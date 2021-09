Hannover

Flanieren, sitzen, singen, essen, trinken und ein bisschen surfen: Was dem ersten Experimentierraum rund um dem Köbelinger Markt weitestgehend fehlte, stimmt nun beim zweiten: die öffentliche Zustimmung, ein Innenstadtareal auf Zeit zu Versuchszwecken Fußgängern und Radfahrern exklusiv zur Verfügung zu stellen, auch für kleinere (Kultur-)Veranstaltungen.

„Beim zweiten Experimentierraum haben wir keine negativen Rückmeldungen“, sagt Martin Prenzler, der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft. Besucher würden vor allem die Sitzgelegenheiten auf dem Opernplatz annehmen, die müssten bleiben. „Eine Verweilmöglichkeit auf dem Opernplatz wünschen wir uns ja schon länger.“

Aus der Kulturlandschaft kam am Mittwoch ebenfalls Positives. „Der Innenstadtdialog ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige und auch gelungene Initiative der Stadt, auch wenn wir uns vielleicht etwas mehr Publikum und Programm gewünscht hätten“, so Sonja Anders, die Intendantin des Staatstheaters. Kultur gebe einer Stadt ihren Herzschlag, deshalb freue es sie besonders, dass das Kulturdreieck zwischen Oper, Kunstverein und Schauspielhaus wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein gelangt sei. „Auch der Kontakt zur Nachbarschaft und die Einbeziehung der lokalen Akteure führt zu einem besseren gegenseitigen Verständnis. Ich glaube an die Kraft des Dialogs – und der hat zum Glück funktioniert.“

Vieles unperfekt – aber das öffnet Gedankenspiele

Opern-Intendantin Laura Berman sagte, sie freue sich, wie gut der Experimentierraum funktioniere. „Vieles ist unperfekt, aber das öffnet gerade die Gedankenspielräume. Und es zeigt sich, dass es keine Groß-Veranstaltungen braucht wie Weinfeste. Kleinere Angebote kommen auch an, auch die kulinarischen.“ Wenn man künftig über das Kulturdreieck spreche und plane, müssten Sophien- und Prinzenstraße künftig mit einbezogen werden, so Berman weiter.

Freude an der Muse: Auf dem Opernplatz gibt es regelmäßig kleinere Veranstaltungen und Aufführungen, die von den Besuchern in der Regel angenommen werden. Quelle: Staatsoper Hannover

Bei Geschäftsmann Jürgen Weitz – schon vor Start des zweiten Experimentierraumes ein Kritiker der Idee – fällt das vorweggenommene Fazit eher nüchtern aus. „Viele Leute sind irritiert, sie verstehen nicht, was da auf dem Opernplatz passiert und was das soll. Die Verbindung mit der Kunst wird in der Regel nicht hergestellt, die Aktion wird aber assoziiert mit Straßensperrungen“, sagt er. Seine zweite Beobachtung sei, dass der zweite Experimentierraum von den Leuten wenig angenommen worden sei. „Die 420.000 Euro Kosten stehen in keiner Relation.“

Befürchteter Kundenrückgang in der Innenstadt

Wenn es etwas aus der Veranstaltung zu ziehen sei, dann die Erkenntnis, dass die Stadt auf dem Opernplatz Sitzgelegenheiten und ein Café am Fuß der Oper installieren sollte. „Aber das sind alte Ideen. Dafür hätte es den Experimentierraum nicht bedurft.“ Unterm Strich habe die Aktion erwartungsgemäß Kunden abgehalten, in die Stadt zu kommen, weil sie Sorge hatten, nicht mit dem Auto in die City fahren zu können. „Gemerkt habe ich das vor allem am Sonnabend“, so Jürgen Weitz.

Die Rückmeldung bei der Stadt Hannover am Mittwoch: „Der zweite Experimentierraum wird sehr gut angenommen und wird seinem Namen gerecht“, sagte Stadtsprecher Christian von Eichborn. Mit vielfältigen Formaten aus Kultur, Sport und Informationen erreiche man bislang viele Menschen. „Gerade die künstlerischen Interventionen seitens des Künstlerhauses, Staatsoper und des Staatstheaters erfahren Zuspruch.“ Die überraschenden Kunst-Formate funktionierten und zögen zudem neue Zielgruppen an. „Events, die auf dem Opernplatz stattfinden, werden besonders gut angenommen“, so von Eichborn weiter. Eine genaue Auswertung mache die Stadt nach Beendigung des Experimentierraums.

Von Andreas Voigt