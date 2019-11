Experte: Onays Wahl ist Hannovers „Signal gegen rassistische Haltung“

Hannover

Belit Onay ist der erste Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt, der türkische Wurzeln hat. Die NP sprach mit dem Soziologen Harald Welzer darüber, warum es fatal ist, dass Migranten und deren Kinder in der Politik noch immer unterrepräsentiert sind.

Welches Signal sendet die Wahl von Herrn Onay zum ersten Bürgermeister einer Landeshauptstadt mit ausländischen Wurzeln aus, insbesondere in Zeiten von Populismus und Rassismus?

Es sendet ein ganz gegenteiliges Signal aus, nämlich dass sich Hannover als moderne und liberale Stadt entschieden hat. Es ist zugleich ein explizites Signal gegen jede Form von völkischer und rassistischer Haltung.

„Zur Nazizeit war Rassismus Staatsräson“

Der Anteil der Menschen mit einer Migrationsgeschichte in der Politik ist noch immer gering. Wie wichtig sind Politiker mit Migrationsgeschichte für eine Gesellschaft?

Das sind positive Geschichten, die eine Gesellschaft braucht. Denn das Erfolgsbuch von Thilo Sarrazin im Jahr 2011 „ Deutschland schafft sich ab“ hat viele Migranten, die bis dahin wie selbstverständlich dachten, sie wären Teil der deutschen Gesellschaft, in Schock versetzt. Ich finde es eher bemerkenswert, dass es uns als Gesellschaft noch in Erstaunen versetzt, wenn ein Türke in Hannover Bürgermeister wird. Unser Blick darauf ist anachronistisch, fast überall sonst ist das Normalität.

Dennoch ist es Fakt, dass in allen Parteien Menschen mit Migrationsgeschichte in der Minderheit sind, was sich wiederum in Parlamenten und anderen politischen Ämtern spiegelt. Woran liegt das?

Das kann man nur historisch erklären. Zur Nazizeit war Rassismus Staatsräson. Danach haben wir uns viel zu lange nicht als Einwanderungsland begriffen. Dabei sind diejenigen, die das Wirtschaftswunder erst möglich gemacht haben, nicht alle in Bissendorf geboren, sondern durchaus auch im Ausland. Hätten wir eher begonnen, uns als Einwanderungsland zu verstehen, wäre Deutschland heute schon 30 Jahre weiter. Aber es ist natürlich auch ein großes Manko der gegenwärtigen Regierung sowie der Staatssekretäre, dass keiner von ihnen einen ausländischen Namen trägt. Es ist fatal, wenn ein Großteil der Gesellschaft in Parlamenten nicht repräsentiert wird.

Was wäre anders, wenn es mehr Politiker mit Migrationsgeschichte gäbe?

Dann würde die Wahl eines Herrn Onay keine Sensation mehr sein, stattdessen würde wieder stärker über Sachthemen geredet werden.

Migranten noch immer unterrepräsentiert

Sind Migranten in anderen Bereichen der Gesellschaft, etwa was Chefposten in Unternehmen betrifft, besser vertreten?

Es kommt auf die Branche an, die Finanzbranche etwa ist sehr globalisiert aufgestellt. Tendenziell sind Migranten aber noch deutlich unterrepräsentiert. Für mich wäre es der Idealzustand, wenn wir über die Herkunft eines Menschen gar nicht mehr reden müssten.

Braucht es also eine Quote für mehr Migranten in der Politik?

Ich bin ein totaler Gegner solcher Quoten. Sie manifestieren nur die Ungleichheit. Auch junge Menschen sind in Parlamenten unterrepräsentiert. Man muss sich seine Mitbestimmung einfach hart erkämpfen, so wie es jetzt Belit Onay geschafft hat. Der Wahlsieg von Hannover ist toll, weil es ein Kampf für die Emanzipation ist.

Von Britta Lüers