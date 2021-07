„Experimentierräume“: Diese Straßen in Hannover sind für Autos gesperrt

Hannover

Bereits seit 1. Juli ist die Raschplatz-Hochstraße in beide Richtung gesperrt. Das Festival Theaterformen, das am Donnerstag startet und bis zum 18. Juli gehen soll, will die Fahrbahn als Spielort nutzen. Die Aufbauarbeiten der umfangreichen Kulissen laufen.

Ein „Stadtlabor zur Klimagerechtigkeit“ soll hier eingerichtet werden. Neben Konzerte sind auch Workshops und Ruhezonen auf der Brücke geplant. Doch der Auftakt der Hochstraßen-Sperrung in der vergangenen Woche hatte zu reichlich Chaos in der City, Problemen im Nahverkehr und langen Staus geführt. Trotz starker Kritik hält die Stadt an dem Projekt fest. Oberbürgermeister Belit Onay sprach von einem „holprigen Start“, betonte jedoch, dass diese Brücke für den Verkehr „letztlich auch entbehrlich“ sei. Noch bis zum 22. Juli soll die Raschplatz-Hochstraße gesperrt sein.

Hochgelegte Kultur: Festivalchefin Anna Mülter auf der Raschplatzbrücke. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Und auch diese Straßen lässt der Grünen-Politiker ab heute für den Autoverkehr sperren: Die Schmiedestraße zwischen Karmarsch- und Schuhstraße sowie die Marktstraße im Bereich von Lein- und Karmarschstraße. Ebenso der Parkplatz Köbelinger Markt. Diese Straßenzüge werden bis einschließlich 1. August zur autofreien Zone.

So denken die NP-Leser über die Straßensperrungen

Bei einer Online-Umfrage mit mehr als 2600 Teilnehmern wollte die NP wissen, was die Leserinnen und Leser von der Straßensperrungen für die Kunst halten. 57 Prozent stimmten für „Geht gar nicht, Umsetzung mangelhaft“, 41 Prozent halten Onays Vorstoß für eine „Gute Idee, endlich passiert etwas“ und zwei Prozent stimmten für „Mir egal, ich fahre Fahrrad“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Statt Kraftfahrzeugen lässt der Rathauschef auf den gesperrten Straßen sogenannte „Experimentierräume“ errichten. Die autofreien Flächen sollen für ein buntes Kultur- und Spaßprogramm genutzt werden. Onay verspricht sich davon Ideen, wie die Innenstadt attraktiver werden kann. Der grüne Oberbürgermeister will bis 2030 eine autofreie Innenstadt durchsetzen.

Von Britta Lüers