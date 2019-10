Ex-AfD-Mann reist fürs Evangelium um die Welt

Hannover

Zwei Ratssitzungen hat er schon verpasst. Ob Tobias Braune am Donnerstag mal wieder zu Diskussionen und Abstimmungen kommt, weiß keiner seiner Kollegen. Einige erzählen, der einstige AfD-Mann sei als Missionar in Afrika unterwegs. Stimmt nicht. Eine Anfrage der NP erreichte ihn in Los Angeles, USA.

Nicht mehr AfD-Mitglied: Tobias Braune Quelle: privat

„Momentan bin ich für ein christliches Musikprojekt in L.A. und Anaheim“, berichtete Braune. „ Afrika war bisher noch kein Thema, aber steht – so Gott will – für nächstes Jahr an.“ Er unterstütze in Pakistan/ Lahore ein christliches Waisenhaus und eine Schule für bedürftige Kinder.

Wegen Froher Botschaft raus aus der AfD

Auf die Reisen rund um die Welt treibt Braune „das Evangelium - die beste Nachricht der letzten 2000 Jahre und ganz praktische Hilfe“. Dieses Bekenntnis zur Frohen Botschaft hatte kurz nach der Landtagswahl in Niedersachsen dafür gesorgt, dass Braune der AfD den Rücken kehrte. Mit seinem christlichen Menschenbild könne er nicht vereinbaren, dass AfD-Kandidaten offen radikale und rassistische Parolen vertreten. „ Björn Höcke im Bundesvorstand wäre für mich der worst case“, sagte Braune damals.

„Er wird mit uns nicht die nächsten vier Jahre verbringen“, hatte AfD-Fraktionschef Sören Hauptstein schon gemutmaßt. Tatsächlich trat Braune aus. Im Gespräch mit der NP behauptete er, die Mitgliedschaft habe ihn den Lehrerstatus gekostet. Die Behördenleitung habe durch sein „Mandat als Beigeordneter im Rat der Landeshauptstadt für die AfD den Schulfrieden gefährdet“ gesehen.

Buch geschrieben nach der Zeit als Lehrer

Angeblich, so Braune weiter, seien Schüler „verhört“ worden. Der Verfassungsschutz sollte eingeschaltet werden. „Ich habe ein Buch darüber geschrieben, um diese Prozesse zu verarbeiten.“

Ohne den Lehrerjob geht Braune ganz im Einsatz fürs Evangelium auf. „Mission bedeutet für mich, immer mit zwei Händen loszugehen“, sagt der mitunter irrlichternde Kommunalpolitiker. Er wolle in Lahore eine Solaranlage für die Schule und eine Filteranlage für sauberes Trinkwasser bauen lassen.

Appell, „Kräfte zu bündeln“

Das Engagement ist dem einstigen Lehrer so wichtig, dass er seine Bewerbung als OB-Kandidat zurückzog. Es sei besser, „Kräfte zu bündeln und nicht aus Egoismus zu zerstreuen“, findet er. Im Übrigen sehe er in „Ecki“ (Scholz) „einen guten Kandidaten, der durchaus ohne ideologische Sichtweise auskommt“.

Diese Einschätzung des für die CDU antretenden einstigen Automanagers wird die AfD wahrscheinlich ärgern –so wie schon 2017 Braunes Einlassung: „Mir wäre ein Althusmann lieber als Ministerpräsident als eine Frau Guth.“

Egal, ob der parteilose Ratsherr an der kommenden Sitzung teilnimmt oder nicht – mit Anfragen dokumentiert er weiter seinen Fleiß und die Bereitschaft, mitzugestalten. Für alle im Rat ist das ein wichtiges Zeichen. Würde Tobias Braune wegen seines Engagements in aller Welt dazu gedrängt, sein Ratsmandat in Hannover aufzugeben, fiele das der AfD zu. Und bis auf die, so die NP-Info, will das eigentlich keiner der Ratskollegen.

Von Vera König