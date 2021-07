Experimentierraum Altstadt: „Autos raus aus der City wie in Prag“

Hannover

Manchmal muss man einfach Glück haben. Der fiese Regen aus der Mittagszeit hat sich verzogen, die Sonne hat übernommen, eine Kita-Truppe mit kletterfreudigen süßen Kindern erobert das große Spielgerüst in der Mitte des Platzes und Belit Onay fällt beim Beach-Tennis-Spielen nicht auf die Nase – die Bilder stimmen schon einmal zum Auftakt des Experimentierraums in der Altstadt.

Hier sitzt man auf frisch gebauten Loungebänken aus Holz, die zum Teil mit Kräutern eingefasst sind. Lavendel, Salbei, Minze, Mädesüß und Oregano mitten in der City, dazu junge Leute, die Tischtennis und Beach-Tennis spielen oder Jonglierkeulen durch die Luft befördern, eine Clownin, die für Kinder – und Fotografen – Seifenblasen produziert, ein kleiner Stand der Stadtbibliothek und neugierige Bürgerinnen und Bürger, die einfach mal gucken wollen, was der Stadt zum Thema Experimentierraum so eingefallen ist.

Zumindest gibt es freudige Gesichter beim Rundgang des grünen Oberbürgermeisters, der sich nach persönlichen Gesprächen darin bestätigt sieht, mehr Stadt für Menschen statt für Autos hier zwischen Marktkirche, Schmiedestraße und Köbelinger Markt zu wagen. Jedenfalls ab Dienstag werden die Schmiedestraße oder Teile davon immer wieder bis Mitte November dichtgemacht – allerdings für Enercity-Bauarbeiten. Dann könnte die staugeplagte Autofahrerschaft lauter werden als jene Stadtgesellschaft, die an diesem Montag auf dem Platz zwischen Marktkirche und Alten Rathaus flaniert, schaut, spielt und sitzt.

Platz zum flanieren, ausruhen und entspannen: Schmiedestraße. Quelle: Dröse

Francisco Ruiz-Busse spricht den OB an und lobt die Stadt dafür, eben auch Familien, „vor allem Jugendliche mit einzubeziehen, denn Familien haben kaum Platz in der Stadt“. Weniger Konsum und dafür mehr Qualität zum Leben in der Stadt sei das Gebot der Stunde, meint er.

Viele Kirschbäume aufgestellt

Über die Sitzgelegenheit an der Kirche und unterm Kirschbaum – die Stadt hat im Bereich zwischen Marktstraße bis Marktkirche 60 Bäume aufstellen lassen – freuen sich auch Susanne Frommelt (57) und Elisabeth Harm (88). Die beiden waren zufällig im Testzentrum, „hörten die Musik, kamen und setzten uns“ – und wurden dann noch persönlich vom OB begrüßt. „Das war wirklich nett, er war sehr natürlich“, erzählen die Frauen.

Müller-Brandes spielt gegen Onay

Dass es fast nur Kirsch- und kaum Apfelbäume sind, die die Stadt hierher gebracht hat, ist übrigens für einen bibelversierten Kirchenmann kein Problem. „Die Kirschen sind ja auch eine Versuchung“, sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes, der sich beim Beach-Tennis auf ein Match aus zweimal drei Spielen mit Onay einlässt. Wer hat gewonnen? „Wir. Aber wir haben nicht mitgezählt“, sagt Müller-Brandes augenzwinkernd.

Verkehrsplaner findet autoarme City toll

Familie Hampl mit Vater und Sohnemann Rudolf (34 und drei Jahre), Mutter Natalie (33) und Nesthäkchen Dora (1) kommt eigentlich aus Tschechien, lebt zur Zeit in Goslar und ist an diesem Tag zu Besuch in Hannover. Rudolf Hampl, Projektleiter für Brückenbau über die A7, genießt die loungige Musik aus dem Kulturrad nebenan – man spielt „sunny street“ – und fühlt sich an seine Heimatstadt Prag erinnert. „Was man hier macht, ist in Prag schon normal: Autos raus aus der Innenstadt. Das ist sehr gut.“

Aufenthaltsqualität ist wichtig

Der Beamte Marc Müller-Beckedorff (34) ist „das erste Mal nach sehr langer Zeit wieder in der Innenstadt“, um Tischtennis zu spielen. „Die Aktion hier ist megacool“, findet er. „Die Aufenthaltsqualität ist mir wichtig, es muss auch andere Anreize statt nur Konsum geben, um hierher zu kommen.“

Seit langer Zeit mal wieder in der Stadt: Marc Müller-Beckedorff (34). Quelle: Dröse

Die Stadt-Auszubildenden David Varela Pocino (29) und Zozan Arslan (21) wirken in ihrem von gelben Stäben umgebenden Kiosk der Stadt vor dem Alten Rathaus ein wenig wie hinter Gittern. Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch (CDU) fühlt sich auch etwas an „den Karnevalskäfig aus Köln erinnert, in den Leute gesperrt werden, die sich dann gezwungenermaßen unterhalten müssen“. Aber das Gegenteil sei der Fall, verspricht Varela Pocino. „Es geht um Offenheit und Transparenz. Wir stehen hier für die Bürgerinnen und Bürger, bitten sie, an unserer Umfrage teilzunehmen und uns ihre Anregungen und natürlich auch Kritik mitzuteilen.“

Bislang zufrieden: Hannovers OB Belit Onay. Quelle: Dröse

Onay auf jeden Fall teilt mit, wie „superbefreiend“ dieser Platz nun wirke. „Wir wollen ja nicht die Autos rauswerfen, sondern die Menschen reinholen“, sagt er der NP. Er freue sich über die Achse von Altstadt in die Innenstadt und dass „das Potenzial dieses Ortes hier nochmal richtig deutlich wird“. Dass es nicht gegen Autos gehe, wiederholt er – aber auch ein Bild, das sich gerade in diesem Moment vor seinem Auge auf dem Spielgerüst auftut: „Autoverkehr und spielende Kinder zusammen sind einfach keine gute Idee.“

Von Petra Rückerl