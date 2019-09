Ex-Verlobte mit Sex-Video erpresst – weil er Goldschmuck zurück will

Hannover

Die junge Frau kämpft mit den Tränen. So richtig sprechen kann Emily M. (Name geändert) über das Erlebte noch nicht. Auf die Frage von Richterin Elisabeth Hansen-Kohlmorgen, wie es ihr heute mit allem geht, stockt sie, hält die Hand vors Gesicht. Monatelang habe sie nicht schlafen können, Angst gehabt rauszugehen. „Es hätte nicht soweit kommen müssen“, sagt sie. In knappen Worten spricht die 19-Jährige über den Brief, den sie und ihre Mutter erhalten haben. Darin: Fotos, die Emily beim Sex mit ihrem ehemaligen Verlobten zeigen. Der Absender: Ebendieser Ex-Verlobte. Er drohte in dem Schreiben mit der Veröffentlichung der Fotos, sollte er nicht den an sie verschenkten Goldschmuck wieder bekommen. Am Dienstag musste sich Ali E. dafür wegen versuchter Erpressung vor dem Amtsgericht verantworten.

Entstanden waren die Aufnahmen im gegenseitigen Einvernehmen, als die Welt für beide noch in Ordnung war. Das junge Paar war verliebt, wollte heiraten. Zur Verlobung schenkte die türkische Familie der angehenden Braut nach alter Tradition Goldschmuck im Wert von 7000 Euro. Doch dann lebte man sich auseinander, so der angeklagte 22-Jährige vor Gericht. „Wir haben uns nicht mehr verstanden.“ Im Sommer 2018 kam es zum Bruch.

„Die Wellen schlugen hoch“

Als die Verlobung gelöst wurde, so Ali E. in seinem umfassenden Geständnis vor Gericht, „schlugen die Wellen hoch“ – nicht nur bei ihm. „Seiner Familie ging es wirtschaftlich nicht gut“, erklärte der Anwalt des Angeklagten. Deshalb versuchte man, das geschenkte Gold wieder zu bekommen. So nahm der inzwischen verstorbene Großvater von Ali E. das Gespräch mit dem Vater von Emily M. auf. Als dieser die Rückgabe des Geschenks ablehnte, akzeptierte dies der Großvater. Nicht aber die Schwester, Mutter und Oma des Angeklagten. „Sie tauchten bei uns auf und machten ein Riesentheater“, so Emilys Mutter im Zeugenstand.

Als auch das nicht zum gewünschten Erfolg führte, ersann man den perfiden Plan zur Erpressung. E. druckte Screenshots der Sex-Aufnahmen aus, darunter Oralsex-Großaufnahmen, und sandte sie im Dezember 2018 mit einem entsprechenden Schreiben an eine Freundin von Emilys Mutter. Dabei nahm er laut Richterin Hansen-Kohlmorgen in Kauf, dass diese ebenfalls die Aufnahmen sieht, was auch passierte. Auch die Mutter der 19-Jährigen sah die Aufnahmen, bevor sie das Schreiben las. „Es gehört sich nicht, dass ich solche Bilder von meiner Tochter sehe“, sagte sie vor Gericht. Für Ali E. hatte sie nur Abscheu übrig. „Das ist unter aller Sau“. Man verständigte die Polizei.

Geldstrafe für reuigen Angeklagten

Vor Gericht zeigte sich Ali E. Reue, entschuldigte sich über seinen Anwalt mündlich, reichte seiner Ex-Verlobten die Hand. Eine „verletzende Dummheit“ sei das gewesen. „Eine Dummheit ja, aber auch eine Straftat“, kommentierte die Richterin. Sie verurteilte den 22-Jährigen zu einer Geldstrafe von 2400 Euro, folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Übrigens: Den Schmuck hat E. bis heute nicht wieder, er befindet sich noch im Besitz der Familie von Emily M..

Von Simon Polreich