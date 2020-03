Ex-96-Star Mo Idrissou wegen Betruges vor Gericht

HANNOVER

Es ist lange her, dass Mo Idrissou (39) für Hannover 96 spielte. Genauer gesagt: von 2002 bis 2005. Doch Hannover lässt den derzeitigen Spieler von Rot-Weiß Frankfurt (sein 17. Verein, spielt in der Verbandsliga) nicht los. Am Mittwoch sollte er als Angeklagter im Amtsgericht Hannover erscheinen. Doch eine „schwere Erkrankung“ hinderte den Kameruner an der Anreise. Amtsrichterin Sabine Mzee telefonierte mit der Ärztin. Sie versicherte, dass der Angeklagte nicht reise- und verhandlungsfähig sei. Also platzte der Prozess.

Der Strafbefehl, gegen den der Fußball-Profi Einspruch eingelegt hatte, gibt einen kleinen Einblick in das Leben einer (vorerst) gescheiterten Existenz. Der Fußballer sollte 16.000 Euro Geldstrafe (160 Tagessätze) zahlen. Er hatte im Rahmen einer Unterhaltsklage falsche Angaben zu seinem Einkommen gemacht haben. Betrug und falsche Erklärung an Eides Statt nennt das der Gesetzgeber.

Fast 300.000 Euro auf Mos Konto

Die amourösen Eskapaden des Spielers (fünf bekannte Kinder) waren schon öfter Gegenstand in Gerichtsakten und Klatschspalten. Ende 2019 saß der Stürmer elf Tage in Österreich in Auslieferungshaft. Der aktuelle Vorwurf: Ende 2016 und im März 2017 soll Idrissou im Unterhaltsstreit mit einer Ex-Freundin gelogen haben. Er hatte angegeben, kein Geld mehr zu haben. Dabei gingen laut des Strafbefehls im März 2017 bei zwei Einzahlungen rund 294.000 Euro auf sein Konto ein; 240.000 Euro hob er innerhalb kurzer Zeit in bar ab.

Es geht nur noch um die Tagessatzhöhe

Was macht ein Mensch mit soviel Geld? Der nordirische Fußball-Held George Best (1946 bis 2005) brachte es auf den Punkt: „Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst.“ Nun das dürfte auch für Mo Idrissou gelten.

„Er hat den Einspruch gegen den Strafbefehl auf die Tagessatzhöhe beschränkt“, erklärte Amtsrichterin Sabine Mzee. Soll heißen: Der Angeklagte will weniger zahlen. Da er keine Belege über seine Einkommenssituation vorgelegt habe, müsse man die Dinge im Prozess klären. Also wird sich der Ex-96er noch im Amtsgericht verantworten müssen. Und sollte er die Geldstrafe dann nicht bezahlen, müsste er für 160 Tage ins Gefängnis. Aber damit kennt sich der Stürmer ja aus.

