an Julian Feldmann. Die Nazis unterstützen schon länger Karl M., der bereits in Frankreich zum Tod wegen seiner Verbrechen als Angehöriger der SS verurteilt worden war, und werfen Feldmann ausgerechnet ein Interview mit ihm vor. Hierfür soll offensichtlich „Rache“ geübt werden, die nicht anders als ein gewollter körperlicher Angriff auf Feldmann verstanden werden kann. In einer solchen Situation teile ich die Sicht von Boris Pistorius, dass der Aufmarsch unter diesen Umständen verboten werden kann.

