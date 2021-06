Düsseldorf

Heiner Fangerau (48) leitet seit 2016 das Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Die NP sprach mit dem Professor über den Umgang mit Seuchen und ansteckenden Krankheiten in der Vergangenheit – und Parallelen zur Corona-Pandemie.

In Hannover wütete mehrfach die Pest heftig. 1350 verlor die Stadt 3000 Einwohner an die Seuche, 1566 sollen es 4000 gewesen sein. Wie haben die Menschen damals solche ungeheuren Verluste verkraftet?

Das war ein europäisches oder sogar weltweites Phänomen. Manche Orte haben 40 Prozent ihrer Bevölkerung verloren. In den Jahren 1346 bis 1353 war es gerade in den norddeutschen Städten schlimm. Darüber hinaus verwaisten ganze Landschaften, manche Ortschaften waren gar nicht mehr bevölkert. Es gab damals aber eine andere Präsenz und Akzeptanz des Todes als heute. Hohe Sterblichkeitsraten waren normal und es herrschte das Gefühl, dass man nicht viel machen könne, wenn der Tod einen denn holen wolle.

Pest: Gott schickte schlechte Luft, die krank macht

Völlig ohnmächtig scheinen die Menschen der Seuche gegenüber jedoch nicht gewesen zu sein. In einer hannoverschen Pestschrift aus dem Jahre 1657 lässt der Landesfürst zwar erklären, dass die Krankheit eine Strafe Gottes sei. Gleichzeitig gibt er jedoch einen umfangreichen Katalog an Maßnahmen wie Quarantäne- und Abstandsregeln vor. Wie passen Schicksalsergebenheit und die Anstrengungen, die Pandemie zu bekämpfen, zusammen?

Diese Spannung unterschiedlicher Konzepte erleben wir in der Geschichte immer wieder. Die Pest wurde medizinisch damit erklärt, dass schlechte Luft die Menschen krank macht. Gott aber war es, der diese schlechten Dämpfe schickte. Gleichzeitig gab es jedoch auch die Erfahrung, dass bei der Pest auch irgendetwas Anhaftendes da ist, was an Menschen und Dingen klebt. Dass die Distanz zu Erkrankten Sicherheit bringt, wusste man aus Erfahrung schon seit der Antike.

Heutzutage gelten schon viel geringere Sterblichkeitsraten als in der Pestzeit als völlig inakzeptabel. Was hat sich verändert?

Im Zentrum des öffentlichen Umgangs steht seit dem 18. Jahrhundert ein neues Staatsverständnis. Die Obrigkeit begann, sich verantwortlich für die Gesundheit der Bevölkerung zu fühlen. Ab dem 19. Jahrhundert griffen viele Hygienemaßnahmen wie der Bau von Kanalisationssystemen. Es gab weniger Dreck, der Umweltschutz begann eine Rolle zu spielen. Wir haben uns seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts an ein völlig anderes Niveau von Sterblichkeit gewöhnt. Während vor 150 Jahren ein Großteil der Menschen an Seuchen und Hungersnöten starb, ist heutzutage in der Regel Altersschwäche der Grund. Deshalb war für uns der Rückfall in eine pandemische Lage ein Schock.

Corona: „Pandemiepläne viel zu spät umgesetzt“

Weil wir damit nicht mehr gerechnet hatten?

Natürlich gab es die sogenannte Hongkong-Grippe, die Ende der 1960er Jahre aufkam, doch die ist weitgehend vergessen. Zuletzt gab es die SARS-Pandemie 2009 und den jüngsten Ebola-Ausbruch. Aber beides spielte sich vor allem in Afrika und Asien ab, und wir waren gewohnt, das, bildlich gesprochen, von der Fensterbank aus zu beobachten. Auf Seiten der öffentlichen Gesundheitssorge gab es ja auch umfassende Pandemiepläne, die allerdings viel zu spät umgesetzt wurden. Eigentlich hatte uns sogar die Pop-Kultur in unzähligen Filmen auf solche Szenarien vorbereitet. Wir waren aber nur theoretisch vorbereitet. Im Grunde ist diese Pandemie für unsere hochindustrialisierte Wissenschaftswelt eine Kränkung. Plötzlich mussten wir auf uralte Konzepte zurückgreifen, uns ständig die Hände waschen und Abstand halten, um die Lage in den Griff zu bekommen. Wir sind es gewohnt, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Aber die Kontrolle war nicht da.

