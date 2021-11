Ex-Vize-Präsidentin der Leibniz-Fachhochschule verliert Doktortitel

Hannover

Claudia Breuer gab Ende März 2020 ihren Posten als Vize-Präsidentin der Leibniz-Fachhochschule auf dem Expo-Campus in Hannover auf. Nun hat die Ruhr-Universität Bochum (RUB) der Akademikerin zudem den Doktortitel aberkannt. „Die Fakultät für Sozialwissenschaft der RUB hat beschlossen, den Doktorgrad abzuerkennen; dagegen klagt Frau Breuer nun. Weitere Auskünfte können wir wegen des schwebenden Verfahrens momentan nicht geben“, erklärte der Uni-Sprecher Jens Wylkop.

Die NP hatte im vergangenen Jahr über das Plagiat der Vize-Präsidentin berichtet. Die Online-Plattform „Vroni Plag Wiki” hatte ihre Promotion („Europäische Integration und grenzüberschreitende Zusammenarbeit – Konsens oder Konflikt? Das Beispiel EUREGIO“) als „Brutalstplagiat” eingestuft. Fast 90 Prozent der Breuer-Promotion wiesen Abschriften aus anderen Arbeiten auf, heißt es.

Breuer beharrt darauf, Interviews nicht abgeschrieben zu haben

Claudia Breuer streitet die Vorwürfe ab. Aus diesem Grund will sie auch gegen die Entscheidung der Fakultät klagen. Sie klagte auch gegen die damalige Berichterstattung der NP und wollte eine identifizierende Berichterstattung über den Fall untersagt wissen, verlor aber vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt. Es stellte fest, dass Breuer repräsentativ als Gesicht der Fachhochschule in der Öffentlichkeit gestanden habe. Das OLG sah es weiterhin als hinreichend glaubhaft gemacht an, dass Breuer in ihrer Doktorarbeit in erheblichem Umfang Textstellen anderer Autoren ohne entsprechende Zitatangabe übernommen hatte.

Nach dem NP-Bericht meldete sich Dr. Niels Lange. Er hatte 1998 über das Thema „Zwischen Regionalismus und europäischer Integration” promoviert. „Frau Breuer hat weite Teile ihrer Arbeit bei mir abgeschrieben”, erklärte der Geschäftsführer einer Familienstiftung in Münster. Und er behauptete sogar, dass seine 40 Interviews mit Sprechern von Unternehmensverbänden von Breuer einfach übernommen worden seien.

Ein Beispiel: Bei einer wortwörtlichen Übernahme von Langes Arbeit habe Breuer das Wort „Verbandsarbeit” durch „Euroregio-Arbeit” ersetzt. Also den abgeschriebenen Teil an ihr Thema angepasst, so Lange. Dann folge ein Zitat aus einem Interview, dass sich vier Jahre früher in identischer Weise in seiner Arbeit befinde. Lange spricht in Bezug auf die Arbeit von Dr. Breuer von „fiktiven Interviewpartnern”. „Es ist schon besonders dreist einem Autor auch den empirischen Teil seiner Arbeit zu klauen”, sagt Lange. Seine Arbeit tauche in ihrem Literaturverzeichnis laut Vroni Plag Wiki nicht auf.

Der Anwalt von Claudia Breuer erklärte auf NP-Anfrage: „Unsere Mandantin hält die Entscheidung der Ruhr-Uni Bochum für anfechtbar. Dies unter anderem deswegen, weil sie die Interviews, die sie in ihrer Arbeit verwertet, selbstverständlich selbst geführt hat und diesbezüglich auch Aufzeichnungen und Abschriften der Aufzeichnungen vorliegen hat.“

