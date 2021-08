Hannover

Ein Reallabor mit Kunstaktionen im sogenannten Kulturdreieck mit Oper, Schauspiel- und Künstlerhaus – so nennt die Stadt Hannover ihren zweiten Experimentierraum, den sie von Montag, 30. August, an bis zum 12. September öffnet. Damit einhergeht – ähnlich wie beim ersten Experimentierraum vor einigen Wochen rund um den Köbelinger Markt – die Einschränkung des Autoverkehrs.

Ein Juckepunkt, der vor allem die City-Geschäftsleute auf die Palme brachte, denn die gute Erreichbarkeit ihrer Geschäfte auch mit dem Auto ist für sie häufig eine sehr wichtige Geschäftsgrundlage, gerade nach und noch während der Corona-Pandemie. In Sachen Kommunikation klappte vor Wochen aber nicht alles reibungslos, das wollte die Stadt beim zweiten Experimentierraum mit Schwerpunkt Kultur nun besser machen. Hat sie auch offenbar, aber wohl nicht gut genug.

„Stadt wollte sprechen, als die Sache schon umgesetzt war“

Findet zumindest Jürgen Weitz, Inhaber des gleichnamigen Porzellangeschäftes an der Georgstraße. Eine kürzlich von der Stadt mit Anrainern anberaumte Video-Infoveranstaltung musste mangels Interesse abgesagt werden – für Jürgen Weitz logische Konsequenz wiederholt verspäteter und unvollständiger Informationspolitik aus dem Rathaus. „Die Stadt hat mit uns sprechen wollen zu einem Zeitpunkt, wo die Sache schon konkret umgesetzt war“, sagte Jürgen Weitz am Freitag. Man habe keine Möglichkeit zum Eingreifen mehr gehabt. „Das kommt nicht gut an, wenn man vorher aufgefordert wird mitzumachen.“

Hofft auf Belebung: Jan Fleißig von Kreipe’s Coffee Time an der Rathenaustraße sieht eine Chance im Experimentierraum für das Quartier. Das aber nur, weil die Geschäfte weiter mit dem Auto angefahren werden können. Quelle: Wilde

Die Stadt beurteilt das anders. „Wir waren und sind im Austausch mit den Anrainern“, äußerte Stadtsprecher Christian von Eichborn am Freitag. Es sei unser Anspruch, die Bürger gut zu informieren und bei den Stadtexperimenten mitzunehmen. „Über die City-Gemeinschaft haben wir frühzeitig über alle Pläne informiert. Zeitgleich mit dem ersten Experimentierraum haben wir den Rahmen des zweiten Raumes kommuniziert. Zudem waren und sind alle Informationen über das Stadtportal www.hannover.de und die Website www.innenstadtdialog-hannover.de jederzeit online zugänglich“, so von Eichborn weiter.

Stadt: „Wir haben viel gemacht und bleiben im Gespräch“

Die Stadt habe die Anlieger per Brief über die Pläne informiert und zusätzlich eine Videosprechstunde mit Baudezernent Thomas Vielhaber angeboten. „Der Zeitpunkt orientierte sich an der Zustimmung aller beteiligten Behörden zum Verkehrskonzept.“ Damit habe man verhindern woll, „dass wir nachträglich eventuell noch nachsteuern und dann neu informieren müssen“.

Dass das Video-Angebot nicht genutzt wurde, zeige, dass es keinen Diskussionsbedarf mehr rund um die Planung des Experimentierraums gegeben habe. „Mit vielen Anliegern haben wir darüber hinaus persönlich gesprochen oder sie haben uns Mails geschrieben, die wir beantwortet haben. Wir haben viel gemacht, bleiben weiterhin im Gespräch und freuen uns über Anregungen.“

Roeckl: „Rechnen mit keinen großen Einschränkungen“

Bei Roeckl Handschuhe und Accessoires an der Georgstraße sieht man der städtischen Veranstaltung gelassen entgegen. „Wir wurden über einen A4-Flyer in der Boutique informiert, dies ist ungefähr vier bis fünf Tage her. Diese Information ist für uns ausreichend“, sagte Unternehmenssprecherin Dana Schramm. Roeckl rechne mit keinen großen Beeinträchtigungen. „Grundsätzlich finden wir es schön, wenn die Innenstadt belebt wird, und Menschen nach dem langen Lockdown wieder im Freien zusammenkommen können unter unter Beibehaltung der Corona-Maßnahmen.“

Experimentierräume an der Oper Quelle: MW

Man sei gespannt darauf, wie die Hannoveraner die Aktion annehmen und darauf, „ob sich der Verkehr auf unseren Kundenstrom auswirkt. Wir rechnen aber mit keinen großen Einschränkungen, da das Parkhaus befahren werden kann“, so Schramm weiter.

Keine Parkplätze – Konditorei Kreipe findet das nicht gut

Bei der Warenhaus-Kette Manufactum hieß es am Freitag, dass auch ihnen die Aktion „Mit(te) gestalten“ der Stadt Hannover bekannt sei. „Wir wurden hierüber von der Stadt Hannover informiert und sehen durch die Veranstaltung keine Einschränkungen auf uns zukommen“, äußerte Manufactum-Sprecherin Theresa Frigger.

Auf der gegenüberliegenden Seite vom Opernplatz an der Rathenaustraße hat die Konditorei Kreipe ihre Filiale. Firmenchef Jan Fließig sagt, auch er sei von der Stadt über die Veranstaltung in Kenntnis gesetzt worden und darüber, dass Parkplätze vor seinem Geschäft während der Aktion wegfallen. Das sei nicht gut, aber eine Belebung des Opernplatzes finde dennoch seine Zustimmung, denn davon würde sicher auch sein Café profitieren.

Jürgen Weitz: „Kunden wollen vor dem Geschäft parken“

„Wichtig ist, dass der Autoverkehr weiter auf der Rathenaustraße fahren kann, denn die meisten Kunden holen ihre Torten mit dem Wagen ab, den sie vor dem Geschäft parken. „Mit der Straßenbahn durch die Gegend zu fahren, bringt ja nichts“, sagt Jan Fleißig. Die Stadt plant während des Aktionszeitraumes rund um die Oper einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich mit Tempo 20. „Gegen diese neue Aktion habe ich nichts. Anders als bei der Aktion rund um den Köbelinger Markt mit der Totalsperrung für den Autoverkehr.“

Jürgen Weitz geht davon aus, dass der Wegfall der Parkplätze an der Georgstraße zu einem Umsatzrückgang in seinem Geschäft führt – Kunden wollten vor dem Geschäft oder in der Nähe parken. „Ich verkaufe Gegenstände, die wiegen nicht selten zehn Kilo und mehr. Meine Kunden möchten ihren Kauf dann in den Wagen vor dem Geschäft bringen und damit nicht noch durch die halbe Innenstadt gehen.“ Für die nächsten Wochen habe er zwar einen Lieferservice organisiert, doch ob der angenommen werde, daran habe er Zweifel, denn: „Meine Kundschaft will die Ware abends bei sich schon aufstellen oder ausprobieren. Tagelange Lieferzeiten haben große Versandkonzerne, aber kein inhabergeführtes Geschäft.“

