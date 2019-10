Millionen-Schaden: Korrupter Ex-Manager kommt Leipziger Wasserwerken entgegen

HANNOVER

Ex-Manager Klaus Heininger (59) ist den Umgang mit großen Summen gewohnt. Vielleicht fiel es ihm am Freitag deshalb so leicht, seine Schadensersatzpflicht von 19,7 Millionen Euro einzuräumen. Weit zurückgelehnt meinte er im Landgericht in seinem blauen Anorak: „Es geht nicht um die 19,7 Millionen Euro, sondern um die Anwalts- und Gerichtskosten.“ Die Kommunalen Leipziger Wasserwerke (KWL) fordern zusätzlich noch 3,5 Millionen Euro.

Klaus Heininger wurde 2013 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Als Chef der KWL hatte er sich bestechen lassen. Er hatte in London geheime Finanzwetten abgeschlossen. Zwei Vermittler erhielten rund 20 Millionen Euro Provision, der Manager bekam drei Millionen Euro Bestechungsgeld. Wären die Wetten geplatzt, hätte das Unternehmen mit bis zu einer halben Milliarde Euro haften müssen.

Wegen der MHH nach Hannover gezogen

Nun lebt Heininger in Hannover. „Ich bin wegen der MHH hierhergezogen“, sagt der schlanke Mann mit süddeutschem Akzent. Seit mehr als 20 Jahre leide er unter einem Glaukom (Grüner Star). Und in diesem Bereich sei die Medizinische Hochschule in Hannover bundesweit führend, sagte er nach der Verhandlung. In den vergangenen eineinhalb Jahre sei er dort zwölf Mal an den Augen operiert worden.

Am Freitag konnten sich die Parteien im Gerichtssaal 1L1 im Gütetermin noch nicht einigen. Aber die Anwälte der KWL nahmen mit Verwunderung und Erleichterung zur Kenntnis, dass Heininger nicht um die 19,7 Millionen Euro streiten will. Ihm komme es nur auf die Gerichts- und Anwaltskosten an. Die Anwältin der Leipziger Wasserwerke erwiderte: „Neun Jahre lang waren viele Anwälte über drei Instanzen beschäftigt.“ Das höchste britische Gericht hatte 2018 festgestellt, dass die Wasserwerke nicht für die Finanzwetten ihres korrupten Chefs haften muss.

Ex-Manager ist mittellos

2005 und 2006 hatte Heininger die illegalen Geschäfte getätigt. Erst 2013 wurde er verurteilt. Der Zivilprozess scheint jetzt wesentlich schneller zu verlaufen. Es deutete sich an, dass die KWL auf die Anwalts- und Gerichtskosten verzichten, wenn Heininger seine Schadensersatzpflicht über 19,7 Millionen Euro anerkennt. Aus prozessualen Gründen kam der Vergleich am Freitag aber noch nicht zustande. Mitte November wird sich auch der KWL-Aufsichtsrat mit dem Thema beschäftigen.

Das Ganze ist ohnehin ein Streit um des Kaisers Bart. „Die Verdienste meines Mandanten liegen weit unter der Pfändungsgrenze“, sagte sein Anwalt Hans-Peter Ryssel. Auf Grund seiner Schwerbehinderung sei der Beklagte nur wenige Stunden am Tag arbeitsfähig. Größere Einkünfte seien auch in Zukunft nicht zu erwarten. Klaus Heininger: „Das Bestechungsgeld habe ich zurückgezahlt.“

Von Thomas Nagel