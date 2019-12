Intown zahlt Bürgschaft von 20 Millionen Euro

Hannover

Am Tag, an dem die Frist auslief, ging die Zahlung ein. Der Investor Intown hat der Stadt eine Fertigstellungsbürgschaft in Höhe von 20 Millionen Euro gezahlt. Das und ein nachzuweisender Umbaustart waren die Voraussetzungen dafür, dass das Unternehmen das Erbbaurecht an der Immobilie behält.

Nach schlechten Erfahrungen mit Intown im Ihme-Zentrum (inzwischen ist der riesige Komplex an Investor Lars Windhorst weiter verkauft) hatte die Stadt beim ehemaligen Grandhotel die Hürden höher gelegt. Bis zum 25. Oktober musste der Umbau beginnen und das Geld eingegangen sein. „Es reicht nicht, nur einen Bauzaun zu errichten“, so die Antwort der Verwaltung auf Fragen von CDU-Fraktionschef Jens Seidel.

Rückbau hat begonnen

Tatsächlich ist das einstige Grandhotel nicht nur eingerüstet. Die NP hatte sich ein Bild von den Arbeiten gemacht: Die Kernsanierung des Gebäudes hat begonnen. In den kommenden Monaten sind Rückbauarbeiten geplant. Dann beginnt die Schadstoffbeseitigung.

Das Gebäude wird bis aufs Grundgerüst entkernt und neu aufgebaut, auch bei den Anbauten im Sockel ändert sich einiges. Die Entwürfe stammen vom Büro des Frankfurter Architekten Christoph Mäckler. Voraussichtlich 2022 wird die Immobilie bezugsfertig sein.

Fünf Millionen Euro Miete bezahlt

Die Maritim-Kette hatte sich zum Jahreswechsel 2015/16 von ihrem einstigen Luxushotel getrennt. Nach dem Verkauf an Intown mietete die Stadt das Gebäude zur Unterbringung von bis zu 520 Flüchtlingen. Ende November 2018 übergab die Stadt die Immobilie dann wieder der Intown-Gruppe. Mehr als fünf Millionen Euro Miete zahlte sie dem Eigentümer als Miete.

Umbauverzögerungen sollen ausgeschlossen werden. Der Vertrag mit Intown schreibt „zügige Fertigstellung“ vor. Alle zwei Monate, so die Verwaltung, seien dafür Gespräche und Besichtigungen vorgesehen.

Das Sorgenkind Ihme-Zentrum soll im März im OB-Ausschuss behandelt werden. Immer wieder fragen Kommunalpolitiker nach, warum die zugesagte Fassadensanierung so lange dauere. Dazu die Stadt: Zunächst werde das Betonskelett genau geprüft. Investor Windhorst versichere, der Zeitplan werde eingehalten.