1926 erlebte Hannover einen schweren Typhus-Ausbruch durch verseuchtes Trinkwasser. 282 Menschen starben, weil die Behörden das Problem wochenlang herunterspielten und nicht warnten. In der Corona-Pandemie erlebten wir eine ganze Reihe von Staatschefs, die das Virus verharmlosten. Ein wiederkehrendes Muster?

Als in Hannover 1926 Typhus ausbrach, waren die Städte eigentlich längst vorbereitet. Weil die Krankheit durch verseuchtes Trinkwasser kam, gab es auch eine Verantwortlichkeit der Stadtverwaltung. Es gab also Fehlhandlungen. Deshalb versuchte man erst einmal, das Problem zu vertuschen. Jenseits solcher Fehlervertuschung erleben wir aber immer wieder ein klassisches Szenario, an dessen Anfang die Leugnung steht: Wenn die ersten Berichte über eine Pandemie auftauchen, heißt es: Ja, das gibt es, aber das ist woanders. Der nächste Schritt ist: Wir haben ein Problem, aber es betrifft nur Randgruppen, zum Beispiel Arme oder Prostituierte. Und irgendwann heißt es dann: Oh Gott, wir müssen etwas tun. Dann erst werden Maßnahmen ergriffen. Aus epidemiologischer Sicht dauert das Abwägen eigentlich immer zu lange. Gleichzeitig ist es so verständlich, weil alle Sorge zum Beispiel vor dem Herunterfahren der Wirtschaft haben.

Warum die Suche nach Sündenböcken nicht weiterhilft

Im Laufe der Corona-Pandemie wurde immer wieder mit dem Finger auf Gruppen gezeigt, die besonders große Schuld an der Verbreitung des Virus gehabt haben sollen. Wahlweise die feiernde Oberschicht in Ischgl, migrantische Großfamilienverbünde, Jugendliche auf illegalen Partys. Sucht sich jede Pandemie ihre Sündenböcke?

Es scheint fast so zu sein. Spätestens wenn das große Aufräumen kommt, werden Schuldige gesucht. Das dient oft auch der nachträglichen Sinngebung. Gesellschaftlich ist das sehr schädlich, weil es zur Ausgrenzung führt. Es ist wichtig, zwischen Verantwortung und Schuld zu trennen. Die Frage nach der Verantwortung kann helfen, später Fehler zu vermeiden. Stereotype Schuldzuweisungen, dass diese oder jene Gruppe das Virus eingeschleppt oder verbreitet habe, haben keine Seuchenvermeidungseffekte, sondern sind gesellschaftlich schädlich.

Wie enden Pandemien? Wer beendet sie – und wie könnte Corona enden?

Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste: Die Weltgesundheitsorganisation erklärt die pandemische Lage für beendet, dann ist sie vorbei. Das ist die Sichtweise der Staatsverwaltung, wenn es die Behörden festlegen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die Infektionszahlen so gering sind, dass die Pandemie unter Kontrolle ist. Die dritte Variante ist, dass die Bevölkerung das Ende mit den Füßen bestimmt. In diesem Fall ist die Pandemie vorbei, wenn die Leute ihr normales Leben einfach wieder aufnehmen. Meine Erwartung ist, dass Behörden irgendwann die Corona-Pandemie für beendet erklären, wir das Virus aber nie mehr ganz loswerden. Wir werden uns an eine bestimmte Zahl an Toten gewöhnen müssen. Das klingt zynisch. Aber wir haben uns auch an eine gewisse Zahl von Grippe-, Verkehrs- oder Hitzetoten gewöhnt.

Und was bleibt von Corona?

Was bleibt von Pandemien über den Ausbruch der Krankheiten hinaus?

In jedem Fall Bilder. Bei der Pest sieht man das am ehesten: Der Sensemann, der den Tod bringt, ist ein bekanntes Motiv. Oder Bilder, bei denen der Tod mit allen tanzt – vom Armen bis zum Adligen. Das sollte aussagen, dass der Tod jeden treffen kann: Vor dem Tod sind alle gleich. Diese Bilder haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Pandemien sind aber auch immer Treiber von Innovation. Die Cholera-Erkrankung führte zum Bau der Kanalisation in den Städten. Die Corona-Pandemie hat uns schon jetzt mit der mRNA-Technologie eine völlig neue Form von Impfstoffen gebracht. Vielleicht werden jetzt auch vernachlässigte Investitionen in die öffentliche Gesundheitsvorsorge nachgeholt und eine Debatte über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geführt.

Von Christian Bohnenkamp